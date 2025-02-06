«Я – старый металлург, и я привык годами думать, что нет ничего на свете крепче стали. И вот сегодня я убедился в своей ошибке… Да, я ошибся. Есть, оказывается, материал, который ещё крепче стали. Этот благородный материал –

советские люди».

А.А. Байков.

Слова, которые в эпиграфе, прозвучали 9 сентября 1941 года по всесоюзному радио. Их произнёс учёный Александр Александрович Байков, который в Империи имел чин статского советника и ордена Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степеней. Он не политик, не философ, а практикующий учёный-металлург, который с приходом к власти большевиков продолжил служение Родине и был удостоен Сталинской премии первой степени, трёх орденов Ленина, двух – Трудового Красного Знамени, имел медаль «За оборону Ленинграда».

Сегодня, когда в этом мире небывалая ВОЙНА, которая в Библии обозначена как Битва Конца, необходимо вспомнить, что крепче стали. Алмаз! Это то же самое, что и графит, который легко размазывается даже по листу бумаги – углерод. Разница лишь в характере связей между молекулами. В человеческом сообществе первичные «молекулы» - это отдельные люди. Стоит порушить связь между «молекулами» и это уже не общество, а легко управляемое стадо. Такой «графит» влёгкую стирается «ластиком» со всей шестой части суши и на это место наносится иной материал. И этот «ластик» – культура.

…Среди тех, кто отреагировал на мою недавнюю статью о смердяковщине в политике и культуре, есть очень умные люди. Один из них - Александр Дугин. Не уверен, что это сам Гельевич, директор первой в РФ Высшей Политической школы имени Ивана Ильина. Но ссылка у Дугина дана именно на статью Александра Гельевича «В России нужно остановить диктатуру бездарности». Поскольку автор - директор главного политического учебно-научного центра, доктор социологических наук, доктор политических наук, кандидат философских наук, читаю внимательно. Мотивация к пониманию предельно высокая: Дугин, как пишут, – автор идеи многополярного мира, поставленной в центр идеологии Российской Федерации. «Если мы, русские, собираемся строить многополярный мир, то каждая цивилизация должна иметь своего рода "Оскар", свою премию, которая выдаётся за лучшие роли, лучший сценарий, лучшую музыку и лучшие костюмы. Многие знают, что в Индии существует такое явление, как "Болливуд", то есть индийская киноиндустрия. Там есть свои премии и свои герои, которые могут быть совершенно неизвестными на Западе или в соседнем Китае. Но для своей цивилизации (а Индия – целый континент) это кино и его "Оскары" имеют огромное значение».

Понятно, однако Индия не имеет глобального цивилизационного проекта, она не претендует ни на какой «полюс». Многополярность, если говорить об энергии, мощности, как значимой способности выполнять работу, проверяется просто. Достаточно сунуть в розетку два пальца. Куда вы намерены засунуть третий и все остальные - уже не имеет значения. И у планеты Земля силовых плюсов два, а не множество. Дальше у философа про Китай. Тут да, кино стало цивилизационным фактором, поскольку у КНР есть известный всему миру собственный Проект Будущего. Ему и посвящена идеология КНР.

«К слову, помимо уже упомянутого мной Болливуда, сегодня есть и Нолливуд, то есть нигерийский кинематограф. Мы на него смотрим в ужасе, недоумевая, что это такое, но многим нравится. И даже боевые действия в некоторых странах Африки прекращались, когда выходила новая серия очередного нигерийского фильма о каких-то совершенно непонятных нам коллизиях африканских племён. Также существует и очень интересное и самобытное филиппинское кино». Верю, хотя не бывал в Нигерии, не видел филиппинское кино. Но удивляюсь. Почему не приведены наши примеры? В августе 1973 года вышел на экраны многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». К началу очередной серии пустели не только молодежные танцплощадки, улицы и футбольные поля, а даже вечно шумные пивнушки. Примеры из советского кинематографа можно продолжать и продолжать. Советские фильмы смотрели другие народы. Значит, они не были ни для кого «непонятными коллизиями африканских племен». Когда в американском университете города Талса, где Евгений Евтушенко преподавал русскую поэзию и русское кино, он показал несколько советских фильмов, восторгу молодежи не было предела:

- Это же совершенно иная цивилизация!

