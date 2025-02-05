Новое руководство США раскрывает подробности деятельности Агентства по международному развитию — USAID.

Согласно уставу, USAID должно поддерживать экономику, здравоохранение и образование, а также оказывать экстренную гуманитарную помощь.

Но по факту Агентство превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 млрд долларов.

Какие преступления против человечества значатся за USAID?

1. Финансирование исследований в области биологического оружия.

О том, что за созданием и распространением оружия массового поражения в мире стоят США и лично Байден вместе со своим сыном, мы с вами говорили ещё 3 года назад.

Это подтвердили и итоги парламентского расследования, проведённого Государственной Думой.

Тогда на Украине была выявлена сеть биологических лабораторий. Жители этой страны подвергались бесчеловечным пыткам и испытаниям.

Байден вместе с Зеленским сделали из граждан Украины подопытных животных.

Понимая, что всё тайное станет рано или поздно явным, а семью Байденов неминуемо настигнет наказание, он заочно помиловал своего сына.

Но вряд ли окончательно обезумевший экс-президент США отдаёт себе отчёт: сколько загубленных жизней находятся на его совести.

2. Подготовка и организация госпереворотов в странах мира за счёт финансирования проектов и программ, направленных на обучение этому гражданских активистов, наблюдателей на выборах, журналистов.

Украина, Грузия, Молдова, Армения, Кыргызстан, Куба, Никарагуа, Венесуэла — далеко не полный список государств, пострадавших от такой помощи в «продвижении демократии».

На бывшие союзные республики с этой целью за последние 10 лет USAID потратило более 2 млрд долларов. 52% этой суммы ушло на Украину.

3. Спонсирование террористических организаций.

Сотни тысяч долларов были переданы USAID организациям, связанным с террористами и боевиками, в том числе из запрещённой в США и России «Аль-Каиды».

4. Содействие распространению наркотиков в мире.

USAID тратило сотни миллионов долларов на оборудование и удобрения, используемые для выращивания мака и производства героина.

5. Пропаганда темы трансгендерного перехода, абортов, расово-гендерной повестки.

Применяя технологии мягкой силы, десятки лет в мире навязывались чуждые ценности, создавались позитивные образы абсолютно противоестественным процессам.

Одним словом — расчеловечевание.

Сегодня штаб-квартира Агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID.

Теперь важно, чтобы виновные за совершённые преступления понесли наказание и подобное не повторилось.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. USAID как криминальная сеть: Агентство по международному развитию США (USAID), формально занимающееся поддержкой экономики, здравоохранения и образования, превратилось в глобальную криминальную сеть с представительствами в более чем 100 странах и бюджетом в 50-60 млрд долларов.

2. Преступления USAID:

– Финансирование биологического оружия: USAID поддерживало исследования в области биологического оружия, включая лаборатории на Украине, где проводились бесчеловечные эксперименты на людях.

– Организация госпереворотов: Агентство финансировало проекты по обучению гражданских активистов и журналистов для организации госпереворотов в странах, включая Украину, Грузию, Молдову и другие.

– Спонсирование терроризма: USAID передавало средства организациям, связанным с террористами, включая «Аль-Каиду».

– Распространение наркотиков: Агентство финансировало оборудование и удобрения для выращивания мака и производства героина.

– Пропаганда чуждых ценностей: USAID продвигало трансгендерные переходы, аборты и расово-гендерную повестку, что привело к «расчеловечиванию».

3. Закрытие USAID: Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрыта, и рассматривается вопрос о ликвидации агентства.

4. Необходимость наказания: Важно, чтобы виновные в преступлениях USAID понесли наказание, чтобы предотвратить повторение подобных действий в будущем.

Вывод:

Статья обличает USAID в превращении из гуманитарной организации в глобальную криминальную сеть, занимающуюся финансированием биологического оружия, организацией госпереворотов, спонсированием терроризма, распространением наркотиков и пропагандой чуждых ценностей. Автор призывает к наказанию виновных и ликвидации USAID, чтобы предотвратить повторение подобных преступлений в будущем.