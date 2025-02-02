Провал аргентинского Чубайса. Что не так с «шоковой терапией» Хавьера Милея? // Олег Комолов
Прошло больше года с момента прихода к власти в Аргентине Хавьера Милея – либертарианца, обещавшего уничтожить государственные институты и отдать экономику на откуп невидимой руке рынка. Каковы результаты политики аргентинского Чубайса и что об этом эксперименте говорит статистика?
Материалы по теме:
https://www.economist.com/graphic-detail/2025/01/14/is-javier-mileis-economic-gamble-working?fsrc=core-app-economist
https://www.batimes.com.ar/news/economy/mileis-shock-therapy-ignites-brutal-income-inequality-in-argentina.phtml
https://batimes.com.ar/news/economy/milei-celebrates-as-argentina-pays-us43-billion-to-bondholders.phtml
https://www.economist.com/leaders/2024/11/28/javier-milei-my-contempt-for-the-state-is-infinite
https://www.theguardian.com/world/2024/dec/18/argentina-javier-milei-chainsaw-measures
https://www.theguardian.com/world/2024/sep/27/poverty-rate-argentina-milei
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Поддержать редакцию можно здесь:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Крах «Роснано» и Чубайс
– Арест топ-менеджеров «Роснано» по делу о хищении 43 млрд рублей.
– Общие госвливания в компанию составили более 400 млрд рублей.
– 12 из 20 крупнейших проектов оказались убыточными, 7 обанкротились.
– Чубайс, несмотря на провал, продолжает жить на Западе, следуя традициям российской элиты.
2. Чубайс как символ рыночного радикализма
– Продвижение идей свободного рынка, приватизации, «шоковой терапии».
– Итог – разрушение нерентабельных отраслей, торможение инноваций.
– Олигархия, накопив силы, использует страну в своих геополитических интересах.
3. Аналог Чубайса в Аргентине – Хавьер Милей
– Президент Аргентины, ультраправый либертарианец, популист.
– Обещал «распилить государство», уничтожить Центробанк.
– Дружит с Трампом, Болсонару, испанскими ультраправыми.
– Продвигает тезисы о превосходстве свободного рынка, но в реальности – защита интересов капитала.
4. Экономическая ситуация в Аргентине перед реформами
– Глубокий кризис, усиленный COVID-19.
– Резкий рост инфляции с 36% (2020) до 211% (2023).
– Высокий госдолг, ключевая ставка ЦБ – 133% годовых.
– 40% населения в бедности, 5% безработицы.
5. Реформы Милея
– Сокращение госрасходов с 37% ВВП до 31%, в будущем – до 25%.
– Ликвидация субсидий на ЖКХ, транспорт, топливо.
– Массовые увольнения госслужащих, остановка строительства инфраструктуры.
– Приватизация ключевых предприятий (нефтегаз, банки, почта, транспорт).
– Девальвация песо, временные импортные пошлины.
– Дерегуляция рынка труда, запрет забастовок.
– Либерализация цен на товары первой необходимости.
– Разрешение иностранцам скупать землю.
– Снижение налогов на капитал, послабления для бизнеса.
6. Результаты реформ
– Инфляция упала до 117%, бюджет стал профицитным.
– Резкий рост цен на товары первой необходимости (ЖКХ +430%, транспорт +300%).
– Реальные доходы населения упали, потребление сократилось на 20%.
– Бедность выросла с 42% до 53%, абсолютная нищета – до 18%.
– Безработица увеличилась с 5,5% до 7,5%.
– Закрылись 16 000 малых и средних предприятий.
– Университеты на грани закрытия, утечка мозгов.
– Усиление полицейского контроля, подавление протестов.
– Рост благосостояния миллиардеров:
– Маркос Гальперин +55% (до $7,6 млрд).
– Алехандро Булгерони ×2,7 (до $5 млрд).
– Эдуардо Эркин ×2 (до $3,6 млрд).
– Обслуживание внешнего долга поставлено выше национальных интересов.
7. Выводы
– Политика Милея повторяет «шоковую терапию» Чубайса, приводя к усилению бедности.
– Либеральные реформы защищают крупный капитал и иностранных инвесторов.
– Вопреки ожиданиям, рыночная «рука» не устранила проблемы, а усугубила их.
– В России также есть сторонники подобных мер, но аргентинский опыт показывает их опасность.
– В условиях монополизированного рынка радикальный либерализм ведёт к усилению социального расслоения.
А вот ещё один провал :
“Я не знаю, где все эти деньги”. Зеленский опроверг, что предыдущая власть США выделила Украине $177 миллиардов”
Это несут разные СМИ сегодня.
Когда такое говорят, то говорящего сразу убирают. В Навь.
Аккуратный вывод. Хе-хе.
Жора,а шо цэ в тэбэ такэ на аватарци? Шо сталось?
Посчитаю интересующихся. :-)
Що цэ – нэ знаю.
Безпокойство вызывает зона между кляксами. Она стабильна.
Кажуть инь-янь-хрень.)))))
Не. Но явно не кет-айс.
кет-айс это что?
Китайский вариант миропонимания.
Зона между кляксами-люфт.Немцы говорят он должен быть всегда и везде.)))
Люфт не может быть стабильным. Как механик говорю.
Стабильный это перебор.)
Ну. А на картинке он стабилен.
Немцы брешут.