Весь мир восхищался советской матрицей созидания, труда и жизни без эксплуататоров, которая продвигалась по всей планете, несмотря на «железный занавес». «Однако во многих странах по всему миру вдалеке от границ России созданы коммунистические пятые колонны, которые действуют в полном единстве и абсолютном подчинении директивам, которые они получают из коммунистического центра. За исключением Британского Содружества и Соединенных Штатов, где коммунизм находится в стадии младенчества, коммунистические партии, или пятые колонны, представляют собой все возрастающий вызов и опасность для христианской цивилизации». Это Уинстон Черчилль, его знаменитая Фултонская речь, положившая начало конца Советского Союза. «Вызов и опасность». Кому?

Сегодня философ Дугин сетует: - «Так, например, в мире немало стран, где есть местные философы, но нет собственной философии. Также бывает, что в той или иной стране снимаются фильмы, соответственно, есть актёры и режиссёры, а кинематографа нет. Потому что не осмысляется и не осознаётся культурный код. И потому что нет достаточной концентрации тех пассионариев, тех гениев, которые просто создали бы некий кружок, как это происходило в XIX веке, когда вокруг "Могучей кучки" формировалась русская классическая музыка, или как создавалась культура русского Серебряного века». Правда! Частная опера создана богатым московским предпринимателем С.И. Мамонтовым. Именно здесь был поставлен целый ряд опер, снискавших мировую славу русскому оперному искусству. И надо видеть идеологическую составляющую репертуара. Чего стоит только опера М. Мусоргского «Хованщина», которая посвящена трагической странице русской истории, связанной с гонениями на раскол. Об этом можно прочитать в «Гранях русского раскола» А.В. Пыжикова. «Опера воспевает приверженцев старой веры, подавая их противостояние властям как подвиг. «Хованщина» – не просто рассказ о событиях минувшей эпохи, это прямое указание на то, где следует искать истоки подлинной русской души. (Выделено мной Э.Н.) С.И. Мамонтов, несмотря на дела, лично занимался постановкой; между репетициями он вывозил всю труппу на Рогожское кладбище, чтобы артисты могли лучше ощутить дух старообрядчества. Как известно, под его патронажем сложился круг художников, прославивших отечественное изобразительное искусство. Объединяющим началом этого сообщества явилась русская тематика – история, религия, быт и т.д. Вокруг нее вращалось творчество таких мастеров, как Серов, Васнецов, Коровин, Врубель, Нестеров и др. В то же время они придерживались свежих демократических взглядов, обращаясь к повседневной жизни простого народа. Именно такие полотна преобладают в собрании знаменитой Третьяковской галереи: к концу XIX столетия практически все произведения в ней (1757 из 1841) принадлежали кисти русских мастеров. Для сравнения: в императорском Эрмитаже большей частью коллекционировалось зарубежное искусство: из более чем 2000 картин здесь насчитывалось только 75 отечественных».

Староверы и старообрядцы не одно и то же. Но их роднит неприятие никоновской РПЦ после романовских реформ в семнадцатом веке, когда Учение Христа было вывернуто наоборот и стало орудием эксплуатации. У них Христос – Бог Славы, который через Закон Любви показал людям связь с миром невидимым, путь к истинному счастью. У РПЦ – культ смирения и страдания. Фактически все известные купцы и промышленники – старообрядцы и староверы. Пыжиков описывает десятки таких «кланов», которые обеспечили самобытность России. И дальше: «Резюмируя изложенное, можно утверждать, что многогранный культурно-просветительский проект купеческой буржуазии в течение каких-нибудь пяти-шести лет серьезно изменил общественную атмосферу в крупных городах страны. …Примерно с 1903 года наблюдается устойчивое распространение периодических изданий, критиковавших самодержавные устои и имперскую бюрократию. В одном из перлюстрированных полицией писем констатировалось, что в российском обществе задают тон такие печатные органы, как «Освобождение» и «Революционная Россия», популярностью пользуются «Искра» и «Заря». Упомянутые издания перекинули мостик от культурно-просветительского проекта – непосредственно к политическому, качественно усилив политизацию общественной жизни».

Исток Русского национального кода (чуда!) уходит в тысячелетия тщательно скрываемой истории. На уровне науки это первым показал доктор исторических наук А.В. Пыжиков. Если коротко, вибрации, частоты - это то, что лежит в основе мира. Картина мира вибрационна, всё что есть - энергия разных частот, разной степени плотности. В мировоззрении людей дорелигиозного времени мир видимый и невидимый были едиными, неразрывно связанными. Духовные этапы жизни человека – плотский (от зачатия до 7 лет), закладной (формирование мировоззрения и деятельность) и родительский (уход обратно в ТОТ СВЕТ). Родительский статус на том свете совершенно определённо связан с этим светом, с нашей реальностью. Неправедно живший – это ужасно. Он не упокоился, не перешёл как следует в ту реальность, в СВЕТ. Если не обрёл родительский статус, то человек остаётся в состоянии, которое характеризуется термином «ЗАЛОЖНЫЙ ПОКОЙНИК». Он не смог перейти в Свет, он находится здесь. Это источник различного негатива.

