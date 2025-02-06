Россия в ШОКЕ! Ресурсы Украины в обмен на оружие США. НО ЕСТЬ НЮАНС
Россия в шоке! США предлагают помощь в обмен на ресурсы в Украине. Трамп предлагает Украине оружие в обмен на ископаемые. НО ЕСТЬ НЮАНС. Украины нет запасов редкоземельных металлов мирового значения, которые Трампу обещал Зеленский, эти ресурсы давно находятся под контролем РФ… В Киеве заявили, что США должны гарантировать, что украинские ресурсы не попадут в распоряжение России. Америка поможет Украине?! Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо
00:00 Редкие металлы в обмен на помощь США: реакция в Украине
00:25 Недра в обмен на оружие: Что нужно Трампу от Украины?
01:40 Редкоземельные металлы Украины: блеф Зеленского?
02:50 Кому принадлежат украинские ресурсы?
03:20 Распродажа украинских активов: кому принадлежат недра?
04:45 Земля Украины: 17 миллионов гектаров в руках США
05:37 Литиевые месторождения Украины под контролем России?
07:05 Контроль России над ресурсами: что останется Украине после СВО?
08:30 Рентабельность добычи на Украине: есть ли экономический смысл?
09:25 Интерес США к ресурсам Украины: в чем выгода для Киева и США?
11:15 Интерес Китая к украинским ресурсам: миф или реальность?
12:38 Кому достанутся ресурсы Украины: Россия, США или Китай?
13:20 Сколько вложено в войну на Украине?
14:05 Ресурсы для США: Латинская Америка, собственные запасы.
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Заявления Трампа о желании получить гарантии по редкоземельным металлам в обмен на поддержку Украины эксперт считает больше пиар-ходом, чем реальной стратегией.
2. Значительная часть украинских ресурсов уже не принадлежит украинскому государству:
- Около 17 млн гектаров земли принадлежит зарубежным компаниям
- Многие месторождения контролируются иностранными компаниями
- Часть месторождений находится на территориях, не контролируемых Украиной
3. Состояние ресурсной базы Украины:
- Газовая добыча значительно снизилась (с 20 млрд кубометров до существенно меньших объёмов)
- Нефтяные запасы исторически небольшие
- Есть значительные запасы угля, особенно коксующегося
- Имеются месторождения лития, потенциально способные обеспечить потребности Европы до 2050 года
4. Проблемы разработки месторождений:
- Сложные геологические условия
- Высокие затраты на разработку
- Необходимость значительных инвестиций
- Падающая добыча на многих месторождениях
5. Китай не проявляет серьёзного интереса к украинским ресурсам из-за:
- Нерентабельности логистики
- Небольших объёмов запасов
- Наличия более выгодных источников сырья
Вывод:
Природные ресурсы Украины, хотя и разнообразны, не представляют значительного экономического интереса для крупных держав из-за относительно небольших объёмов, сложностей разработки и высоких затрат. Их использование в качестве предмета торга за военную помощь выглядит больше как политическое заявление, чем реальная экономическая перспектива. Рентабельная разработка этих ресурсов требует значительных инвестиций и может быть целесообразна только при локальном использовании или при получении активов практически безвозмездно.
Та никто не в шоке. Блеф. Паразиты же.