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Ответы на вопросы 3.02. Отец Андрей Ткачёв

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Эпизоды:
00:00 Начало
00:20 О "брате" в молитве из Покаянного Канона ко Господу Иисусу Христу
09:16 О милостыне при просьбе о молитве
21:59 Нужно ли писать уточнение о том, кто тот, о ком просят молиться за здравие?
26:10 Как поступать, если на словах простила обиду, а ум помнит?
31:10 Нужно ли молиться за раскольников на Украине?
41:15 О Книгах Ездры и Неемии
48:53 Как научиться осуждать сам грех, а не человека?
56:38 В Царствии Божьем у всех будет одинаковая благодать или по делам его?
58:33 Пьющий муж гуляет, нужно ли молиться за него после развода?
59:45 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Основные вопросы и суть ответов отца Андрея Ткачёва:

1. О каком брате говорится в молитве покаянного канона? 
   – О любом умершем человеке, так как все люди – братья перед лицом смерти. 

2. Почему некоторые люди, связанные со смертью, не испытывают страха? 
   – Частый контакт с мертвыми притупляет восприятие, это касается врачей, гробовщиков, солдат. 

3. Можно ли Богу "давать взятку" в виде милостыни? 
   – Нет, но пожертвования и добрые дела могут привлекать Божью милость. 

4. Может ли монах или алтарник быть крестным? 
   – Формально да, но лучше, чтобы крёстные были того же пола, а монахи не умножали земные связи. 

5. Нужно ли указывать уточнения в записках о здравии? 
   – Да, это помогает точнее молиться за человека в его конкретном состоянии (болящий, воин, путешествующий и т. д.). 

6. Как простить, если обида остаётся? 
   – Это процесс. Первая ступень – не отвечать на зло, далее – равнодушие, потом – сострадание к обидчику. 

7. Стоит ли молиться за родственников, ушедших в раскол? 
   – Да, но только в личной молитве, так как они сами разорвали связь с Церковью. 

8. Кто такие Неемия и Ездра? 
   – Это библейские персонажи, вернувшие евреев из плена и восстановившие храм. Их книги – исторические. 

9. Можно ли отделять грешника от его греха? 
   – Это тяжело, так как грех проникает в человека. Однако у святых получается любить грешника, но ненавидеть грех. 

10. Будет ли одинаковая благодать у всех в Царствии Божием? 
   – Нет, каждый получит в меру своих трудов, подобно тому, как сосуды разного размера могут быть наполнены полностью. 

11. Можно ли молиться за мужа, если он ушел к другой? 
   – Да, молитва жены может спасти его душу и вернуть его. 

Вывод: 
Отец Андрей Ткачёв говорит о важности духовной работы над собой, необходимости молитвы и милосердия. Он подчеркивает, что вера – это процесс, а не мгновенное изменение. Человек должен трудиться над собой, смиряться и помогать другим, но не терять здравомыслие и не допускать компромиссов с грехом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NPDORQB02F0
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