А о чём вся практика большевиков, достижения советской науки? Последний из Генеральных конструкторов СССР – Побиск Гергиевич Кузнецов. Разработчик систем жизнеобеспечения космических кораблей и кинематической системы физических величин. Автор концепции системы мировой экономики, основанной не на финансах, а на энергии. Побиск Кузнецов суммировал наработанное коллегами, всем научным миром человечества и в приложении к своему Завещанию математически, физически, с формулами доказал ложность второго закона термодинамики (энтропия) применительно к развитию человечества. В 2000 г. в комитете безопасности думы РФ он зачитал Завещание. В том же году ушёл из нашего мира. Завещание было напечатано в количестве 300 экземпляров, которые сразу были уничтожены. А как иначе? Сторонники Кузнецова поднимают вопрос о НАУЧНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ. А весь научно-технический прогресс, вся парадигма РФ – о другом!

С позиций главного конструктора СССР выделено три фазы существования материи: 1. Материальная сущность; 2. Информационная сущность материального объекта, связанная с его познанием; 3. Информационная сущность материи как бестелесная структура информации, существующая вне материального объекта. Сравните с многотысячелетней триадой, которая на Руси была всегда, о которой сказано выше. Народное предание – о том же, научном мировоззрении. Связь безтелесного мира с миром физическим таит в себе исток и суть эволюции. Это подтверждено десятилетиями работы многих людей и организаций в структуре бывшего ВПК СССР. Например, конструктор В.В. Соловцов, головной разработчик боеприпасов, генерал-полковник, говорит о недостатках безграмотной специализации современной науки, которая как сорняк, отравляет реальную жизнь. Во всех механизмах специализации и нормирования есть скрытая цель, а именно: создать тепличные условия жизни людей, которые стоят за этими процессами и системами. Интересы этих людей – это главный козырь во всех ситуациях. А корни этих козырей уходят глубоко в историческое прошлое. Это деятельность тех информационных сущностей, которые безструктурно управляют деятельностью правящих верхушек и которые являются частью реального безтелесного мира, основой управления. Функционируют они в большей части на обмане и лжи а не на доблести и труде. Это противоречит сути человека: творить и трудиться.

…Триединство мировоззрения Руси известно: Явь, Правь, Навь. Но есть ещё и Славь, производное от которого Слава. В Прави – КОН, законы Мироздания и коды Предков. Через Славь сила, энергия передается в Явь. В советской песне первой пятилетки «Страна встает со Славою на встречу дня». Трудовой подвиг советских людей аналогов не имеет. «Фантастика» в том, что из Слави пришла энергия, помощь на праведное дело. Полно загадок для материалистов в Великой Отечественной. Не могут понять, каким образом в Ленинграде выпускалось столько вооружения, включая танки, при дефиците электроэнергии. Откуда в блокадном городе бралось огромное количество металла и другого сырья… Можно предполагать всё что угодно, а можно и учесть творческие способности сверхсознания в экстремальных условиях, включая подключение к чуду: контурам «параллельной реальности». «Русское чудо» совершенно не похоже на европейское волшебство. Здесь другая история, другое предназначение Человека, здесь откровения, приоткрывающие завесу незримого. Никому же не кажется сумасшедшим человек, утверждающий, что в Победе помогли образы Александра Невского, Дмитрия Донского и других, включая ведического князя Светослава. И буду ли я неправ, сказав, что когда был «изъят удерживающий», в культуре позднего Союза нарисовался шелудивый кот, который стащит всё, даже если живой хозяин просто отвернулся?

«Та же псевдокультурная пена, которая сейчас у нас шелестит, конечно, никакому культурному коду не соответствует. Это просто периферия Запада, и именно поэтому мы рвёмся любой ценой на Запад, чтобы нас заметили, как холуёв, которые умеют подражать господину. Всё это за редким исключением не искусство, а смердяковщина». Браво, профессор! А как Вам, Александр Гельевич, «православная» философия «ЗАЛОЖНОГО ПОКОЙНИКА», лютого антисоветчика, апологета Муссолини и Гитлера - Ивана Ильина?

Эдуард Наипов,

Кострома