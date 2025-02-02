Трамп как и обещал начал с 1 февраля сразу 3 торговые войны – против Китая, Канады и Мексики.



Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. Об этом сообщает CNN.

На товары из Мексики и Канады пошлины составят 25%, на китайские — 10%. Трамп ранее объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков

На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, а на товары из Китая — 10%, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Associated Press отмечает, что пошлины на энергоресурсы из Канады составят 10%. «Более низкая ставка на энергоносители отражает желание свести к минимуму любое значительное повышение цен на бензин или коммунальные услуги», — пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро заявил, что США дополнительно увеличат тарифы, если власти Канады, Мексики и Китая прибегнут к ответным мерам на действия Вашингтона.

Трамп пообещал ввести пошлины против этих трех стран в ноябре. Он объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.

По данным Bloomberg, Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, которые обложат ответными пошлинами. Глава МИДа Мелани Жоли после встречи с госсекретарем США Марко Рубио также предупредила об ответных мерах.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрарда подчеркнул, что в случае введения пошлин это ударит по американским автомобильным компаниям, работающим в стране, в том числе по General Motors и Ford Motor, которые производят 88% пикапов, продаваемых в США.

В посольстве Китая в США также отметили, что в войне тарифов между Пекином и Вашингтоном не будет победителя. «США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — заявил официальный представитель китайского посольства Лю Пэнъюй.

Собственно, ждем фактическую реакцию оппонентов по введению ответного повышения тарифов. По этому шагу будет понятно, кто готов к экономической войне,, а кто просто болтает об "ответных мерах". Особенно будет интересно посмотреть за реакцией Канады.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Дональд Трамп подписал указ о введении новых тарифов на товары из трех стран:

– Мексика и Канада – 25%

– Китай – 10%

– Особый тариф для энергоресурсов из Канады – 10%

2. Официальные причины введения тарифов:

– Борьба с нелегальной миграцией

– Борьба с контрабандой наркотиков (фентанила)

3. Позиции затронутых стран:

– Канада готовит ответные пошлины на американские товары на сумму $105 млрд

– Мексика предупреждает о негативном влиянии на американские автокомпании (GM, Ford)

– Китай заявляет о бесперспективности тарифной войны

4. США угрожают дополнительным повышением тарифов в случае ответных мер со стороны этих стран.

Вывод:

Действия Трампа демонстрируют агрессивную торговую политику США, направленную на давление на ключевых торговых партнеров. Это может привести к масштабной торговой войне, учитывая готовность стран к ответным мерам. Особенно серьезные последствия могут быть в автомобильном секторе и энергетике. Ситуация находится в стадии развития, и реальные экономические последствия будут зависеть от того, насколько решительно затронутые страны реализуют свои угрозы по ответным мерам.