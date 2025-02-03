«Я на то родился и на то пришел в мир,

чтобы свидетельствовать о Истине;

всякий, кто от Истины, слушает гласа моего.

Говорит же Ему Пилат: «Что есть истина?»

Итак, сказано: «… пришёл … свидетельствовать о Истине», – т. е. всё о чём говорит Слово, есть свидетельство о Истине. «Ибо все обитает в Боге, что возникло через Слово, т. е. Сына, как образ Отца». А это означает, что Иисус есть Слово, – Свидетельство, отражающее образ Разума и Мысли его пославшей.

Диалектический материализм (Д. м.), ныне изрядно подзабытый, определяет Истину, как адекватное отражение познающим субъектом предметов и явлений объективной реальности, к числу которых относится, и сам субъект. Ибо что есть человек в отличие от, такой же плоти, скота, если не Сущность, познающая себя?

При этом, полное Знание Истины, т. е. адекватное отражение общественного бытия в зеркале «Воды Мудрости (Софии)», т. е. в Слове, являет не сознание (ψυχὴ [психи] – душа, сознание…; которое согласно Д. м., есть функция мозга, – отражение объективного мира), т. е. не душа, как продукт общественно-исторического процесса, а тот кто его венчает, – «Совершенный, Великий Мужской (не в смысле половой принадлежности, а в том смысле, что – без изъяна, т. е. он Полнота – «Плерома, которая без изъяна, но (которая) наполняет изъян» Знанием Жизни) Невидимый Разум (др.-греч. νοῦς [нус] – мировой разум), Совершенный Протофанес (πρωτοφανὴς [протофанис] – небывалый, невиданный), (который) имеет свою собственную Воду (Питьё). Если кто-то соединяет себя с ним, то этот кто-то – Вода («ибо она – Слово Совершенного Бога»), принадлежащая Калиптосу (κᾰλυπτός [калиптос] – скрытый), чей образ неподвижен» в Воде, т. е. как в зеркале отражён в его Слове, которое, по его же определению, – Бог. Или, говоря иначе, Субъект Истины и Слово Истины, его отражающее, – «Одно есть мудрейшее среди сущих и лучшее – один и Бог». «Сказал Иисус: Тот, кто пьет из моих уст, станет как я. Я также, я стану им, и тайное откроется ему».

Говоря очевидное: Истина (Иисус) есть отражение Логосородного человека. В свою очередь человек, как отражение Бога, т. е. образ Совершенного Человека есть та же Истина. При этом Совершенный есть Источник, т. е. Отец Истины, о которой свидетельствует его Слово, несущее «радость для получивших от Отца Истины милость познать его через силу Слова, изошедшего из Плеромы (Полноты, Единства), того (Слова), что в Мысли и в Разуме Отца, то есть того, к которому обращаются как к "Спасителю", что является названием той работы, которую он исполнил во искупление не ведавших Отца, ибо в названии (Евангелие Истины) сего Евангелия (εὐαγγέλιον [эуангэлион] – радостное известие) – весть надежды, являющаяся открытием для искавших его».

Говоря тайное: Логосородный, – это Советский человек. «Я узнал его, и понял, что я – это он, от него я отделился (эманировал, произошёл), Я родился свидетельствовать о том, что я и есть он, и что я – то же самое, что он».

Калиптоса, – Отца Логосородных, пославшего Логос (Слово, Учение) Жизни, называют источником Аутогена (αυτογέν [аутоген] от др.-греч. αυτο – само + γέννηση – рождение), т. е. источником Первого, Самородного, – Советского человека (Социалистической Общности «Существ Мысли»), который есть образ (отражение) Последнего, – Незримого, Совершенного Человека Коммунистической Общности.

Первый (Начальный) человек – «Само-Порождённая Вода (которая) становится(!) Совершенной», т. е. становится Новым, Духовным, Последним, Совершенным Человеком, – Калиптосом, Скрытым, Незримым Человеком, называемым Отец-Праотец. «Господь Вселенной назван не Отцом, но Праотцом, Началом тех, что явятся (Советских), но он (Господь) – Безначальный Праотец. Глядя внутрь себя (как) в Зеркало, Он явился, напоминая самого себя, но Его Подобие явилось как Божественный Само-Отец и (как) Предстоятель над Предстоящими, Первый Сущий Непорождённый (Логосородный) Отец».

