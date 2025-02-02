Что мы можем узнать про себя, глядя на белорусов? Как представителям очень близкого нам славянского народа удалось построить общество, где сделать оказалось важнее, чем показать? Вокруг каких смыслов строится такая культура?

Гость «ЭФКО. Интервью» сегодня – политолог, историк, преподаватель факультета международных отношений Белорусского государственного университета Юрий Шевцов.

Исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов познакомился с ним благодаря проекту «Горизонт-2040». Потом пригласил на проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023» в Новосибирске. И был настолько поражен глубиной и убедительностью аргументов, что специально организовал поездку в Минск – чтобы записать этот разговор на грани культурологии, политологии и менеджмента.

Очень богатая почва для размышлений в двух частях. Смотрите и делитесь своим мнением.

Тайм-коды:

00:00 Тизер

00:32 История знакомства Сергея Иванова с Юрием Шевцовым

01:39 Что русский человек может узнать о себе, глядя на белоруса?

03:00 Кто такой русский человек?

03:20 Главное откровение русского в Беларуси

05:17 Как в Беларуси удалось построить «идеальное русское общество»?

08:35 Католики, белорусский язык и живая перерабатывающая промышленность. Что необычного для русского человека в укладе жизни в Беларуси?

11:50 Разговор по существу, или как работает культурологическое продвижение языком своих дел?

16:01 Белорусские партизаны как источник формирования национальной элиты

25:57 Природа пространственного мышления русского человека

27:33 Формирование экологической ниши русской культуры

38:37 Православие как один из элементов культурного кода

43:10 Сильное государство как причина экспансии русских в экологической нише лесостепи

47:11 Ахиллесова пята русской бизнес-культуры

49:59 Главная задача русской культуры сегодня

55:49 Русская международная корпорация как инструмент мягкой силы

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Русская и белорусская культура:

- Белорусы представляют собой региональную версию русской культуры, схожую с сибиряками, поморами или казаками.

- Белорусская культура менее имперская, более локальная, что делает её привлекательной для русских, которые видят в ней идеализированную провинциальную Россию.

2. Русское мышление и бизнес:

- Русский человек мыслит масштабно, часто в имперских или вселенских категориях.

- Русский бизнес должен выходить за пределы своей страны, мыслить глобально и стремиться к международной экспансии.

3. Исторический контекст:

- Белоруссия после Второй мировой войны смогла построить общество с низким уровнем коррупции и высокой дисциплиной, что стало примером для России.

- Партизанское движение в Белоруссии сыграло ключевую роль в формировании послевоенной элиты и общества.

4. Технологическое развитие:

- Русская культура исторически склонна к экстенсивному развитию, а не к интенсивному технологическому прогрессу.

- Современная задача России — переход к интенсивному развитию, основанному на собственных технологиях, особенно в условиях освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

5. Глобальная экспансия:

- Русский бизнес должен стремиться к глобальной экспансии, так как это естественный путь развития, заложенный в культурном коде.

- Международная экспансия не только способствует росту бизнеса, но и создаёт внутреннюю энергию и мотивацию внутри компании.

6. Русская культура и гуманизм:

- Русская культура традиционно основана на гуманизме и стремлении найти общий язык с другими народами, что делает её привлекательной для международного сотрудничества.

- Русский бизнес должен ставить человека в центр своей модели, помогая ему становиться лучше.

7. Пространственное мышление:

- Русская культура исторически связана с освоением огромных территорий, что формирует пространственное мышление.

- Это мышление проявляется как в космических достижениях, так и в международной экспансии бизнеса.

Выводы:

1. Культурная близость и различия: Белорусская культура, будучи частью русской, представляет собой локальную, менее имперскую версию, которая может служить примером для России в построении провинциального общества с низким уровнем коррупции и высокой дисциплиной.

2. Глобальное мышление: Русский бизнес должен мыслить глобально и стремиться к международной экспансии, так как это естественный путь развития, заложенный в культурном коде. Это не только способствует росту бизнеса, но и создаёт внутреннюю энергию и мотивацию внутри компании.

3. Технологический переход: Современная задача России — переход от экстенсивного к интенсивному развитию, основанному на собственных технологиях. Это особенно важно в условиях освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

4. Гуманизм и сотрудничество: Русская культура, основанная на гуманизме и стремлении к сотрудничеству, может стать ключевым фактором успеха в международной экспансии. Русский бизнес должен ставить человека в центр своей модели, помогая ему становиться лучше.

5. Пространственное мышление: Исторически сложившееся пространственное мышление русской культуры проявляется как в космических достижениях, так и в международной экспансии бизнеса. Это мышление является важным элементом успеха в глобальной конкуренции.