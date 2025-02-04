Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Новомлынск, Новая Кругляковка, Западное, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 14 автомобилей. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства и три склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию «Иностранного легиона» и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Зеленовка, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Сергеевка, Дзержинск, Дружба, Новоалександровка, Барановка, Лысовка, Котлино, Успеновка, Андреевка и Ясеновое Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США и десять пикапов. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Бурлацкое, Раздольное и Новополь Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Каменское и Степовое Запорожской области.

Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: управляемая ракета большой дальности «Нептун», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42406 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21023 танка и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21222 орудия полевой артиллерии и минометов, 31186 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России