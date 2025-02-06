Эфир на Радио АВРОРА от 3 февраля 2025 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Критика марксистской политэкономии:

– Обсуждается мнение, что Сталин в своей последней работе завуалированно критиковал марксистскую политэкономию, указывая на её несостоятельность в условиях СССР.

– Поднимается вопрос о том, что марксистская теория содержит много категорий, которые не поддаются измерению, что делает её неработоспособной.

2. Роль партии в управлении экономикой:

– Сталин стремился отстранить партию от оперативного управления экономикой, передав эти функции специалистам в правительстве и исполкомах.

– Партия, по мнению Сталина, должна была заниматься кадровой политикой и идеологией, а не ежедневным управлением экономикой.

3. Проблемы партийного аппарата:

– После смерти Сталина партийный аппарат начал доминировать над государственными органами, что привело к неэффективности управления.

– Хрущёв, будучи партийным функционером, не имел опыта работы в хозяйственных органах, что привело к ухудшению управления страной.

4. Критика Хрущёва и его реформ:

– Хрущёв, придя к власти, усилил роль партийного аппарата, что привело к ухудшению управления страной.

– Его реформы, включая отстранение профессионалов от управления, привели к неэффективности и ухудшению экономической ситуации.

5. Развал СССР:

– Развал Советского Союза связан с потерей партией реальной власти и передачей управления советам, что привело к разрушению государственной системы.

– Отмена 6-й статьи Конституции, которая закрепляла руководящую роль КПСС, стала ключевым моментом в разрушении СССР.

6. Роль личности в истории:

– Подчёркивается важность волевых качеств лидера для управления страной. Ленин и Сталин обладали сильной волей, что позволяло им принимать сложные решения.

– Отсутствие таких качеств у Горбачёва и Ельцина привело к развалу страны.

7. Исторические параллели:

– Проводятся параллели между развалом Российской империи в 1917 году и СССР в 1991 году, указывая на слабость государственных институтов и отсутствие механизмов сохранения государства.

8. Критика современных интерпретаций истории:

– Современные историки и политики часто искажают исторические факты, обвиняя Ленина и Сталина в проблемах, которые были вызваны действиями Горбачёва, Ельцина и других.

Вывод:

Беседа поднимает важные вопросы о роли партии в управлении страной, критике марксистской политэкономии и проблемах, связанных с неэффективностью партийного аппарата. Сталин, по мнению участников беседы, видел опасность в чрезмерном влиянии партии на оперативное управление экономикой и стремился передать эти функции профессионалам. Однако после его смерти партийный аппарат усилил свои позиции, что привело к ухудшению управления и в конечном итоге к развалу СССР. Также подчёркивается важность волевых качеств лидера для управления страной и критикуются современные интерпретации истории, которые искажают роль Ленина и Сталина в событиях, приведших к развалу СССР.