Речь совершенно ведь не идёт о том, что эту контору решили окончательно закрыть, или о том, что теперь США не будут финансировать всякую антироссийскую плесень.

Речь идёт о ревизии. Команда Трампа хочет понять, насколько эффективно использовали средства. Спойлер: нет, совершенно не эффективно.

Так вот, новая команда просто намерена создать структуры, которые будут работать как положено, тратить деньги на реальные проекты с понятным результатом в обозримом будущем. Чтобы не когда-то там в России сделать деколонизацию, а чтобы вот прямо в ближайшие пять лет нанятые структуры обеспечили результат. Это первое.

И второе. С учётом того, что команда Трампа это лидеры и владельцы цифровых компаний, которые продвигают системы ИИ, или софт для глобальной слежки вроде Palantir, востребованность таких структур, как USAID, сильно снижается. Зачем платить деньги каким-то дурачкам из русофобских релоканстких СМИ, от которых толку нет, когда можно с помощью софта от Palantir проанализировать профили условно 10 миллионов россиян (или мигрантов) в социальных сетях, и найти точки уязвимости. Понять, за какие ниточки нужно подергать, чтобы раскачать ситуацию в России. Или на границах.

Сорок миллиардов, которые заберут у USAID, потратят с толком и против нас. Так что расслабляться нельзя.

https://t.me/sashakots/51669

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Команда Трампа не собирается закрывать USAID, а планирует провести ревизию эффективности использования средств.

2. Основные цели пересмотра:

– Создание более эффективных структур

– Фокус на реальных проектах с конкретными результатами в ближайшие пять лет

– Отход от абстрактных долгосрочных целей

3. Технологический аспект перезагрузки USAID:

– Лидеры цифровых компаний, связанные с Трампом, владеют технологиями анализа данных (например, Palantir)

– Предпочтение аналитике через цифровые инструменты вместо традиционных методов работы USAID

4. Стратегическая цель – поиск уязвимостей в российском обществе:

– Анализ профилей миллионов россиян в социальных сетях

– Выявление точек воздействия для дестабилизации ситуации в России

Вывод:

Реорганизация USAID – это не просто бюрократическая оптимизация, а переход к более современным и эффективным технологиям информационного влияния. Ключевым инструментом становятся цифровые атаки, успешно апробированные украинскими хакерами: массовое мошенничество, психологическое манипулирование и склонение к противоправным действиям.

Украинский опыт показывает колоссальную эффективность подобных технологий: миллионы мошеннических звонков ежесуточно, выведенные миллиарды рублей, вовлечение людей в террористическую деятельность. Люди, погруженные в цифровую среду, оказываются фактически беззащитными перед подобными угрозами.

США, безусловно, извлекают уроки из украинского информационного опыта. Вместо содержания разветвленной сети агентов делается ставка на высокоточные цифровые инструменты: анализ социальных сетей, выявление психологических уязвимостей и манипулятивных точек воздействия.

Для России это означает критическое усиление киберугроз: риски массовых манипуляций, финансового мошенничества и вовлечения граждан в деструктивные процессы становятся системными. Цифровая среда перестает быть нейтральным пространством и превращается в поле геополитической конкуренции.

Таким образом, пересмотр работы USAID – это знаковое свидетельство формирования принципиально новых технологий информационного противоборства, где главным оружием становятся не классические разведывательные практики, а таргетированное цифровое воздействие.