Станьте 1C-программистом с нуля в Skillfactory: https://go.skillfactory.ru/zQe8pg

Возврат средств, если не нашли работу после обучения + скидка 45% по промокоду ВПЕРЕД до 28.02.2025

На этой неделе китайцы сыграли с американцами злую шутку, продемонстрировав, что способны обрушить многомиллиардную индустрию западного «искусственного интеллекта» простым решением. Однако мало кто знает, что по-настоящему и те и другие зависят от проекта, который прямо сейчас ускоренно реализуется в Якутии – самом суровом регионе России. Расскажем о нём, о новом подвиге недели, а также дадим образовательную рекомендацию в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Китайская компания представила бесплатного чат-бота DeepSeek R1, что вызвало панику на западных рынках и обвал акций технологических компаний из-за заявлений о его создании за малую стоимость по сравнению с ChatGPT.

2. Развитие ИИ сталкивается с проблемой высокого энергопотребления:

- Обработка одного запроса в ChatGPT требует в 10 раз больше энергии чем обычный поисковый запрос

- Возобновляемых источников энергии недостаточно для обеспечения растущих потребностей ИИ

- Западные компании обращаются к атомной энергетике как решению

3. Россия лидирует в разработке малых атомных реакторов:

- Имеет действующую плавучую АЭС "Академик Ломоносов"

- Строит вторую плавучую АЭС с более мощным реактором

- Ведет строительство наземной малой АЭС в Якутии

- Уже использует атомную энергию для центров обработки данных на базе АЭС

4. В России активно развиваются собственные решения в сфере ИИ (Сбер, Яндекс, системы в здравоохранении, промышленности и обороне).

Вывод: Материал демонстрирует, что несмотря на громкие заявления западных и китайских компаний в сфере ИИ, реальное развитие технологий упирается в проблему энергообеспечения. Россия, благодаря развитым компетенциям в атомной энергетике, особенно в области малых реакторов, фактически обладает ключевым преимуществом для дальнейшего развития инфраструктуры искусственного интеллекта. При этом российский подход характеризуется меньшей публичностью, но большей практической направленностью.