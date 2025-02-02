Трамп объявил торговую войну Китаю, Канаде и Мексике
Трамп как и обещал начал с 1 февраля сразу 3 торговые войны – против Китая, Канады и Мексики.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. Об этом сообщает CNN.
На товары из Мексики и Канады пошлины составят 25%, на китайские — 10%. Трамп ранее объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков
На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, а на товары из Китая — 10%, сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Associated Press отмечает, что пошлины на энергоресурсы из Канады составят 10%. «Более низкая ставка на энергоносители отражает желание свести к минимуму любое значительное повышение цен на бензин или коммунальные услуги», — пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.
Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро заявил, что США дополнительно увеличат тарифы, если власти Канады, Мексики и Китая прибегнут к ответным мерам на действия Вашингтона.
Трамп пообещал ввести пошлины против этих трех стран в ноябре. Он объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.
По данным Bloomberg, Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, которые обложат ответными пошлинами. Глава МИДа Мелани Жоли после встречи с госсекретарем США Марко Рубио также предупредила об ответных мерах.
Министр экономики Мексики Марсело Эбрарда подчеркнул, что в случае введения пошлин это ударит по американским автомобильным компаниям, работающим в стране, в том числе по General Motors и Ford Motor, которые производят 88% пикапов, продаваемых в США.
В посольстве Китая в США также отметили, что в войне тарифов между Пекином и Вашингтоном не будет победителя. «США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества», — заявил официальный представитель китайского посольства Лю Пэнъюй.
Собственно, ждем фактическую реакцию оппонентов по введению ответного повышения тарифов. По этому шагу будет понятно, кто готов к экономической войне,, а кто просто болтает об "ответных мерах". Особенно будет интересно посмотреть за реакцией Канады.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Дональд Трамп подписал указ о введении новых тарифов на товары из трех стран:
– Мексика и Канада – 25%
– Китай – 10%
– Особый тариф для энергоресурсов из Канады – 10%
2. Официальные причины введения тарифов:
– Борьба с нелегальной миграцией
– Борьба с контрабандой наркотиков (фентанила)
3. Позиции затронутых стран:
– Канада готовит ответные пошлины на американские товары на сумму $105 млрд
– Мексика предупреждает о негативном влиянии на американские автокомпании (GM, Ford)
– Китай заявляет о бесперспективности тарифной войны
4. США угрожают дополнительным повышением тарифов в случае ответных мер со стороны этих стран.
Вывод:
Действия Трампа демонстрируют агрессивную торговую политику США, направленную на давление на ключевых торговых партнеров. Это может привести к масштабной торговой войне, учитывая готовность стран к ответным мерам. Особенно серьезные последствия могут быть в автомобильном секторе и энергетике. Ситуация находится в стадии развития, и реальные экономические последствия будут зависеть от того, насколько решительно затронутые страны реализуют свои угрозы по ответным мерам.
Количество заказчиков киллера по Доне имеет тенденцию к росту.
Знаешь что такое ОГМВ ?
Нет.
Глянь,интересная контора.
Покажи где.
Просто забей в гугле ОГМВ.
Ещё есть интересный закон РФ о ТОРах.
Ты про это :
” ОГВМ уполномочена защищать интересы губернаторов, мэров, глав муниципальных образований в ООН, минуя федеральные органы государственной власти! Напрашивается вопрос: от кого ОГВМ собирается защищать интересы субъектов в ООН?
На фоне событий двух последних лет переподчинение региональных органов власти на внешний контур очевидно. По вопросам “борьбы с пандемией” в 2020 году страна была переведена под внешнее управление. Команды поступают из ВОЗ, МВФ, Всемирного банка, Фонда Рокфеллера, напрямую федеральным министрам вроде Поповой, Мурашко и прочим. Одновременно команды поступают главам субъектов (губернаторам, мэрам), в т.ч. по линии ОГВМ и других “клубов по интересам”. Президент и другие органы государственной власти остаются неудел. В прямое подчинение Роспотребнадзору остаётся передать лишь МВД и Судебную систему.”