Итак, Первый есть Саморождённый, Советский человек, «Отец, Который называется "человек Самоотец"», Отец своего Отца (Коммунистической Общности Вселенной), пославшего Слово, – Идею Коммунизма, Предвидение Нового Человека. «Из Предвидения же Разума Совершенного откровением Воли Незримого Духа и Воли («которая (есть воля) самой Мысли Отцовства, чтобы стать Совершенным») Саморожденного – человек Совершенный Истинный, первое откровение и Истина, тот, кого Девственный Дух назвал (Начальным, Первым, – Советским) Адамом», «кто возник первым, и которому дали имя Адам, что означает «отражение Эпинойя (Замысел) Света».

И это Истинный Первый Адам, а не тот, поддельный "Адам" которого архонты плоти лепят с августа 1991 г. по своему же, дореволюционному образцу. «Архонты (похоти тела) посоветовались, они сказали: "Пойдём, сотворим человека из праха от земли"». «Они назвали (его) "Адам", то есть "Отец", по имени того, который (был) до него», – то есть переменили направление пути. Подменили Небесное Коммунистическое Отечество Советского человека земным отечеством земнородных. «Они вылепили своё творение, (в форме тени) человека целиком перстного (земнородного – национального)». «Они сказали: "Пойдём, удержим его в нашем изделии, чтобы Он увидел Своё подобие и полюбил его. Мы захватим Его нашим изделием"», – то есть сделаем из Советских людей националистов, «чтобы они не могли познать Человека Истины. Ведь (ныне) им (людям) явился сотворенный (архонтами) Адам».

«Первого человека в образе Незримого», т. е. Отца «Неназываемого», называют Логосородным, каким он и был от Начала, т. е. с октября 1917 г., каким они и является, по своему происхождению. Ведь «Христос был рожден Словом (Богом) через деву Марию». «Он был рожден от девы (Земли девственной, Советской), и он принял плоть (народа в который вселился)». Он, – это те, «которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога (т. е. от Слова) родились», этим он «дал власть быть чадами Божиими».

Итак, в октябре 1917 г., «Слово стало плотью (воплотилось в Советского человека), и обитало с нами, полное(!) Благодати и Истины; и мы видели Славу Его, Славу (δόξα [докса] – замысел, сияние), как Единородного от Отца (Праотца пославшего Слово, т. е. своей Образ)». Этот внутренний, душевный человек и есть образ, – отражение Духовного Калиптоса, пославшего свой образ, то есть Слово, как Семя.

То есть Советские считаются чадами Божьими, поскольку они есть прототип Иисуса, называемого Сыном Бога, но, поскольку их собирательный образ «Первый человек» они и есть Отец, ибо «когда Адам узнал образ своего предвидения, он породил образ Сына Человека, – «он же, Спаситель, по плоти был образом Одного-Единственного, Который есть Все», т. е. Дети. «А если Дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу» – наследующие Коммунистическое Отечество, – «Целый Дом Отца Истины», «Отца Целостности» – Плерому (Полноту: включающую Социализм – Первый и Последний – Полный Коммунизм, то есть всех Советских, получивших Воскресение при Жизни). «Я сказал: вы боги». «Если Он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец (Праотец) освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий»?

«Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды (δικαιοσύνη [дикэосини] – справедливость, праведность), не есть от Бога, так же не любящий брата своего (земнородного)».

Итак, Истина – Иисус, – это объективное отражение, удалённый во времени образ предвидения Первого, Бессмертного Советского человека, Царя Справедливости, который есть «Душа Живая». «Первый Человек – "Верность" (πίστις [пистис] – убеждённость; верность; поручение, миссия…) для тех, кто придут позднее. В нем единственный в своем роде Ум и Мысль, также как он это Помышление и Мудрость, Суждение и Сила».

В свою очередь, Истина – Советский человек, «Отец Святой Совершенный, Первый человек в образе Человека» есть адекватное отражение Человека Коммунистической Общности. Мать же Истины говорит: «Истина же – Твое (Иисуса,) тело материальное (Советский народ, который есть «облачение Света»), то, которое произросло из меня (Марии) согласно земле (стране, России) человечества, то, которое возвестило (залпом Авроры) о Месте Истины (то есть вещественного тела – революционного народа)». «А утром: – Всем! Всем! Всем это – фронтам, кровью пьяным, рабам всякого рода, в рабство богатым отданным. – Власть Советам! Земля крестьянам! Мир народам! Хлеб голодным!». Это и было пришествие Слова, – Начало. Начало Человека – Иисус Младенец. «И ещё помещён к ним Иисус-Младенец, то есть Образ Живого Слова речи и слуха».

