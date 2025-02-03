Скулежом лишенных финансирования грантоедов удовлетворен.Они даже особо не скрывают, что кормились с американской руки, как всегда про них и говорили.Жалкие любители американского сапога за американский доллар. Но стоит их лишить американских долларов, так сразу начинается "президент мудак", "конченая администрация"…А за идею поработать? За свободу? За демократию? За права человека? Нет? Никак?