А кто оплачивает банкет ?
Про это.Глянь ещё про ТОРы(Территория опережающего развития).В РФ через эти Торы началась скупка земель.Видать не просто так Греф зарегистрировался Сбер в налоговой службе США.
Ты уже ответил. Кстати , вот это :
“Основными землевладельцами в США являются 1,5 десятка фамилий, среди которых: Билл Гейтс, Джефф Безос (Amazon), Джон Мэлоун (Liberty Media), Тед Тернер (CNN), Арчи Эмерсон, Брэд Келли и др. В России: Александр Ткачев (бывший министр с/х), Игорь Худокормов (Продимекс), Владимир Евтушенков (Степь), Sucden (французская брокерская компания), Мираторг и др. Крупнейшим землевладельцем Мира является королева Елизавета II и некоторые другие монархи. Итого, большей частью поверхности Земли владеет не более 100 человек. Скупка земель в разных странах Мира продолжается.” – другой путь дерибана кладовки. Для кого ? Кто хозяин ?
Ну а кто земельку в 404 отжал , – ты читал.
Забыл ещё одного”хозяина”самый крупный между прочим-Ватикан.Читал.
И это :
“Закон подвергся жесткой критике со стороны национально-патриотических политиков за упрощение доступа граждан КНР к аренде земель, природным ресурсам и льготной экономической деятельности в ТОР[5][35]. Против участия японского, южнокорейского и любого прочего бизнеса такие активные возражения не выдвигались — из-за радикального отличия соотношения демографической ситуации, и несравненно меньшего военного и экономического потенциала этих стран по сравнению с КНР, что создаёт меньший риск потери территории.”
https://www.youtube.com/watch?v=MoOsspWd3oI
Ты скажи одной фразой, почему обратил на это внимание ?
Греф начал активно скупать землю на Алтае,Забайкалье.Правда он это начал ещё в том году,но когда увидел сегодня новость от Сбера-всё стало на свои места.
Они ещё в 2014 г. зарегистрировались, а в 2024 перерегистрировались.
https://www.mbk.ru/blogs/pocemu-sberbank-zaregistrirovan-v-ssa-i-prinadlezit-li-on-rossii
А где “русский народ” ник марины ?
“Иностранные банки и прочие финансовые организации обязали заключать с налоговой США соглашение о предоставлении информации о счетах американских налогоплательщиков”.Мне просто интересно:а иностранные банки в РФ тоже обязали заключать договора с налоговой в РФ?
Сбер для пиндосов самый жирняк. Был. Потом “свободные акции” перекупили рептилоиды с острова.
(читал где-то)
“Соглашение о регистрации в налоговой США заключили и другие российские банки и финансовые организации, всего их было 515″…Это последняя строчка из забитого мной в интернете-”Сбербанк зарегистрировался в налоговой службе сша”
Какими будут последствия решения Трампа в отношении Канады, Мексики
и Китая: https://www.kommersant.ru/doc/7477597
Все что делается в РФ:санкции,заморозка и изъятие активов за рубежом и т.д.-это обкатка действий перед попыткой слома Китая.Трамп-это танк-беспредельщик с активной ядерной броней.ЕС практически разгромлена.РФ и так сильно не напрягала,еще и вклады заморозили на сотни миллиардов долларов.А Китай-это главная цель.Америкосы сделали как обещали,и эта статья публиковалась на ЯП,как “юмористическая”.Они пообещали сделать РФ “кощеем,чахнущим над златом” и отодвинуть от мировых новейших разработок и прогресса.Они почти закончили.Гениальная стратегия величайшего стратега современности полностью совпала с планами противника.Никто не умирает без наших ресурсов,и не умрет.Много кто может заменить,как оказалось.Нас уже отыграли.Впереди высшая цель-Китай.