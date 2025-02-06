В отношении эволюционного процесса и развития общественной сферы можно выделить два крайних представления: европоцентричный, позитивистский, единый и универсальный путь против ориенталистского многообразия, равенства множества вариантов. Второй подход подразумевает, что достичь вершин можно совершенно по-разному, пропуская и исключая целые этапы. Если для общественных законов и форм многие вещи не очевидны, пусть даже они и противоречат диалектике, в части технологий ближе позитивистский взгляд.

Представить развитие человечества без каких-либо отдельных технологий можно, особенно если более совершенные технологические пакеты были бы распакованы ранее (например, мир мог пропустить бронзу и перейти сразу к железу). С XVII в. научно-технический прогресс Европы, как следствие капиталистического расширения, задал единое технологическое развитие, которое хорошо раскрывается в рамках концепции технологических укладов. Передовые технологии прошлых укладов, что изначально являются роскошью, а потом услугами, становятся инфраструктурой для новых форм.

Будучи основой и ядром пятого уклада, микроэлектроника станет инфраструктурой для шестого. Железные дороги были стратегическим, передовым и ключевым компонентом второго уклада (начиная с 1830-х гг.), но уже к концу XIX века перешли в состав стратегической инфраструктуры, когда начался следующий уклад. В середине XX в. железные дороги стали нестратегической инфраструктурой, отчего появился соблазн перескочить этап их развертывания, посчитав неэффективным.

До 1950-х гг. железные дороги в Латинской Америке неторопливо развивались, но потом одна за другой страны начали отдавать приоритет автомобильному транспорту, приводя кратко- и среднесрочные обоснования. Приватизация, создание искусственной конкуренции, приглашение частного капитала и т.д. стали трендом. Инфраструктура должна быть рассчитана на массовый, дешёвый поток, как в части грузов, так и пассажиров. Более дорогие и обеспеченные потребители могут себе позволить услуги и роскошь, а нижние нет — только минимальный набор, предоставляемый инфраструктурой.

В 1950-е гг. в Бразилии, в рамках общего тренда для континента, приняли решение переключиться на развитие автотранспорта и автомобильных дорог, как более универсальных, целью было поощрение автомобильного транспорта. Сложные природно-географические условия, частные интересы и внешние консультанты только усилили тренд. Прогнозы и модели оказались ошибочны, автоперевозки в комплексе оказались дороже железнодорожного транспорта, усиливая нагрузку на малообеспеченные слои населения, понижая общую конкурентоспособность и связанность экономики.

«Инвесторы» не стали вкладываться в приватизированные и разделённые железные дороги, зачастую развитие, капитальный ремонт и обслуживание практически отсутствуют, часть веток заброшены или перешли в разряд туристических, объёмы перевозок продолжают падать. Для сравнения, в Бразилии протяженность дорог сократилась с 38 тыс. км (1950-е гг.) до 29 тыс. км, лишь около 5% электрифицировано, 81% узкоколейка, более 60% в ужасающем состоянии.

Ключевой проблемой практически всех стран Латинской Америки является низкая и дорогая связанность, которая должна быть фундаментом и основой развития. Для примера, в России железнодорожные грузопотоки традиционно составляют около 80%, в Северной Америке и Китае — около 40%, в ЕС — 15%-20%, но планируют увеличить хотя бы до 30%. Для стран Латинской Америки этот показатель приближается к 5%, с негативной динамикой.

Авиация, автомобильный и водный транспорт имеют свои ограничения и ниши, отказ от универсальных железных дорог очень осложнил перспективы развития. Латинской Америке необходима плотная, насыщенная, дешёвая транспортная инфраструктура, трансконтинентальные магистрали, как бы сложно и дорого это не выглядело.

И, да, схожие планы «оптимизации» были у отечественных «реформаторов» в 90-е гг., благо смогли ограничить их поползновения отдельными "непрофильными активами", которые пора возвращать в родную гавань…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В технологическом развитии преобладает позитивистский подход – существует определенная последовательность технологических укладов, где предыдущие технологии становятся инфраструктурой для новых.

2. Железные дороги, будучи ключевым элементом второго технологического уклада, к концу XIX века стали важной стратегической инфраструктурой.

3. В 1950-х годах Бразилия и другие страны Латинской Америки сделали выбор в пользу развития автомобильного транспорта в ущерб железнодорожному.

4. Результаты этого решения оказались негативными:

– Сокращение протяженности железных дорог

– Ухудшение их состояния

– Рост стоимости перевозок

– Снижение связанности экономики

5. В сравнении с другими странами доля железнодорожных грузоперевозок в Латинской Америке критически низкая (около 5%), в то время как в России – 80%, в Северной Америке и Китае – 40%, в ЕС – 15-20%.

Вывод:

Отказ от развития железнодорожной инфраструктуры в пользу автомобильного транспорта в 1950-х годах стал серьезной стратегической ошибкой для Бразилии и других стран Латинской Америки. Это решение привело к деградации транспортной системы, увеличению стоимости перевозок и снижению экономической эффективности. Для дальнейшего развития региону необходимо восстановление и развитие железнодорожной инфраструктуры, включая создание трансконтинентальных магистралей, несмотря на сложность и высокую стоимость таких проектов.