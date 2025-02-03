Тема прощения — это очень тяжёлая тема. Намного легче весь день голодать, чем простить человека. Легче поклониться сто раз. Будет болеть и спина, и ноги, но это всё равно легче, чем простить. Потому что это — не вопрос спины и ног, и вообще не вопрос мышц, а вопрос сердца.

В Евангелии от Марка есть такие строчки, специально адресованные тем, кто хочет простить. Хочет, но не может. А, не умея простить, ты обесцениваешь все свои труды. Вот ты пошёл к алтарю и принёс дар, но вспомнил, что имеешь обиду на брата своего или он за что-то на тебя обижен. Оставь дар при алтаре, пойди к брату — помирись с ним, и только потом принеси дар.

А иначе твой дар не будет иметь пользы. Молитвы, подаяния, милости, посты, паломничества — всё становится бесполезным, теряет всякую силу, если в душе нашей злоба, ненависть, злопамятство, недовольство к своему ближнему. А это случается со всеми и повсюду. И мы знаем по собственному опыту, что прощать, действительно, трудно.

И вот Евангелие от Марка даёт нам практический совет словами Господа:

«Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам. И когда стоите на молитве — прощайте, если что имеете на кого. Дабы и отец ваш небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».

Очень простая и совершенно кристальная мысль.

Прощать нужно, когда стоите на молитве.

Во-первых, приближаясь к Богу в молитве, ты тут же начинаешь вспоминать свои грехи, из которых самые главные — это обида и злопамятство. Они вдруг вплывают перед тобой и мешают тебе молиться.

Во-вторых, не молясь, ты лишаешь себя возможности учиться прощать. То есть тот, кто не молится — не прощает. Но и не только тот, кто молится, может прощать. Не факт, что он сможет простить. Но он может научиться прощать, потому что для него эта проблема становится очевидной. И вот когда ты стоишь на молитве — прощай, если имеешь на кого-то злобу или обиду. Чтобы и Отец Небесный простил тебе согрешения твои.

Ты же чувствуешь грехи, когда молишься. Именно когда молишься, ты, собственно, и чувствуешь свои грехи. Когда не молишься — кажется, что всё в твоей жизни нормально, и сам ты вроде бы ничего.

Вот этот ключ молитвенный к прощению я и предлагаю вам сегодня. Это касается всех из нас. Не правда ли? Есть жены, которые десятилетиями носят в себе какую-нибудь обиду, нанесённую мужем. Есть мужья, не прощающие жён своих по каким-то причинам. Есть люди, которые имеют злобу по соседству, по родству или по работе.

В конце концов, мы сплетены этими тугими канатами взаимного неудовлетворения, неодобрения и злопамятства… И это всё потому, что мы не молимся. Когда мы начнем молиться, тогда мы вдруг увидим эту проблему. До этих пор мы её не видим. Молясь, мы получаем силу от Бога прощать. И наше сердце исцеляется.

У Диккенса есть такие строчки: «И моё гордое сердце исцелялось страданием». Исцеляется сердце молитвой, в том числе и страданием. Кто не хочет молиться, тому придётся приготовиться к страданиям. Потому что Бог всё равно исцелит тебя — либо через покаяния твои, либо через неизбежные скорби. От скорбей избавляются покаянием. Не хочешь скорбеть — кайся.

Не хочешь каяться — приготовься к неприятностям и несчастьям.

Если человек не научится прощать, то он вечно будет в грехах, как в репьях. И Евангелие говорит нам, что Отец Небесный ровно так же поступает с нами, как мы с теми, на кого обижаемся. Ровно в той же мере. Если ты забываешь, то и Господь забудет тебе твои грехи. Сколько бы их ни было.

Человек, умеющий простить, имеет дерзновение обратиться к Богу: «Господи, Боже мой, ты сам сказал: оставляйте долги наши, и ты оставишь нам. Вот я всё оставил, и ты оставь мне все мои долги».

И поверьте, Господь простит вам все ваши грехи, если и вы научитесь прощать других.

Душа, не умеющая прощать, лишается благодати Божией. Благодать Божия напрочь уходит от человека, если он таит в себе злобу, коварство, ненависть и прочее-прочее-прочее.

А умение прощать даёт человеку силу.

Протоиерей Адрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Прощение является одной из самых сложных духовных практик, труднее физических упражнений или поста, поскольку требует работы сердца, а не тела.

2. Непрощение обесценивает все духовные труды человека (молитвы, посты, паломничества) – они теряют силу, если в душе есть злоба или обида.

3. Ключ к прощению лежит через молитву:

– В молитве человек острее осознает свои грехи

– Только молясь можно научиться прощать

– Без молитвы человек даже не видит проблему своего непрощения

4. Существует прямая связь между нашим прощением других и Божьим прощением нас:

– Бог прощает нас в той же мере, в какой мы прощаем других

– Непрощение лишает человека благодати Божией

5. Если человек не научится прощать добровольно через покаяние, исцеление придет через страдания и скорби.

Вывод: Статья раскрывает глубокую связь между способностью прощать и духовным состоянием человека. Автор подчеркивает, что прощение – это не просто моральный выбор, а необходимое условие для получения Божьей благодати и прощения собственных грехов. Ключевым инструментом для развития способности прощать является молитва, без которой человек не может ни осознать проблему непрощения, ни найти силы для его преодоления. Непрощение не только вредит межличностным отношениям, но и блокирует духовный рост человека, обесценивая все его религиозные практики.

Дополнительный вывод:

Обида и злоба – это тяжелые камни, которые человек добровольно кладет в заплечный мешок своей души. Их природа коренится в глубоком несоответствии между нашими ожиданиями и реальностью. Когда мир или другие люди поступают не так, как мы предполагали, мы оказываемся перед выбором: принять реальность, извлечь из нее урок и вырасти духовно или отвергнуть ее, копя обиду и злобу на тех, кто нарушил наши ожидания.

В этом моменте проявляется удивительная связь с духовной природой прощения, о которой говорит отец Андрей. Когда мы отказываемся прощать и держимся за обиду, мы фактически восстаем против замысла Божьего о мире и о нас самих. В своем эгоцентризме мы пытаемся установить свои законы, свой порядок вещей, присваивая себе право решать, как должны поступать другие люди. Это особая форма гордыни – желание быть творцом реальности вместо того, чтобы быть ее внимательным учеником.

Любой негативный опыт может стать либо камнем преткновения, либо ступенью роста. Когда человек предает нас или поступает подло, мы можем либо затаить обиду, постоянно прокручивая в голове сценарии того, "как должно было быть", либо принять этот опыт как новое знание о природе человека и мира, скорректировав свое понимание реальности. Первый путь ведет к накоплению тяжести в душе, второй – к мудрости и внутренней свободе.

Молитва, о которой говорит отец Андрей, становится в этом контексте не просто актом религиозного благочестия, но практическим инструментом освобождения от иллюзий собственного эго. В молитве мы учимся видеть реальность глазами Бога, принимать ее многогранность и непредсказуемость. Это помогает нам отпустить желание контролировать неподконтрольное и научиться доверять Божьему промыслу даже в тех ситуациях, которые кажутся нам несправедливыми или болезненными.

Таким образом, прощение становится актом не только духовным, но и глубоко практическим – это отказ от бремени собственных иллюзий и принятие реальности во всей ее полноте. Это выбор в пользу роста и развития вместо стагнации в болоте обид и злопамятства. И чем чаще мы делаем этот выбор, тем легче становится наш путь, тем свободнее и чище становится наша душа, тем ближе мы подходим к подлинному пониманию Божьей любви и милосердия.