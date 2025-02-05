Как Китай захватит США, а они и не заметят | КиберДед Андрей Масалович
В передаче обсудим новости про соцсеть TikTok. Что смущает в блокировке и как китайцы выкрутились? И причем тут RedNote?
Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы о TikTok и китайской платформе Red:
1. История TikTok:
- Изначально китайское приложение с локальной (китайской) и международной версиями
- Создано в 2018 году, в 2020 году стало самым скачиваемым приложением в мире
- Имеет потенциал как средство массового шпионажа и профилирования пользователей
2. Политический контекст:
- Трамп пытался заблокировать/купить TikTok
- Платформа может использоваться как инструмент политического влияния
- Слабая цензура за пределами Китая
3. Новая платформа Red:
- Китайский аналог Instagram с 300 млн пользователей
- За полгода набрала 700 000 пользователей в США
- Использует "мягкую силу": дружелюбное общение, помощь новым пользователям
- Создает позитивный образ китайцев среди американцев
Вывод:
Китайские технологические компании создают изощренные стратегии проникновения на международные рынки, используя социальные платформы как инструмент культурной экспансии и потенциального информационного влияния. Red рассматривается как возможная альтернатива TikTok и новый канал культурной коммуникации между Китаем и США.