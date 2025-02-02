Ленфильм всё. Ой. Или, а что, так можно было???

Пока родное богоданное начальство ради нас с вами бьётся со злобесовым ютубом, чтобы значит конкурентоспособность отечественных площадок повысить, одна такая площадка, которая жила-поживала аж с 1918 года, оказалась банкротом или около того.

Отлично помню, как 12 лет тому эффективный и полностью импортозамещнный Теодор Бондарчук пошел на пост председателя совета директоров Ленфильма. И не просто его кинули на усиление, а еще и полтора миллиарда выдали на возрождение старейшей отечественной киностудии. За 12 лет удалось неплохо так покрасить фасад, подмести двор и оборудовать два павильона (то что лично видел). Никакого шквала высококачественных фильмов под знаменитым брендом на голубые экраны чот не хлынуло.

Более того, 29 января Теодор, сосламшись на занятость, уволился с Ленфильма. Одновременно выяснилось, что долгов на студии под 130 миллионов. Вот сейчас сидят и думают, как быть. А Бондарчук сказал, что, де, не до вас мне теперь. я так занят!

Вот интересно, кто-нибудь ответит за 12 лет и просто дикую прорву народных денег? Ведь не далее как в 2020 государство сверх уже вложенного подкинуло по братски еще пол ярда. И что-о-о? И ничего. Не фильмов, ни Ленфильма.

Когда-то студия выдавала по 30-40 картин в год. там сняли "Чапаева" и "Юность Максима", "Грозу" и "Три товарища", "Великого гражданина" и "Петра 1", "Небесный тихоход" и "Золушку", "Два капитана" и "Кортик", "Поднятую целину", "Евгения Онегина" (здорового человека), "Полосатый рейс", "Человека амфибию" и много-много других, которые мы по сей день смотрим с удовольствием.

А с 1991 года как дела? "Бумажного солдата" сняли и, прости господи, "Трудно быть богом", "Ёлку на берегах Невы" и прочий низкопробный шлак, о котором забыли сразу после выхода на экран. Что-то умели большевики, помимо калош и многочисленных бомб, заложенных непонятно куда. А теперь, значится, даже два миллиарда за 12 лет не помогли при участии целого Теодора Бондарчука, которыый, оказывается, слишком занят, чтобы копаться в каких-то там мелочах на работе. Иронично.

Клим Жуков

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Киностудия "Ленфильм", существовавшая с 1918 года, оказалась на грани банкротства.

2. В 2012 году Фёдор Бондарчук был назначен председателем совета директоров "Ленфильма", и студии выделили 1.5 миллиарда рублей на возрождение.

3. За 12 лет руководства были проведены лишь косметические улучшения (ремонт фасада, благоустройство территории, оборудование двух павильонов), но значимых результатов в производстве фильмов достигнуто не было.

4. 29 января 2024 года Бондарчук покинул пост, сославшись на занятость. При этом выяснилось, что студия имеет долг около 130 миллионов рублей.

5. В 2020 году государство дополнительно выделило студии 500 миллионов рублей.

6. Исторически "Ленфильм" был одной из ведущих киностудий СССР, выпускавшей 30-40 фильмов в год, многие из которых стали классикой.

7. После 1991 года качество и количество выпускаемых фильмов значительно снизились.

Вывод: Статья демонстрирует яркий пример неэффективного управления историческим культурным учреждением. Несмотря на значительные государственные инвестиции (более 2 миллиардов рублей) и руководство известного деятеля киноиндустрии, студия не смогла возродить былой успех и оказалась в кризисном положении. Автор подчёркивает контраст между советским периодом, когда студия создавала множество качественных фильмов, и современным состоянием, характеризующимся низкой продуктивностью и финансовыми проблемами.