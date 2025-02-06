Ефимов. Интервью каналу Самое интересноеПриглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew

00:00 Введение

00:54 Цикличность в истории России

01:52 Кризис и переход к новому

03:00 Технологии и управление

04:54 Роль России в глобальном сценарии

07:39 Цивилизационная роль России

10:26 Коммунизм и его значение

12:16 Личный опыт и образ жизни

15:01 Заключение

15:54 Процессы в организме и энергия из эфира

17:46 Русская гармошка и цивилизационные изменения

22:38 Сталин и глобальный предиктор

25:03 Социальная справедливость и мечты народа

26:53 Илон Маск и глобальный предиктор

31:40 Глобальный передел сфер влияния

34:23 Финансовая стратегия Трампа

36:14 Психологический аспект денег

39:02 Будущее биткоина

42:37 Валюта БРИКС

46:21 Критическая фаза 2025 года

47:16 Кооператив и деньги

49:09 Человек и его роль

51:27 Биополе и душа

53:57 Искусственный интеллект и человек

56:42 Важность управления и демографические проблемы

59:27 Заключение и пожелания

• Школа управления открывает двери к саморазвитию и мудрости.

• Курсы помогают обрести смысл, преодолевать препятствия и достигать целей.

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➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Цикличность истории России:

– Виктор Ефимов отмечает 36-летние циклы в истории России, начиная с убийства Александра II, затем Сталина, сговора Горбачёва и Буша на Мальте, и предсказывает важность 2025 года как следующего ключевого момента.

2. Кризис современной системы:

– Ефимов утверждает, что современная система "завуалированного рабовладения", основанная на принципе "разделяй и властвуй", исчерпала себя. Он считает, что мир находится на пороге перехода в новое системное пространство, где старые методы управления уже не работают.

3. Роль России в глобальном сценарии:

– Россия, по мнению Ефимова, участвует в глобальном сценарии, где её миссия — "закрыть проект Цивилизация Европа". Он считает, что Европа исчерпала свой цивилизационный ресурс, и Россия должна предложить новую модель развития для всего человечества.

4. Критика либерально-буржуазной системы:

– Ефимов критикует либерально-буржуазную систему, которая, по его мнению, ведёт к деградации общества. Он утверждает, что эта система должна быть ликвидирована, и Россия может сыграть ключевую роль в этом процессе.

5. Роль технологий и управленческой грамотности:

– Ефимов подчёркивает, что скорость смены технологий превышает скорость смены поколений, что требует новой системы управления обществом. Он выступает за всеобщую управленческую грамотность, где каждый человек должен понимать основы управления.

6. Коммунизм как модель будущего:

– Ефимов переосмысливает коммунизм как модель, основанную на общинных связях и человеческих отношениях, а не на потребительстве. Он считает, что коммунизм — это прежде всего культура, а не экономическая система.

7. Роль человека в будущем:

– Ефимов акцентирует внимание на необходимости изменения самого человека как основы для глобальных перемен. Он считает, что будущее человечества зависит от развития внутреннего мира человека, а не только от технологического прогресса.

8. Финансовая система и криптовалюты:

– Ефимов обсуждает возможный переход от доллара к криптовалютам, в частности к биткоину, как части глобальной финансовой перестройки. Он также предлагает альтернативную модель валюты на основе энергетического инварианта.

9. Школы управленческой грамотности:

– Ефимов анонсирует создание школ, направленных на повышение управленческой грамотности и семейной мудрости, что, по его мнению, является ключом к будущему развитию цивилизации.

Выводы:

Виктор Ефимов в своей беседе поднимает важные вопросы, связанные с глобальными изменениями в мире, ролью России в этих процессах и необходимостью переосмысления существующих систем управления и экономики. Он акцентирует внимание на том, что будущее человечества зависит не только от технологического прогресса, но и от внутреннего развития человека, его способности к управлению и осознанию своей роли в мире. Ефимов предлагает альтернативные модели развития, такие как переосмысление коммунизма и создание новой финансовой системы, основанной на энергетическом инварианте. Его идеи направлены на формирование нового мировоззрения, где управленческая грамотность и нравственные ценности становятся основой для будущего развития цивилизации.