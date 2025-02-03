"Чтобы еще такое придумать, лишь бы не менять систему?" Ощущение, что именно таким вопросом задаются все чиновники.

Намедни тут директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха министерства просвещения РФ Наталья Агре призвала вернуться к проведению школьных дискотек, чтобы создавать подросткам условия для начала романтических отношений. Ну, т.е. для улучшения демографической ситуации в стране.

Как они не понимают, что для улучшения демографической ситуации в стране менять надо ИДЕОЛОГИЮ, а для того чтобы менять идеологию, надо менять СИСТЕМУ? Поскольку социальный конфликт как был, так и остается. Так же, как и главный фактор, создавший этот социальный конфликт – неравномерное и несправедливое распределение собственности и доходов, – как был, так и остается.

Не меняя идеологии, все эти дискотеки в нашем сегодняшнем потребительском, нездоровом обществе превратятся в рассадник разврата и буллинга. Да, появятся еще больше матерей-одиночек, которых сегодня так активно пытаются стимулировать все те же чиновники. Или кто-то действительно думает, что дискотеки в информационной среде пошлости и разврата (одна трансляция 31 декабря "Небриллиантовой руки" на ТНТ в качестве завершения "года семьи" чего стоит! Не говоря о голых вечеринках и всех тех ЛОМов-участников, которые преспокойно продолжают транслировать свои "духовные" ценности подрастающему поколению) приведут к крепким и долгим бракам? Не смешите людей!

Секс, наркотики и рок-н-ролл, и ЗА ДЕНЬГИ ДА! – вот идеология, которая плавно перетечет из школы прямо на дискотеки.

Поэтому весь этот трендеж, который уже порядком поднадоел, и все эти бессмысленные инициативы в качестве имитации бурной деятельности, в ежедневном режиме сыпящиеся на голову народа, надо прекращать.

К сожалению, сегодня в стране сложилась пагубная система одновременного существования 2х идеологий. Идеологии элиты (10%) – монархизм,- суть которой передача власти ресурсов строго по наследству в рамках закрытой касты. И идеологии большинства (80%) – социализм, – суть которой справедливое распределение ресурсов среди населения.

На мой взгляд , нет более нравственной основы (если мы уж начали говорить в стане о НРАВСТВЕННОСТИ) для планомерного и равномерного распределения ресурсов, чем социализм.

Без этого о демографии не может быть и речи. Неужели это до сих пор непонятно чиновникам и политикам? Тупость или предательство, вкупе с вредительством??

Ни монархизм, ни капитализм, ни феодализм – ни разу про справедливость, равенство и равноправие.

Про это лишь 10 православных заповедей, социалистическая система распределения и социалистическая же система образования/воспитания и культуры. Фсё.

Мария Шукшина

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Критика инициатив чиновников: Предложение о школьных дискотеках для улучшения демографии — поверхностное решение, не затрагивающее корень проблемы.

2. Необходимость изменения системы и идеологии: Демографические проблемы невозможно решить без изменения системы и идеологии, основанной на справедливом распределении ресурсов.

3. Социальный конфликт: Неравномерное распределение собственности и доходов остается главной причиной социального напряжения.

4. Риски школьных дискотек: В условиях потребительского общества такие мероприятия могут стать источником разврата, буллинга и увеличения числа матерей-одиночек.

5. Критика современной информационной среды: Популяризация пошлости и разврата в СМИ противоречит идее укрепления семьи и нравственности.

6. Две противоречивые идеологии: В России сосуществуют монархическая идеология элиты (10%) и социалистические ценности большинства (80%).

7. Нравственная основа социализма: Социализм предлагает справедливое распределение ресурсов, что является основой для улучшения демографии.

8. Критика капитализма и монархизма: Эти системы не обеспечивают равенство и справедливость, необходимые для решения демографических проблем.

Вывод:

Мария Шукшина в своей статье поднимает важные вопросы, связанные с демографической ситуацией в России. Она критикует поверхностные инициативы чиновников, такие как школьные дискотеки, которые, по ее мнению, не способны решить глубинные проблемы общества. Автор убеждена, что для улучшения демографии необходимо изменить систему и идеологию, обеспечив справедливое распределение ресурсов. Шукшина подчеркивает, что нынешняя потребительская культура и информационная среда, пропагандирующая пошлость и разврат, только усугубляют ситуацию. Она выступает за социалистическую модель, которая, по ее мнению, является наиболее нравственной и справедливой основой для решения социальных и демографических проблем. В заключение автор задается вопросом, почему чиновники и политики игнорируют эти очевидные проблемы, и видит в этом либо тупость, либо предательство интересов общества.