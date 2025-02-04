Михаил Пришвин. Старый гриб. Из дневниковых записок “Лесная капель”. Читает автор
Старый гриб. Из дневниковых записок "Лесная капель"
Автор: Пришвин Михаил
Рассказ. Автор вспоминает о походе лес. С грибами не везло, очень мучила жажда. И тут на полянке, в брусничнике он нашел красную сыроежку. Сыроежка была такая старая и большая, каких в жизни не видывал. Края у сыроежки загибались наружу. В образовавшейся лунке собралась вода…
В ролях: Пришвин Михаил
Год производства: 1978
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