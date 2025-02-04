Старый гриб. Из дневниковых записок "Лесная капель"

Автор: Пришвин Михаил

Рассказ. Автор вспоминает о походе лес. С грибами не везло, очень мучила жажда. И тут на полянке, в брусничнике он нашел красную сыроежку. Сыроежка была такая старая и большая, каких в жизни не видывал. Края у сыроежки загибались наружу. В образовавшейся лунке собралась вода…

В ролях: Пришвин Михаил

Год производства: 1978

