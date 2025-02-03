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USAID под ударом

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Страшно, очень страшно. Администрация Трампа добралась до USAID.

1. Финансирование организации приостановлено. В самой структуре начались чистки.
2. Ресурсы в интернете частично не работают. Грантоеды по всему миру получавшие деньги через USAID волнуются.
3. Организацию обвиняют в нецелевом расходовании средств, финансировании экстремизма и терроризма, поддержке смены режимов.
4. Озвучиваются планы по сокращению финансирования, смены формата деятельности и реструктуризации после прямого подчинения Госдепу.
5. Длительное время USAID являлась одним из инструментов ЦРУ и Госдепа по свержению неудобных режимов и продвижения влияния глобалистов

Илон Маск сообщил, что в прежнем видео агенство USAID не будет восстановлено и оно прекращает свое существование. То, что будет подчинено Госдепу будет какой-то другой организацией. Ежегодные расходы на деятельность USAID доходили до нескольких десятков миллиардов в год. По значению это все равно как закрытие Коминтерна в СССР.

Все руководство USAID отправлено в отставку. Пытались помешать решению о закрытии агентства. Демократы собираются обжаловать закрытие USAID в суде, указывая на превышение Трампом и Маском своих полномочий, так как USAID закрыли без одобрения со стороны Конгресса, в котором это решение наверняка бы не прошло. По сути, Трампа и Маска обвиняют в волюнтаризме.

Вот так вот буднично был ликвидирован один из важных инструментов организации цветных революций в разных регионах мира. Данная организация была также причастна к государственным переворотам на Украине в 2004 и в 2014 годах. В России она уже давно числится нежелательной организацией.

Разумеется, это не значит, что США прекратят свергать режимы в других странах, просто теперь это будет осуществляться в несколько иных организационных формах, за которыми будут как обычно прятаться ЦРУ и Госдеп.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Финансирование USAID приостановлено, в организации начались кадровые чистки.

2. Агентство обвиняют в:
   – Нецелевом расходовании средств
   – Финансировании экстремизма и терроризма
   – Поддержке смены режимов

3. Планируется:
   – Сокращение финансирования
   – Изменение формата деятельности
   – Реструктуризация под прямым подчинением Госдепартамента

4. Илон Маск заявил о полном прекращении существования USAID в прежнем виде.

5. Годовой бюджет агентства достигал десятков миллиардов долларов.

6. Руководство USAID отправлено в отставку.

7. Демократы планируют обжаловать закрытие агентства в суде, считая действия Трампа и Маска волюнтаристскими.

Вывод:
Статья описывает радикальные изменения в структуре USAID, которую автор представляет как инструмент влияния США за рубежом. Агентство обвиняется в организации государственных переворотов и цветных революций, в частности на Украине в 2004 и 2014 годах. Несмотря на возможное прекращение деятельности USAID, автор скептически отмечает, что США продолжат политику вмешательства в дела других стран, используя альтернативные организационные формы.

Важно подчеркнуть, что текст содержит выраженную субъективную оценку и conspiracy-теорию, требующую критического осмысления и перепроверки фактов из независимых источников.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9649325.html
Метки: госдеп США, подрывная деятельность, США, Трамп, цветные сценарии, цру
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