«Иисус сказал: Я выберу вас одного на тысячу и двоих на десять тысяч, и они будут стоять как Одно. Ученики его сказали: Покажи нам место, где Ты(!), ибо нам необходимо найти его. Он сказал им: Тот, кто имеет уши, да слышит! Есть Свет внутри человека Света (т. е. Советского), и он освещает весь мир (тьму). Если он не освещает, то – тьма» – которая стоит в мире с августа 1991 г., когда вышел зверь и наступило время, когда «он будет презираем – красивый Божий мир, несравненная работа, энергия, обладающая добром, (мир) формирующий человека образ. Тьму предпочтут Свету, а смерть предпочтут Жизни».

То, Место, где Советский Человек, Верный, как объективная реальность, существует ныне, называется «Место Истины Истины», которая не зависит от ощущений прочих, земнородных плотских, внешних по отношению к нему существ, прибывающих в темноте слепоты, т. е. незнании Истины, – скотстве, «ибо животное являет то, что не имеет Разума». «Рожденное от(из) плоти есть плоть, а рожденное (Словом) от(из) Духа есть Дух (Мысль, – женское начало; София – Мать Всего…). Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше», ведь эта Мысль – Идея Коммунизма. Итак, Советский есть Сущий, и существует помимо их неведения, называемого «изъян».

Внутренний, т. е. пребывающий в плотской оболочке народа, наднациональный Советский человек проявляет себя как Эон, – Единство Существ Мысли Света (Идеи Коммунизма). «Этот же (Эон), который возник по образу Света (грядущей Комм. Общности Вселенной), он также совершенен, как Образ Света Единого Существующего, который есть Все (являющие собой понятие Человек) Если он (Образ, – Луч, Капля, Пылинка, Искра Света, посланная во тьму) и был меньше того, образом которого он является, все же он имеет его нераздельность (неразделённость), потому что он – вид лика Света Нераздельного», – подобного восходящему Солнцу третьего дня (тысячелетия, ибо «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»), т. е. Воскресения (ибо надлежало ему, т. е. Советскому, «быть предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть»), изображённому на гербе СССР, которое символизирует Совершенный Разум. «Ведь Он созерцает себя самого в своем Свете (Мысли), окружающем Его, то есть в источнике Воды Живой». «Вода Живая – это Тело», причём Тело Логосородное – Душа Живая. Ведь «телом Разума является разумная Душа», – т. е. Советский человек есть Тело Разума.

Советский, тот которого предали и убили, говорит: «Будучи нерожденным, Я был рожден людьми; будучи бесплотным, Я носил плоть, потому что Я пришел ради того, чтобы вы воскресли из мертвых во плоти», ибо «те, кто говорит, что умрут сначала и воскреснут, – заблуждаются. Если не получают сначала воскресения, будучи еще живыми, (то), когда умирают, не получают ничего».

Что есть Воскресение Советского человека? Воскресение – это Человек, т. е помазанный Мыслью Света, т. е. Христос, как образ Собрания Всех Совершенных, коих Храм – Разум, ибо «Мудрый Ум – Храм Божий». «Место же (т. е. Человек), в котором Христос, в нем грех истребляется. Пусть Сам Христос войдет в твой мир и истребит все силы (архонтов плоти), пришедшие на тебя, пусть Он войдет в Храм (Разум), который в тебе, чтобы изгнать всех торговцев. Пусть Он (т. е. Советский Человек), сидит в Храме, пребывающем в тебе».

Также сказано: «Следует, чтобы мы облеклись Человеком Живым (Советским, Верным). Поэтому, если некто идет (и) погружается в Воду», – т. е. в «Писание Несказанной Воды, являющееся Словом от нас», – он оказывается «в понимании их (Советских) Источника, как Все они явились из единого Источника (Калиптоса), как Все соединённые начинают (в 1991 г.) разъединяться, как разъединённые (ныне) соединяются снова … – если кто-то понимает всё это, он омылся Омовением Калиптоса», т. е. Словом, «которое смывает с него хаос (т. е. этот мир – κόσμος [космос] –государственный строй, мировой порядок…), что в полной тьме существующей в сплошной пропасти, т. е. (смывает хаос который есть) мысль материального (плотского, ветхого, скотского, национального, т. е. земнородного существа) и психического (в части смеси с плотским)» типов.

