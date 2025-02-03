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“Эффект домино”

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Скулежом лишенных финансирования грантоедов удовлетворен.
Они даже особо не скрывают, что кормились с американской руки, как всегда про них и говорили.
Жалкие любители американского сапога за американский доллар. Но стоит их лишить американских долларов, так сразу начинается "президент мудак", "конченая администрация"…А за идею поработать? За свободу? За демократию? За права человека? Нет? Никак?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9648630.html
Метки: грантоеды, Россия, США, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5103 4423
    Андрей Попов 29 мин. назад

      А руководству что делать? Замещали коренное население мигрантами, пилили цифровизацию и тотальный контроль. Непонятно какие теперь будут указания.

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