Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/klikushi.mp3

Комментарий редакции

Тезисы рассказа:

1. Кликушество как явление: В деревенской Руси распространена нервная женская болезнь, известная как кликушество. Она проявляется в форме шумных припадков, которые происходят в определённых местах и в однообразных ситуациях, что наводит на мысль о возможной имитации.



2. Проявления кликушества: Во время церковных служб кликуши начинают кричать, издавая звуки, похожие на голоса животных. Окружающие воспринимают это как одержимость злым духом, а не как болезнь.

3. Отношение общества: К кликушам относятся с состраданием, считая, что они одержимы злыми духами. Их стараются успокоить, выводят из церкви и укрывают белым покрывалом. Для лечения используются молитвы, заговоры и обряды, такие как обливание водой или надевание хомута.

4. Методы "лечения": Для успокоения кликуш применяются различные методы, включая обливание холодной водой, надевание хомута, прижигание пяток раскалённым железом, а также чтение молитв и заговоров. Некоторые методы носят садистский характер.

5. Роль священников и колдунов: Священники и колдуны играют важную роль в "лечении" кликуш. Священники проводят отчитывание, а колдуны используют магические ритуалы, включая зажигание свечей и чтение молитв над водой.

6. Социальные причины кликушества: Кликушество часто связано с тяжёлым положением женщин в семье, особенно в патриархальных обществах. Женщины, страдающие от семейного гнёта, используют кликушество как форму протеста.

7. Снижение распространённости кликушества: С улучшением социального положения женщин и развитием медицины количество случаев кликушества уменьшается. В некоторых регионах оно практически исчезло.

Вывод:

Кликушество — это сложное социально-культурное явление, которое сочетает в себе элементы психического расстройства, религиозных верований и социального протеста. В прошлом оно было распространено в деревенской Руси и воспринималось как одержимость злыми духами. Однако с развитием медицины и улучшением положения женщин в обществе кликушество постепенно исчезает. Рассказ подчёркивает, как вера в сверхъестественное и социальные условия могут влиять на поведение людей, создавая уникальные культурные феномены.