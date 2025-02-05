Чем итальянская расовая теория отличалась от теории Третьего рейха? Как менялся итальянский фашизм? Что конкретно делал Муссолини с южными славянами и где находились концентрационные лагеря? Как работала итальянская пропаганда во время Второй мировой войны? Почему итальянцы поддержали вторжение немцев в СССР в 1941-м и отправили туда войска? И что знают в современной Италии о политике фашизма прошлого века?

Ответы на эти и другие вопросы в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.

Гость выпуска – Григорий Прядко, историк.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Итальянский фашизм и расовая теория:

– Итальянский фашизм, как и нацизм, имел свою расовую теорию, направленную против колониальных народов, включая славян.

– Расовая теория в Италии была больше связана с культурным и духовным расизмом, где итальянцы считались наследниками культуры Древнего Рима.

– В отличие от нацизма, где преобладала идея "чистоты крови", в Италии допускалось, что недостаток "чистоты крови" можно компенсировать приобщением к высокой культуре.

2. Колониальная политика Италии:

– Муссолини видел будущее Италии как колониальной империи, что привело к агрессивной экспансии в Африке и на Балканах.

– В Ливии и Эфиопии проводился геноцид местного населения, включая создание концлагерей, где люди умирали от голода и болезней.

3. Отношение к славянам:

– Итальянский фашизм рассматривал славян как низшую расу, особенно южных славян, которых считали варварами и большевиками.

– На оккупированных территориях Югославии проводилась политика насильственной ассимиляции, включая запрет на использование славянских языков, уничтожение культурных учреждений и физическое уничтожение славянского населения.

– Планировалось уничтожение до миллиона словенцев, что свидетельствует о масштабах репрессий.

4. Участие Италии в войне против СССР:

– Италия поддержала нацистскую Германию в войне против СССР, хотя не имела территориальных претензий к Советскому Союзу.

– Мотивация заключалась в идее "жизненного пространства" и борьбы с большевизмом, который ассоциировался с русскими и славянами.

– Итальянские войска участвовали в Сталинградской битве, где понесли огромные потери, а затем были вынуждены отступать, сталкиваясь с жестоким обращением со стороны немцев.

5. Крах итальянского фашизма:

– После поражения в войне итальянские солдаты, вернувшиеся домой, подвергались унижениям и преследованиям, что привело к росту антифашистских настроений.

– Многие итальянские ветераны, побывавшие в советском плену, стали антифашистами, осознав истинные цели войны.

– Муссолини был казнён, а итальянский фашизм потерпел крах.

6. Реабилитация фашизма в современной Италии:

– В современной Италии существует тенденция к смягчению оценки преступлений фашизма, особенно в отношении колониальных преступлений и геноцида славян.

– Преступления против славян и африканских народов часто замалчиваются или преуменьшаются, что вызывает критику со стороны историков.

Вывод:

Беседа раскрывает глубокие корни расизма и колониальной политики итальянского фашизма, который, подобно нацизму, стремился к уничтожению "низших" народов, включая славян. Итальянский фашизм проводил политику насильственной ассимиляции, культурного уничтожения и физического истребления славянского населения на оккупированных территориях. Участие Италии в войне против СССР было мотивировано идеологией борьбы с большевизмом и стремлением к расширению "жизненного пространства". Однако поражение в войне и крах фашистского режима привели к осознанию многими итальянцами истинной природы фашизма. Современные попытки реабилитации фашизма в Италии вызывают обеспокоенность, так как они замалчивают преступления против славян и других народов.