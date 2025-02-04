Эпизоды:00:00 Начало00:20 О "брате" в молитве из Покаянного Канона ко Господу Иисусу Христу09:16 О милостыне при просьбе о молитве21:59 Нужно ли писать уточнение о том, кто тот, о ком просят молиться за здравие?26:10 Как поступать, если на словах простила обиду, а ум помнит?31:10 Нужно ли молиться за раскольников на Украине?41:15 О Книгах Ездры и Неемии48:53 Как научиться осуждать сам грех, а не человека?56:38 В Царствии Божьем у всех будет одинаковая благодать или по делам его?58:33 Пьющий муж гуляет, нужно ли молиться за него после развода?59:45 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:

канал Царьград: https://tsargrad.tv

Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea

Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

VK – https://vk.com/prot.andreytkachev

Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Основные вопросы и суть ответов отца Андрея Ткачёва:

1. О каком брате говорится в молитве покаянного канона?

– О любом умершем человеке, так как все люди – братья перед лицом смерти.

2. Почему некоторые люди, связанные со смертью, не испытывают страха?

– Частый контакт с мертвыми притупляет восприятие, это касается врачей, гробовщиков, солдат.

3. Можно ли Богу "давать взятку" в виде милостыни?

– Нет, но пожертвования и добрые дела могут привлекать Божью милость.

4. Может ли монах или алтарник быть крестным?

– Формально да, но лучше, чтобы крёстные были того же пола, а монахи не умножали земные связи.

5. Нужно ли указывать уточнения в записках о здравии?

– Да, это помогает точнее молиться за человека в его конкретном состоянии (болящий, воин, путешествующий и т. д.).

6. Как простить, если обида остаётся?

– Это процесс. Первая ступень – не отвечать на зло, далее – равнодушие, потом – сострадание к обидчику.

7. Стоит ли молиться за родственников, ушедших в раскол?

– Да, но только в личной молитве, так как они сами разорвали связь с Церковью.

8. Кто такие Неемия и Ездра?

– Это библейские персонажи, вернувшие евреев из плена и восстановившие храм. Их книги – исторические.

9. Можно ли отделять грешника от его греха?

– Это тяжело, так как грех проникает в человека. Однако у святых получается любить грешника, но ненавидеть грех.

10. Будет ли одинаковая благодать у всех в Царствии Божием?

– Нет, каждый получит в меру своих трудов, подобно тому, как сосуды разного размера могут быть наполнены полностью.

11. Можно ли молиться за мужа, если он ушел к другой?

– Да, молитва жены может спасти его душу и вернуть его.

Вывод:

Отец Андрей Ткачёв говорит о важности духовной работы над собой, необходимости молитвы и милосердия. Он подчеркивает, что вера – это процесс, а не мгновенное изменение. Человек должен трудиться над собой, смиряться и помогать другим, но не терять здравомыслие и не допускать компромиссов с грехом.