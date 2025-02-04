Писали эту публикацию в выходные на будущее, и даже не подозревали, что всё сбудется так быстро и заготовленные нами с бабушкиной заботой для вас "информационные консервы для гурманов" уже через два дня нужно будет уже подавать на стол



Трамп откопал на лужайке Белого дома «топор» торговых войн и перешёл от угроз к действиям – в США введены пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Причём «немаленькие» такие – на товары из Канады и Мексики на 25%, на китайский импорт в 10%. Внизу под звездочкой и мелким шрифтом сделаны исключения (тоже 10%) для канадских товаров энергетического рынка – нефти, газа и электроэнергии. На этом фоне угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС в 100%, если те не откажутся от создания альтернативы доллару – выглядят более убедительными. И пожалуй, только ради этого стоило вводить санкции для Мексики и Канады – угроза гегемонии доллара, на котором и строится могущество США, это серьезный вызов со стороны БРИКС.



При этом Трамп ещё и укрепил котировки своих публичных интервенций, а то в последнее время он слишком частил с угрозами, разбрасывая их налево и направо, что они уже подверглись «инфляции» и потеряли в цене. Полновеснее на фоне затрещин соседям выглядят и угрозы ЕС, что позволит гораздо быстрее их призвать к ноге нового хозяина, и угрозы Панаме, которая после визита Рубио уже вывесила белый флаг и исполнила ультиматум, разорвав контракт с Китаем. Шоумен Трамп понимает, что публичный актив тоже имеет большой вес, и этот инструмент «взять на понт» он регулярно использует, и благодаря этому ему удаётся решать многие вопросы на много миллиардов долларов по цене «твита».



Однако «трампологам» нужно четко отличать, где угрозы это просто угрозы, и не имеют под собой оснований. Если с Китаем все надолго, и вполне вероятно торговые войны будут только набирать новые обороты и это надолго, то будет интересно понаблюдать, сколько времени продержатся пошлины с Канадой и Мексикой. Полагаем, что ровно до того дня, когда в Канаде пройдут парламентские выборы и сменится правящая либеральная партия с её бывшим главой и уходящим премьер-министром Трюдо, а в Мексике Трампу окончательно переприсягнёт президентка-демократка и ставленница американского дипстейта Шейнбаум. Оба уже дали заметные только опытному глазу сигналы о капитуляции переговорах.



Трамп консолидирует под своё начало весь континент и Западное полушарие, и ради этой высшей цели, сулящей ему сверхдоходы и звание «собирателя земель американских», можно потерпеть «временные неудобства», связанные с пошлинами и возможными ответными мерами. В этой торговой войнушке с соседями из Канады, Мексики, Гренландии и Латинской Америки Трамп ставит на быструю победу за явным преимуществом. И, судя по стремительно развивающимся событиям на соседских треках с Канадой и Мексикой, его ставка уже сыграла.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Трамп ввел значительные торговые пошлины:

– 25% на товары из Канады и Мексики

– 10% на китайский импорт

– Сделаны исключения (10%) для канадских энергоресурсов

2. Трамп угрожает странам БРИКС пошлинами в 100% за попытки создания альтернативы доллару

3. Введение санкций против Мексики и Канады служит демонстрацией серьезности намерений США в отношении угроз другим странам

4. Панама уже поддалась давлению США, разорвав контракт с Китаем после визита Рубио

5. Торговая война с Китаем носит долгосрочный характер, в то время как пошлины для Канады и Мексики, вероятно, временные – до смены политического руководства в этих странах

6. Конечная цель Трампа – консолидация Западного полушария под своим началом

Вывод:

Статья описывает стратегию Трампа по укреплению экономического и политического влияния США. Торговые пошлины используются как инструмент давления с разными целями: долгосрочное противостояние с Китаем, временное давление на соседние страны для достижения политических целей, и защита доллара от альтернативных валютных систем БРИКС. При этом автор отмечает эффективность этой стратегии, указывая на уже достигнутые результаты в отношении Панамы, а также вероятные скорые успехи в отношении Канады и Мексики.