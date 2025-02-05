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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 5 февраля 2025 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
 
▫️ В результате успешных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новомлынск Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Раздольное, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Токаревка и Приднепровское Херсонской области.

Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42463 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 21034 танка и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31218 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/48568
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