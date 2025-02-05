Когда человеку страшно, он кричит: «Мама!» Это инстинктивный крик человека, находящегося в опасности. На мой взгляд, понятие «мама» обозначает внимание к биологической жизни и ее сохранение.

Слово «папа» означает совсем другое. Мы говорим о Дне отца в нашей стране – две трети граждан пожелали ввести в наш календарь этот праздник официально.

Мама – это утробное тепло и сохранение биологического существования. С мамой тепло, темно и сладко. Темно как в утробе, как в объятиях. И ты живешь, ничего не видя, уткнувшись к ней в подол.

А в слове «папа» есть совершенно другие ассоциации и другие смысловые нагрузки.

Папа – это цивилизация. В слове «папа» есть власть, послушание, ответственность. Право отца в древнем мире обозначало единство трех властей.

Папа был и военачальник, и имущественный хозяин, и биологический отец, имеющий полную власть над всеми, кто под его рукой.

То есть папа – это цивилизация, это вертикаль. Мама – это горизонталь. Нужны и папа, и мама. Без папы не очень хорошо. Папа почему-то задвинут в нашем сознании.

Отчасти он сам себя задвинул, отчасти его задвинули мамы. Вот эти инфантилизация и феминизация сознания усекают живую семью. Это, по сути, самоубийство. Это все равно, что голову человеку обрезать – уже не человек.

Поэтому День отца, конечно, должен быть. День ответственности, день взятия на себя прав и обязанностей. День силы, с которой хорошо жить.

Потому что на одной теплоте и доброте далеко ехать не получится. Нужна еще и некая сила, которая крупной солью солит доброту и теплоту и превращает их в удобоваримое блюдо.

Нужна идея папы. Некий идеал папы должен быть выношен нашим обществом.

Потому что маму вынашивать нечего, она просто мама по факту. Или она залетела, или она по любви родила, или у нее дите одно, или у нее восемь детей – это все не важно, потому что она мама. Однажды мама – она всегда мама. Факт материнства делает женщину матерью – и всё.

А вот с папой нет. Факт отцовства, факт зачатия человека отцом не делают. Это лишь полагает начало будущим отношениям. Потом нужно сформировать соответствующее отношение к жене, к будущим рожденным. И весь тот социум, который строится вокруг беременного живота, это и есть идея отца.

Народу нужно выносить идею отца. Благую идею настоящего родителя. И, конечно же, праздновать это.

Папа может все, что угодно – плавать брассом, спорить басом, дрова рубить. Да, он только мамой не может быть. Это правильная советская детская песенка, совершенно правильная.

Папа в доме – все в порядке, газ горит и не гаснет свет. Папа в доме, конечно, главный, если мамы, конечно, нет.

Хорошие песни пели в те годы. Нам сегодня нужно возвращаться к этому нормальному сознанию.

Настоящий мужчина – это добытчик, защитник. Тот, кто и на рыбалку сходит, и свистульку вырежет, и, если что, защитит.

И не бросит, самое главное. И раньше времени не помрет от перепоя.

И научит молиться – потому что этому учить должен мужчина.

Отец – главный в вере.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. "Мама" и "папа" несут разные смысловые нагрузки: мама ассоциируется с биологической жизнью, теплом и защитой, а папа – с цивилизацией, властью и ответственностью.

2. Отцовство, в отличие от материнства, не возникает автоматически – оно требует формирования особых отношений и ответственности.

3. В современном обществе роль отца недооценена из-за инфантилизации и феминизации сознания, что негативно влияет на институт семьи.

4. Существует необходимость формирования идеала отцовства в обществе, включающего такие качества как:

– роль добытчика и защитника

– ответственность за семью

– духовное лидерство

– способность научить и защитить

5. День отца рассматривается как важный праздник, символизирующий признание роли отцовства в обществе.

Вывод:

Автор подчеркивает важность баланса материнского и отцовского начала в семье и обществе. Он указывает на необходимость переосмысления и укрепления роли отца, которая не ограничивается биологическим родительством, а включает в себя широкий спектр социальных, духовных и культурных функций. По мнению автора, восстановление авторитета отцовства является важным условием здорового развития общества и преодоления современных проблем, связанных с кризисом семейных ценностей.

Дополнительный вывод:

В вопросе отцовства современное общество сталкивается с интересным парадоксом. В архаичных обществах роль отца была естественным образом определена необходимостью выживания семьи – отец выступал главным добытчиком, защитником и носителем важных для выживания навыков. Эта роль не требовала дополнительного осмысления или поддержки, поскольку диктовалась самой жизнью.

В современном же мире, где базовые потребности могут быть удовлетворены разными способами, роль отца становится предметом осознанного выбора и требует идеологического осмысления. Однако опыт СССР показывает интересный путь решения этой проблемы – через создание целостной социальной среды, где здоровые семейные отношения формировались естественным образом.

В советском обществе существовала развитая система поддержки семьи и воспитания: многочисленные бесплатные кружки и секции, где дети получали не только навыки, но и опыт мужского наставничества; качественная система образования, которая брала на себя значительную часть воспитательной функции; развитая культура коллективной ответственности за подрастающее поколение. Родители могли спокойно работать, зная, что их дети находятся под присмотром профессиональных педагогов в детских садах, школах, техникумах и институтах.

Важную роль играла и культурная политика: кинематограф, радио, газеты и другие средства массовой информации последовательно формировали образ правильных гендерных ролей и семейных отношений. При этом акцент делался не на отдельной семье как замкнутой ячейке общества, а на органичном включении семьи в более широкий социальный контекст.

Этот опыт подсказывает, что вместо попыток директивного воздействия на институт отцовства более эффективным может быть создание среды, где здоровые семейные отношения и активное отцовство становятся естественной нормой. В такой среде общество способно воспроизводить себя без постоянного внешнего вмешательства, поскольку правильные модели поведения передаются через повседневный опыт, образование и культуру.

Таким образом, решение проблемы современного отцовства лежит не столько в плоскости индивидуальной работы с отдельными семьями или отцами, сколько в создании целостной социальной системы, где роль отца поддерживается всей совокупностью общественных институтов и культурных практик. Это требует комплексного подхода, включающего образование, культуру, социальную политику и формирование соответствующей городской и социальной инфраструктуры.