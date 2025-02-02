В 2025 появилась возможность забрать свои пенсионные накопления разово и порциями.

У кого есть пенсионные накопления:

У граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии. С 2014 по 2023 год в соответствии с изменениями в законодательстве страховые взносы направлялись на страховую пенсию. У мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства; (у гр. 1966 г.р. работодатели с 2005 года перестали уплачивать взносы, а у 1967 г.р. продолжили до 2014г.)

У граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников программы государственного софинансирования пенсий (в нее можно было вступить в 2008–2014 годах; Софинансирование предполагало уплату ежегодных взносов от 2 тыс. руб в теч. 10 лет). Удвоенную сумму можно было получить при достижении возраста 55-60 лет, видимо при наличии пен стажа, собирала деньги финансовая организация, а отдавал пенсионный фонд.

У тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений. Средства накопительной пенсии - это реальные деньги (а не баллы, как в страховой пенсии), на которые ежегодно начисляется инвестиционный доход. (Это финансово не точно, т.к. доход на накопительную пенсию в любых фондах не превышал 10 проц. год. А пенсионные баллы начислялись одинаково за 120 руб. советского стажа и за 12 тыс. руб. после 2005г).

Накопительная пенсия - это надбавка к страховой пенсии. Накопления не тратятся на текущие выплаты пенсионерам, а аккумулируются на специальном лицевом счете застрахованного лица, инвестируются и приносят доход. Каждый человек может сам повлиять на размер накопительной пенсии - например, передать сбережения в управление в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если вы ничего не делали или выбрали СФР, то накопительную пенсию инвестирует управляющая компания Внешэкономбанка.

По данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2023 года составила 9,9%, пенсионных резервов - 8,8%.

Программа долгосрочных сбережений.

С 2025 года россияне могут обойти все эти сложные и иногда невыгодные правила выплаты средств накопительной пенсии и сами выбирать, когда и как получать эти деньги. Причем, это касается и тех случаев, когда человеку в системе обязательного пенсионного страхования могут назначить только ежемесячную пожизненную выплату. В этом поможет программа долгосрочных сбережений (ПДС). Чтобы вступить в нее, нужно заключить договор с НПФ. Следующим шагом можно перевести туда свои средства накопительной пенсии. (очередная «новация» пенсионного фонда, малоэфективная).

К этим опциям можно приложить статус предпенсионера, который можно получить при достижении предпенсионного пенсионного возраста. Статус предпенсионера (при наличии пен. стажа, который соц. защитой проверяют не так строго, как в пенфонде) дает льготный проезд на транспорте и скидку на электричку летом, (не во всех регионах есть скидка на электричку). Также на счёт предпенсионеру ежемесячно перечисляют 200 р.

В связи с повышением пенсионного возраста и с тем обстоятельством, что женщины (в основном) доживают до 80 лет, для большого числа граждан страны становится возможным оформление ухода за лицами старше 80 лет. Эта опция даёт и стаж, и баллы (1.8 балла в год) такие, как будто человек работает. Система баллов и стажа, по сути, является вариантом системы трудодней в колхозе. В случае явного социализма гражданин (по идее) должен получать необходимое пособие по старости и инвалидности, а в случае капиталистических отношений должен иметь возможность (пусть теоретическую) накопить средства на старость.

Вся совокупность эти пенсионных подвижек не решает на данный момент проблему того, что большая часть населения в годы перестройки и после неё поверила в капиталистические позывы экономики и не наработала пенсионного стажа. В СССР 5 лет было достаточно при получении мин. пенсии по старости, сейчас барщина стремится к 20 годам. В советское время выработку стажа стимулировали 33 статья трудового кодекса и статья УК по тунеядству, различные КНД, ЛТП, отсутствие безработицы. Сейчас службы занятости, манипуляции с пенфондами и соц. защитой эту проблему не решают. На время получения пособия по безработице начисляется стаж и баллы 1.8 в год, но в период, когда безработного отправляют на переобучение стаж, баллы не начисляются, не все обращаются в службу и помощь её ограничена условиями.

Сильный удар по накоплению стажа нанесло решение не включать в стаж учёбу в вузе. Мы студентами работали на производстве, но далеко не все заводили трудовые, и далеко не весь тот стаж удаётся собрать и превратить в баллы. В 2025 году для выхода на пенсию надо накопить 30 баллов ИПК и стаж не менее 15 лет. Мужчины смогут выйти на пенсию раньше при стаже 42 г., женщины при стаже 37 лет, но не ранее 62 и 57 лет соответственно. У учителей эта опция еще интересней. Там пенсия по стажу называется по выслуге лет, её в 25 году можно получить при условии, если 25 лет выработаны уже в 21 году, плюс есть ограничения по возрасту. Артистам балета пенсия по выслуге лет может быть назначена при наличии 20 лет стажа (данные 2020 г.) В целом, каждому гражданину нужно копить трудодни с молодых ногтей, дальше легче не будет.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В 2025 году появилась возможность получать пенсионные накопления разово или частями через программу долгосрочных сбережений (ПДС).

2. Пенсионные накопления имеются у следующих категорий:

- Граждане 1967 года рождения и моложе (накопления до 2014 года)

- Мужчины 1953-1966 и женщины 1957-1966 годов рождения (накопления 2002-2004)

- Участники программы софинансирования пенсий

- Владельцы материнского капитала, направившие средства на пенсионные накопления

3. Условия выхода на пенсию в 2025 году:

- Минимальный стаж 15 лет

- Необходимо накопить 30 баллов ИПК

- Досрочный выход возможен при стаже 42 года для мужчин и 37 лет для женщин

4. Доходность пенсионных накоплений в НПФ за 2023 год составила 9,9%, пенсионных резервов - 8,8%.

Вывод:

Текущая пенсионная система в России остаётся сложной и не решает основных проблем населения. Многие граждане в период перестройки не смогли наработать достаточный пенсионный стаж, а современные требования становятся всё жёстче (рост необходимого стажа с 5 лет в СССР до почти 20 лет сейчас). Новые механизмы, включая ПДС и различные льготы для предпенсионеров, лишь частично компенсируют системные проблемы пенсионного обеспечения. Особенно острой остаётся проблема невключения периода обучения в вузе в трудовой стаж и общее усложнение условий получения пенсии.