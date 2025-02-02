Прошло больше года с момента прихода к власти в Аргентине Хавьера Милея – либертарианца, обещавшего уничтожить государственные институты и отдать экономику на откуп невидимой руке рынка. Каковы результаты политики аргентинского Чубайса и что об этом эксперименте говорит статистика?

Материалы по теме:

https://www.economist.com/graphic-detail/2025/01/14/is-javier-mileis-economic-gamble-working?fsrc=core-app-economist

https://www.batimes.com.ar/news/economy/mileis-shock-therapy-ignites-brutal-income-inequality-in-argentina.phtml

https://batimes.com.ar/news/economy/milei-celebrates-as-argentina-pays-us43-billion-to-bondholders.phtml

https://www.economist.com/leaders/2024/11/28/javier-milei-my-contempt-for-the-state-is-infinite

https://www.theguardian.com/world/2024/dec/18/argentina-javier-milei-chainsaw-measures

https://www.theguardian.com/world/2024/sep/27/poverty-rate-argentina-milei

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Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Крах «Роснано» и Чубайс

– Арест топ-менеджеров «Роснано» по делу о хищении 43 млрд рублей.

– Общие госвливания в компанию составили более 400 млрд рублей.

– 12 из 20 крупнейших проектов оказались убыточными, 7 обанкротились.

– Чубайс, несмотря на провал, продолжает жить на Западе, следуя традициям российской элиты.

2. Чубайс как символ рыночного радикализма

– Продвижение идей свободного рынка, приватизации, «шоковой терапии».

– Итог – разрушение нерентабельных отраслей, торможение инноваций.

– Олигархия, накопив силы, использует страну в своих геополитических интересах.

3. Аналог Чубайса в Аргентине – Хавьер Милей

– Президент Аргентины, ультраправый либертарианец, популист.

– Обещал «распилить государство», уничтожить Центробанк.

– Дружит с Трампом, Болсонару, испанскими ультраправыми.

– Продвигает тезисы о превосходстве свободного рынка, но в реальности – защита интересов капитала.

4. Экономическая ситуация в Аргентине перед реформами

– Глубокий кризис, усиленный COVID-19.

– Резкий рост инфляции с 36% (2020) до 211% (2023).

– Высокий госдолг, ключевая ставка ЦБ – 133% годовых.

– 40% населения в бедности, 5% безработицы.

5. Реформы Милея

– Сокращение госрасходов с 37% ВВП до 31%, в будущем – до 25%.

– Ликвидация субсидий на ЖКХ, транспорт, топливо.

– Массовые увольнения госслужащих, остановка строительства инфраструктуры.

– Приватизация ключевых предприятий (нефтегаз, банки, почта, транспорт).

– Девальвация песо, временные импортные пошлины.

– Дерегуляция рынка труда, запрет забастовок.

– Либерализация цен на товары первой необходимости.

– Разрешение иностранцам скупать землю.

– Снижение налогов на капитал, послабления для бизнеса.

6. Результаты реформ

– Инфляция упала до 117%, бюджет стал профицитным.

– Резкий рост цен на товары первой необходимости (ЖКХ +430%, транспорт +300%).

– Реальные доходы населения упали, потребление сократилось на 20%.

– Бедность выросла с 42% до 53%, абсолютная нищета – до 18%.

– Безработица увеличилась с 5,5% до 7,5%.

– Закрылись 16 000 малых и средних предприятий.

– Университеты на грани закрытия, утечка мозгов.

– Усиление полицейского контроля, подавление протестов.

– Рост благосостояния миллиардеров:

– Маркос Гальперин +55% (до $7,6 млрд).

– Алехандро Булгерони ×2,7 (до $5 млрд).

– Эдуардо Эркин ×2 (до $3,6 млрд).

– Обслуживание внешнего долга поставлено выше национальных интересов.

7. Выводы

– Политика Милея повторяет «шоковую терапию» Чубайса, приводя к усилению бедности.

– Либеральные реформы защищают крупный капитал и иностранных инвесторов.

– Вопреки ожиданиям, рыночная «рука» не устранила проблемы, а усугубила их.

– В России также есть сторонники подобных мер, но аргентинский опыт показывает их опасность.

– В условиях монополизированного рынка радикальный либерализм ведёт к усилению социального расслоения.