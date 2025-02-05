Американская технологическая корпорация Google опубликовала обновлённый перечень принципов разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ), удалив из собственных правил формулировку, предписывающую избегать применения продуктов ИИ в потенциально опасных для человека целях, в том числе для разработки вооружений и слежки за людьми.

Теперь компания только обещает соблюдать «общепринятые принципы международного права и права человека».

При этом накануне старший вице-президент по исследованиям, лабораториям, технологиям и обществу Джеймс Манейка и глава Google DeepMind Демис Хассабис разместили в официальном блоге компании заявление, в котором, в частности, говорится: «В условиях всё более сложной геополитической обстановки идёт глобальная конкуренция за лидерство в области ИИ. Мы считаем, что демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ, руководствуясь такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека. Мы считаем, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны совместно работать над созданием ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность».

Несколько сотрудников корпорации выразили обеспокоенность происходящими изменениями.

«Тревожно видеть, как Google отказывается от своих обязательств по этичному использованию технологий ИИ без обсуждения с сотрудниками и широкой общественностью, несмотря на давнее мнение команды, что компания не должна заниматься военным бизнесом», — заявил журналу Wired инженер-программист Google Парул Коул.

В свою очередь, Маргарет Митчелл, которая была одним из руководителей группы Google по этике ИИ, считает, что этот шаг перечеркнёт работу, проделанную специалистами в области этики ИИ и активистами Google. Удаление этого пункта из принципов компании означает, что Google, возможно, будет разрабатывать технологии, способные убивать людей, указала она.

Wired связывает перемены в том числе со вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа. Однако представитель Google Алекс Красов уверяет, что обновление принципов готовилось гораздо раньше.

Ранее советник главы Белого дома, миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX, а также руководитель нового Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявлял, что компании должны работать на благо национальных интересов США.

По материалам Google AI, блога Google, Bloomberg, ТАСС, НТВ, РИА Новости

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Google изменил свои принципы разработки ИИ, убрав запрет на использование технологий в потенциально опасных целях, включая военные разработки.

2. Компания теперь обещает соблюдать только международное право и права человека, не налагая прямых ограничений на военное применение ИИ.

3. Руководство Google считает, что демократические страны должны лидировать в разработке ИИ, защищая национальные интересы и общечеловеческие ценности.

4. Некоторые сотрудники Google выразили серьезную обеспокоенность этими изменениями:

– Парул Коул назвал это отказом от этичного использования технологий

– Маргарет Митчелл предупредила о потенциальной возможности разработки технологий, способных убивать людей

5. Представитель Google утверждает, что изменения готовились заранее, до прихода нового президента США.

Вывод:

Google фактически открывает путь к потенциальному военному применению технологий искусственного интеллекта, отказываясь от прежних этических ограничений. Несмотря на декларации о защите прав человека, компания создает предпосылки для разработки технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Внутри компании это решение вызывает серьезные разногласия и опасения среди сотрудников, обеспокоенных возможными негативными последствиями такого подхода.

Дополнительный вывод:

История человечества – это непрерывная летопись технологического прогресса, неизменно трансформирующегося в военный потенциал. От первых каменных орудий и лука со стрелами до пороха, огнестрельного оружия, танков, самолетов, ракет и атомной бомбы – каждое технологическое достижение неизбежно становилось инструментом войны и передела мира.

Искусственный интеллект не станет исключением. Более того, он вероятно станет самым революционным военным инструментом за всю историю человечества. Геополитическая гонка вооружений переместится в плоскость технологий ИИ, где победитель получит беспрецедентное стратегическое преимущество.

Ключевой вопрос современности – не в том, будет ли ИИ использован в военных целях, а в том, насколько быстро разные страны смогут создать собственный паритетный потенциал. История учит, что технологическое неравенство приводит к трагедиям – как это было с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, где технологическое превосходство одной стороны привело к беспрецедентным человеческим жертвам.

В этом контексте решение Google – лишь очередной шаг в неизбежной милитаризации передовых технологий, которая была, есть и будет неотъемлемой частью человеческой цивилизации.