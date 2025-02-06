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Хитрый план Сталина. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе Прямой эфир

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Эфир на Радио АВРОРА от 3 февраля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Критика марксистской политэкономии:
   – Обсуждается мнение, что Сталин в своей последней работе завуалированно критиковал марксистскую политэкономию, указывая на её несостоятельность в условиях СССР.
   – Поднимается вопрос о том, что марксистская теория содержит много категорий, которые не поддаются измерению, что делает её неработоспособной.

2. Роль партии в управлении экономикой:
   – Сталин стремился отстранить партию от оперативного управления экономикой, передав эти функции специалистам в правительстве и исполкомах.
   – Партия, по мнению Сталина, должна была заниматься кадровой политикой и идеологией, а не ежедневным управлением экономикой.

3. Проблемы партийного аппарата:
   – После смерти Сталина партийный аппарат начал доминировать над государственными органами, что привело к неэффективности управления.
   – Хрущёв, будучи партийным функционером, не имел опыта работы в хозяйственных органах, что привело к ухудшению управления страной.

4. Критика Хрущёва и его реформ:
   – Хрущёв, придя к власти, усилил роль партийного аппарата, что привело к ухудшению управления страной.
   – Его реформы, включая отстранение профессионалов от управления, привели к неэффективности и ухудшению экономической ситуации.

5. Развал СССР:
   – Развал Советского Союза связан с потерей партией реальной власти и передачей управления советам, что привело к разрушению государственной системы.
   – Отмена 6-й статьи Конституции, которая закрепляла руководящую роль КПСС, стала ключевым моментом в разрушении СССР.

6. Роль личности в истории:
   – Подчёркивается важность волевых качеств лидера для управления страной. Ленин и Сталин обладали сильной волей, что позволяло им принимать сложные решения.
   – Отсутствие таких качеств у Горбачёва и Ельцина привело к развалу страны.

7. Исторические параллели:
   – Проводятся параллели между развалом Российской империи в 1917 году и СССР в 1991 году, указывая на слабость государственных институтов и отсутствие механизмов сохранения государства.

8. Критика современных интерпретаций истории:
   – Современные историки и политики часто искажают исторические факты, обвиняя Ленина и Сталина в проблемах, которые были вызваны действиями Горбачёва, Ельцина и других.

Вывод:

Беседа поднимает важные вопросы о роли партии в управлении страной, критике марксистской политэкономии и проблемах, связанных с неэффективностью партийного аппарата. Сталин, по мнению участников беседы, видел опасность в чрезмерном влиянии партии на оперативное управление экономикой и стремился передать эти функции профессионалам. Однако после его смерти партийный аппарат усилил свои позиции, что привело к ухудшению управления и в конечном итоге к развалу СССР. Также подчёркивается важность волевых качеств лидера для управления страной и критикуются современные интерпретации истории, которые искажают роль Ленина и Сталина в событиях, приведших к развалу СССР.

Источник: https://rutube.ru/video/08c3a94eb0c720620e3f3d8a8d97ad30/
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