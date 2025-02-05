В передаче обсудим новости про соцсеть TikTok. Что смущает в блокировке и как китайцы выкрутились? И причем тут RedNote?

Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы о TikTok и китайской платформе Red:

1. История TikTok:

- Изначально китайское приложение с локальной (китайской) и международной версиями

- Создано в 2018 году, в 2020 году стало самым скачиваемым приложением в мире

- Имеет потенциал как средство массового шпионажа и профилирования пользователей

2. Политический контекст:

- Трамп пытался заблокировать/купить TikTok

- Платформа может использоваться как инструмент политического влияния

- Слабая цензура за пределами Китая

3. Новая платформа Red:

- Китайский аналог Instagram с 300 млн пользователей

- За полгода набрала 700 000 пользователей в США

- Использует "мягкую силу": дружелюбное общение, помощь новым пользователям

- Создает позитивный образ китайцев среди американцев

Вывод:

Китайские технологические компании создают изощренные стратегии проникновения на международные рынки, используя социальные платформы как инструмент культурной экспансии и потенциального информационного влияния. Red рассматривается как возможная альтернатива TikTok и новый канал культурной коммуникации между Китаем и США.