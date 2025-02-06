Россия в шоке! США предлагают помощь в обмен на ресурсы в Украине. Трамп предлагает Украине оружие в обмен на ископаемые. НО ЕСТЬ НЮАНС. Украины нет запасов редкоземельных металлов мирового значения, которые Трампу обещал Зеленский, эти ресурсы давно находятся под контролем РФ… В Киеве заявили, что США должны гарантировать, что украинские ресурсы не попадут в распоряжение России. Америка поможет Украине?! Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Редкие металлы в обмен на помощь США: реакция в Украине

00:25 Недра в обмен на оружие: Что нужно Трампу от Украины?

01:40 Редкоземельные металлы Украины: блеф Зеленского?

02:50 Кому принадлежат украинские ресурсы?

03:20 Распродажа украинских активов: кому принадлежат недра?

04:45 Земля Украины: 17 миллионов гектаров в руках США

05:37 Литиевые месторождения Украины под контролем России?

07:05 Контроль России над ресурсами: что останется Украине после СВО?

08:30 Рентабельность добычи на Украине: есть ли экономический смысл?

09:25 Интерес США к ресурсам Украины: в чем выгода для Киева и США?

11:15 Интерес Китая к украинским ресурсам: миф или реальность?

12:38 Кому достанутся ресурсы Украины: Россия, США или Китай?

13:20 Сколько вложено в войну на Украине?

14:05 Ресурсы для США: Латинская Америка, собственные запасы.

Наш телеграм: https://t.me/geonrgru

Нефть и Капитал в тг https://t.me/oil_capital

Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

VK ► https://vk.com/geonrgru

ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Заявления Трампа о желании получить гарантии по редкоземельным металлам в обмен на поддержку Украины эксперт считает больше пиар-ходом, чем реальной стратегией.

2. Значительная часть украинских ресурсов уже не принадлежит украинскому государству:

- Около 17 млн гектаров земли принадлежит зарубежным компаниям

- Многие месторождения контролируются иностранными компаниями

- Часть месторождений находится на территориях, не контролируемых Украиной

3. Состояние ресурсной базы Украины:

- Газовая добыча значительно снизилась (с 20 млрд кубометров до существенно меньших объёмов)

- Нефтяные запасы исторически небольшие

- Есть значительные запасы угля, особенно коксующегося

- Имеются месторождения лития, потенциально способные обеспечить потребности Европы до 2050 года

4. Проблемы разработки месторождений:

- Сложные геологические условия

- Высокие затраты на разработку

- Необходимость значительных инвестиций

- Падающая добыча на многих месторождениях

5. Китай не проявляет серьёзного интереса к украинским ресурсам из-за:

- Нерентабельности логистики

- Небольших объёмов запасов

- Наличия более выгодных источников сырья

Вывод:

Природные ресурсы Украины, хотя и разнообразны, не представляют значительного экономического интереса для крупных держав из-за относительно небольших объёмов, сложностей разработки и высоких затрат. Их использование в качестве предмета торга за военную помощь выглядит больше как политическое заявление, чем реальная экономическая перспектива. Рентабельная разработка этих ресурсов требует значительных инвестиций и может быть целесообразна только при локальном использовании или при получении активов практически безвозмездно.