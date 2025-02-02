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Провал аргентинского Чубайса. Что не так с «шоковой терапией» Хавьера Милея? // Олег Комолов

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Прошло больше года с момента прихода к власти в Аргентине Хавьера Милея – либертарианца, обещавшего уничтожить государственные институты и отдать экономику на откуп невидимой руке рынка. Каковы результаты политики аргентинского Чубайса и что об этом эксперименте говорит статистика?

Материалы по теме:
https://www.economist.com/graphic-detail/2025/01/14/is-javier-mileis-economic-gamble-working?fsrc=core-app-economist
https://www.batimes.com.ar/news/economy/mileis-shock-therapy-ignites-brutal-income-inequality-in-argentina.phtml
https://batimes.com.ar/news/economy/milei-celebrates-as-argentina-pays-us43-billion-to-bondholders.phtml
https://www.economist.com/leaders/2024/11/28/javier-milei-my-contempt-for-the-state-is-infinite
https://www.theguardian.com/world/2024/dec/18/argentina-javier-milei-chainsaw-measures
https://www.theguardian.com/world/2024/sep/27/poverty-rate-argentina-milei

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Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Крах «Роснано» и Чубайс 
   – Арест топ-менеджеров «Роснано» по делу о хищении 43 млрд рублей. 
   – Общие госвливания в компанию составили более 400 млрд рублей. 
   – 12 из 20 крупнейших проектов оказались убыточными, 7 обанкротились. 
   – Чубайс, несмотря на провал, продолжает жить на Западе, следуя традициям российской элиты.

2. Чубайс как символ рыночного радикализма 
   – Продвижение идей свободного рынка, приватизации, «шоковой терапии». 
   – Итог – разрушение нерентабельных отраслей, торможение инноваций. 
   – Олигархия, накопив силы, использует страну в своих геополитических интересах. 

3. Аналог Чубайса в Аргентине – Хавьер Милей 
   – Президент Аргентины, ультраправый либертарианец, популист. 
   – Обещал «распилить государство», уничтожить Центробанк. 
   – Дружит с Трампом, Болсонару, испанскими ультраправыми. 
   – Продвигает тезисы о превосходстве свободного рынка, но в реальности – защита интересов капитала. 

4. Экономическая ситуация в Аргентине перед реформами 
   – Глубокий кризис, усиленный COVID-19. 
   – Резкий рост инфляции с 36% (2020) до 211% (2023). 
   – Высокий госдолг, ключевая ставка ЦБ – 133% годовых. 
   – 40% населения в бедности, 5% безработицы. 

5. Реформы Милея 
   – Сокращение госрасходов с 37% ВВП до 31%, в будущем – до 25%. 
   – Ликвидация субсидий на ЖКХ, транспорт, топливо. 
   – Массовые увольнения госслужащих, остановка строительства инфраструктуры. 
   – Приватизация ключевых предприятий (нефтегаз, банки, почта, транспорт). 
   – Девальвация песо, временные импортные пошлины. 
   – Дерегуляция рынка труда, запрет забастовок. 
   – Либерализация цен на товары первой необходимости. 
   – Разрешение иностранцам скупать землю. 
   – Снижение налогов на капитал, послабления для бизнеса. 

6. Результаты реформ 
   – Инфляция упала до 117%, бюджет стал профицитным. 
   – Резкий рост цен на товары первой необходимости (ЖКХ +430%, транспорт +300%). 
   – Реальные доходы населения упали, потребление сократилось на 20%. 
   – Бедность выросла с 42% до 53%, абсолютная нищета – до 18%. 
   – Безработица увеличилась с 5,5% до 7,5%. 
   – Закрылись 16 000 малых и средних предприятий. 
   – Университеты на грани закрытия, утечка мозгов. 
   – Усиление полицейского контроля, подавление протестов. 
   – Рост благосостояния миллиардеров: 
     – Маркос Гальперин +55% (до $7,6 млрд). 
     – Алехандро Булгерони ×2,7 (до $5 млрд). 
     – Эдуардо Эркин ×2 (до $3,6 млрд). 
   – Обслуживание внешнего долга поставлено выше национальных интересов. 

7. Выводы 
   – Политика Милея повторяет «шоковую терапию» Чубайса, приводя к усилению бедности. 
   – Либеральные реформы защищают крупный капитал и иностранных инвесторов. 
   – Вопреки ожиданиям, рыночная «рука» не устранила проблемы, а усугубила их. 
   – В России также есть сторонники подобных мер, но аргентинский опыт показывает их опасность. 
   – В условиях монополизированного рынка радикальный либерализм ведёт к усилению социального расслоения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fb14kpBdcZE
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