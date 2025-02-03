“Чтобы еще такое придумать, лишь бы не менять систему?”
"Чтобы еще такое придумать, лишь бы не менять систему?" Ощущение, что именно таким вопросом задаются все чиновники.
Намедни тут директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха министерства просвещения РФ Наталья Агре призвала вернуться к проведению школьных дискотек, чтобы создавать подросткам условия для начала романтических отношений. Ну, т.е. для улучшения демографической ситуации в стране.
Как они не понимают, что для улучшения демографической ситуации в стране менять надо ИДЕОЛОГИЮ, а для того чтобы менять идеологию, надо менять СИСТЕМУ? Поскольку социальный конфликт как был, так и остается. Так же, как и главный фактор, создавший этот социальный конфликт – неравномерное и несправедливое распределение собственности и доходов, – как был, так и остается.
Не меняя идеологии, все эти дискотеки в нашем сегодняшнем потребительском, нездоровом обществе превратятся в рассадник разврата и буллинга. Да, появятся еще больше матерей-одиночек, которых сегодня так активно пытаются стимулировать все те же чиновники. Или кто-то действительно думает, что дискотеки в информационной среде пошлости и разврата (одна трансляция 31 декабря "Небриллиантовой руки" на ТНТ в качестве завершения "года семьи" чего стоит! Не говоря о голых вечеринках и всех тех ЛОМов-участников, которые преспокойно продолжают транслировать свои "духовные" ценности подрастающему поколению) приведут к крепким и долгим бракам? Не смешите людей!
Секс, наркотики и рок-н-ролл, и ЗА ДЕНЬГИ ДА! – вот идеология, которая плавно перетечет из школы прямо на дискотеки.
Поэтому весь этот трендеж, который уже порядком поднадоел, и все эти бессмысленные инициативы в качестве имитации бурной деятельности, в ежедневном режиме сыпящиеся на голову народа, надо прекращать.
К сожалению, сегодня в стране сложилась пагубная система одновременного существования 2х идеологий. Идеологии элиты (10%) – монархизм,- суть которой передача власти ресурсов строго по наследству в рамках закрытой касты. И идеологии большинства (80%) – социализм, – суть которой справедливое распределение ресурсов среди населения.
На мой взгляд , нет более нравственной основы (если мы уж начали говорить в стане о НРАВСТВЕННОСТИ) для планомерного и равномерного распределения ресурсов, чем социализм.
Без этого о демографии не может быть и речи. Неужели это до сих пор непонятно чиновникам и политикам? Тупость или предательство, вкупе с вредительством??
Ни монархизм, ни капитализм, ни феодализм – ни разу про справедливость, равенство и равноправие.
Про это лишь 10 православных заповедей, социалистическая система распределения и социалистическая же система образования/воспитания и культуры. Фсё.
Мария Шукшина
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Критика инициатив чиновников: Предложение о школьных дискотеках для улучшения демографии — поверхностное решение, не затрагивающее корень проблемы.
2. Необходимость изменения системы и идеологии: Демографические проблемы невозможно решить без изменения системы и идеологии, основанной на справедливом распределении ресурсов.
3. Социальный конфликт: Неравномерное распределение собственности и доходов остается главной причиной социального напряжения.
4. Риски школьных дискотек: В условиях потребительского общества такие мероприятия могут стать источником разврата, буллинга и увеличения числа матерей-одиночек.
5. Критика современной информационной среды: Популяризация пошлости и разврата в СМИ противоречит идее укрепления семьи и нравственности.
6. Две противоречивые идеологии: В России сосуществуют монархическая идеология элиты (10%) и социалистические ценности большинства (80%).
7. Нравственная основа социализма: Социализм предлагает справедливое распределение ресурсов, что является основой для улучшения демографии.
8. Критика капитализма и монархизма: Эти системы не обеспечивают равенство и справедливость, необходимые для решения демографических проблем.
Вывод:
Мария Шукшина в своей статье поднимает важные вопросы, связанные с демографической ситуацией в России. Она критикует поверхностные инициативы чиновников, такие как школьные дискотеки, которые, по ее мнению, не способны решить глубинные проблемы общества. Автор убеждена, что для улучшения демографии необходимо изменить систему и идеологию, обеспечив справедливое распределение ресурсов. Шукшина подчеркивает, что нынешняя потребительская культура и информационная среда, пропагандирующая пошлость и разврат, только усугубляют ситуацию. Она выступает за социалистическую модель, которая, по ее мнению, является наиболее нравственной и справедливой основой для решения социальных и демографических проблем. В заключение автор задается вопросом, почему чиновники и политики игнорируют эти очевидные проблемы, и видит в этом либо тупость, либо предательство интересов общества.
Так при царе был рост населения, а при социализме только в средней азии.