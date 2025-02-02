Проблема легитимности

Генерал Келлог, которому Трамп поручил закончить войну на Украине сообщил, что США хотят в 2025 году от Украины, чтобы она провела у себя парламентские и президентские выборы.

Причина этого плохо завуалированного требования кроется в вопросах легитимности украинской власти, вернее в отсутствии этой самой легитимности.



Путин недавно сообщил, что не считает Зеленского легитимным президентом Украины.

С точки зрения украинского закона Зеленский попрал Конституцию Украины и фактически захватил власть, незаконно ее удерживая. Когда ставка делалась исключительно на войну, это не было проблемой. Когда встал вопрос о переговорах, это стало проблемой. Россия прямо указывает, что эта проблема американцев, так как это их марионетка. И американцы понимают, что это теперь их проблема – как создать легитимную власть на Украине, которая может подписать хоть что-то, что будет признано Россией.

Очевидно, что с нелегитимной властью на Украине России что-либо подписывать бессмысленно (тут опустим вопрос, что кинуть могут и "легитимные", как с Минскими соглашениями), так как на основании этой нелегитимности можно даже в правовом режиме отменить впоследствии любые договоренности с РФ.

Поэтому для старта переговоров и тем более парафирования любых соглашений, на Украине должен появится легитимный президент и легитимный парламент. А это требует выборов.

Военных препятствий для этого нет. РФ спокойно проводила выборы во время войны, в том числе и в новых регионах, несмотря на обстрелы. Очевидно, что специально стрелять по избирательным участкам России нет никакого смысла. Отказ от выборов – это попытка продлить диктатуру и затянуть войну. Теперь же эта позиция начинает сталкиваться с требованиями США, которые хотят как минимум попробовать поторговаться с Кремлем на тему Украины, для чего Вашингтону будет требоваться легитимная марионетка с правом подписи.

Собственно, на вопросе продавливания выборов на Украине будет хорошо видно, насколько администрация Трампа всерьез заинтересована в прекращении войны на Украине. Рычаги для воздействия на кокаинового фюрера и его шайку у Вашингтона имеются. Если они не будут задействованы, значит все происходящее не более чем дипломатическая игра.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. США требуют от Украины проведения парламентских и президентских выборов в 2025 году для обеспечения легитимности власти.

2. Вопрос легитимности украинской власти стал критическим для переговоров с Россией.

3. Россия не признает Зеленского легитимным президентом, считая его нарушителем Конституции Украины.

4. Легитимная власть на Украине необходима для подписания соглашений, которые будут признаны Россией.

5. Россия проводила выборы в военное время, что указывает на возможность их организации на Украине.

6. Отказ от выборов рассматривается как попытка продлить диктатуру и затянуть войну.

7. США заинтересованы в создании легитимной власти на Украине для переговоров с Россией.

8. Решение о выборах покажет, насколько администрация Трампа серьезно настроена на прекращение войны.

Вывод:

Статья поднимает важный вопрос легитимности украинской власти в контексте возможных переговоров с Россией. Автор указывает на то, что отсутствие легитимной власти на Украине делает любые договоренности с Россией бессмысленными, так как они могут быть оспорены в будущем. США, заинтересованные в переговорах, требуют от Украины проведения выборов, что может стать ключевым шагом для начала диалога. Однако автор скептически оценивает намерения администрации Трампа, предполагая, что отсутствие давления на Украину для организации выборов может свидетельствовать о том, что ситуация используется лишь как дипломатическая игра. В целом, статья подчеркивает, что легитимность власти и проведение выборов являются необходимыми условиями для достижения мира, но их реализация зависит от политической воли всех сторон, включая США и Украину.