«Омытие (Истиной, которое «обретается через отказ от мира»), о котором мы говорили выше, называется "Одеяние тех, которые не снимают его", ибо те, которые наденут его, и те, которые обрели Искупление, носят его. И оно называется "Стойкость Истины, та, у которой нет падения"(вар. «Утверждение Истины, которая не пала»)». «Непоколебимым и незыблемым образом оно (Одеяние, т. е Свет) охватывает получивших Возрождение (вар. Воскресение), пока они постигают его». «Оно называется "Молчание" из-за покоя и невозмутимости. Оно называется также "Брачный Чертог" из-за согласия и нераздельности тех, которые знают, что они познали его».

Так Омытые (в религиозной болтологии – "крещение"; «та же чистота, о которой говорится – это чистота (которая происходит) от Знания») Словом Отца, – суть «Избранные (которые) становятся причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью», они становятся членами Логосородного Тела, т. е. Живой Души, чей образ Хлеб – то есть Слово (Логос Учение), – Пища Разума. «Один Хлеб и мы одно Тело». Поэтому взяв хлеб, и преломив, он сказал: «Сие есть Тело Мое». «Тот, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет Жизни в себе». «Каково его Тело? (Его Тело) – Логос, а его кровь – Дух Святой (т. е. Мысль Света, София, Женщина Посланец, образ Будущего – Идея Коммунизма). «Он весь – Един, будучи целиком ими всеми в одном Учении, так как все они происходят из единого Духа». «Одно Тело (Душа) и один Дух (Любовь), как вы и призваны к одной надежде вашего (при)звания».

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Иисус как Свидетель Истины: В начале статьи утверждается, что Иисус пришел в мир для того, чтобы свидетельствовать о Истине, и что Он является Словом, которое отражает образ Разума и Мысли Бога. Иисус символизирует Истину, которая в своей сути является выражением Логоса (Разума), созданного для того, чтобы люди могли познать Бога.

2. Диалектический материализм и Истина: В статье проводится параллель с диалектическим материализмом, который рассматривает Истину как адекватное отражение реальности, где человек, как сущность, познающая себя, является важным элементом. Это знание выражается через Слово, и через него раскрывается более глубокое понимание Истины.

3. Логос и Совершенный Человек: Логосородный человек — это образ Совершенного Человека, который есть «Первый человек» или «Советский человек». Он является отражением Божьей идеи, заложенной в Слове, и этот человек — носитель Истины. Совершенный человек обладает мудростью, силой и праведностью, являясь воплощением идеала.

4. Идея Коммунизма и Советский человек: В статье проводится связь между образом Иисуса и понятием Советского человека как образа будущего Человека. Советский человек рассматривается как продолжение Иисуса, представляя собой идеальный, духовно совершенный образ, рожденный из идеи Коммунизма. Это идеал, где общество должно быть основано на справедливости и истине, соответствующих божественному замыслу.

5. Подмена образа человека: Утверждается, что после революции 1991 года произошла подмена истинного образа человека (Советского человека) и что нынешний «Адам» — это искаженная, материальная модель человека, созданная архонтами (властями, ориентированными на земное, плотское существование), в отличие от божественного, коммунистического идеала.

6. Воскресение и Искупление: В статье утверждается, что Воскресение — это духовное воскресение Советского человека, который через принятие Слова (истинного знания) становится живым и воскресшим. Воскресение не связано с физической смертью, а с духовным пробуждением и переосмыслением человеческого существования.

7. Место Истины: Истинное место Истины — это не просто физическое место, а состояние человека, который полностью осознает свою духовную природу и связь с Логосом. Этот человек становится частью всеобъемлющей истины, которая существовала с самого начала и будет существовать в вечности.

Вывод:

Статья представляет философско-религиозное размышление о Истине, представленной через фигуру Иисуса, а также о советском человеке как идеале, который должен быть источником и отражением этой истины. Совершенный человек, связанный с идеей коммунизма, является продолжением божественного замысла, и его воскресение символизирует духовное пробуждение человечества. Идеи, выраженные в статье, предлагают метафизическую концепцию, где духовное и социальное совершенство переплетаются в образе нового человека, освобожденного от физической и социальной рабства.