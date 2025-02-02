«Роснано» – самый мерзкий, самый скользкий полип, сжирающий измученную плоть России. «Роснано» обещал превратиться в русскую Силиконовую долину. Устремить русскую науку в безбрежные выси. Взрастить русского Эйнштейна, Ферми, Нильса Бора. Вернуть России Капицу, Курчатова, Королёва. Вместо этого появилась гора липкой слизи, сжирающая русские деньги, русскую надежду, русское историческое время.

«Роснано» – это Чубайс. Его ловкачи уже под стражей. Уже ищутся уворованные миллиарды. Уже ясно, почему так несчастна и уныла русская деревня, почему так ничтожна зарплата рабочих, почему не хватает больниц и школ, почему вся русская наука перетекла в Калифорнию, а русские скоростные поезда ходят медленнее, чем эстонские электрички. «Роснано»- это Чубайс. Это беда, это русские слёзы, русский тупик, это русская чёрная дыра, в которую провалилось начало русского двадцать первого века.

Чубайса ненавидит русский народ. Чубайс – это не жертва, которую грызут журналисты с акульими плавниками. Это не мученик, которого выбрасывает на поругание система. Это кумир, баловень, золотая эмблема ельцинизма. Народ ненавидит его глубинно, своими корнями, своими рыданиями, своими руками, которые ищут топор, а находят бутылку водки.

В молодости Чубайс торговал цветами. Это были цветы зла. Их нанюхалась Россия и по сей день харкает кровью. Чубайс был главной фигурой, возникшей рядом с Ельциным, бездарным и ничтожным невеждой, как его главный советник, его опора, превращавший нетрезвое мычание в молниеносные операции, смертельные для России. Чубайс- пуповина, связывающая Ельцина с сонмом иностранных разведок. При Чубайсе иностранные разведчики всех уровней и направлений сидели в российских министерствах, военных штабах, культурных центрах, политических партиях. Чубайс давал им места, определял их деятельность, сплавлял научные секреты и тайны. Не давал упасть больному тулову Ельцина, пользовался его печатью, его подписью, его коробками из-под ксерокса. Превращал великую страну между трёх океанов в огромное торжище, где за бесценок распродавалась цивилизация.

Он придумал людоедские ваучеры и залоговые аукционы, которые передали грандиозные по своему богатству и мощи отрасли советской экономики, её заводы, нефтяные поля, морские порты в руки никому не известных проходимцев из студенческих кооперативов, пригретых госбезопасностью.

Чубайс одним ударом своего колдовского посоха сотворил российских олигархов – эту могучую воровскую свору, чьё богатство добыто не трудами, а воровством, тайными убийствами, подлогами, бессовестной узурпацией власти. Созданные Чубайсом олигархи коррумпировали страну. Сегодняшняя тотальная коррупция, ставшая коррупционной системой – дело рук Чубайса. Эту коррупционную паутину, в которой бьётся и засыхает Россия, создали олигархи – креатуры Чубайса.

Олигархи создали чудовищный уклад гедонистов, потребителей, растленных сладострастников, которые заполонили телеэкраны, театры, культурные форумы, новую музыку и новые стихи. Весь сонм либеральных журналистов, ярких, талантливых, беспринципных – всё это проросшие споры, которыми плодоносил Чубайс, этот уродливый гриб-гробовик. Всё то, что в сегодняшней России ненавидит Россию, русское величие, русскую неповторимость, Русскую Мечту, всё, что насаждает культуру и идеологию Запада, едкую как желудочный сок крокодила, – всё это Чубайс.

Сегодня половина российской элиты – из тех, кто нанюхался ядовитых цветов Чубайса. Вы узнаете их по белым рыбьим глазам, их внезапным фиолетовым пятнам, которые они стараются смыть в салонах красоты и гримёрных.

Чубайс пророс во все волокна русской элиты. Эти волокна твёрдые, из железа, их не возьмёт обычный рубанок.

Шумно, как стая летучих мышей, улетела из России либеральная творческая интеллигенция. Со змеиным шипением уползли миллиардеры. Чубайс ушёл тихо, на мягких лапах – ни единого слова, ни единого интервью, ни единого проклятья в адрес России. Он строит стенобитную машину – гигантское, окованное железом бревно, которым он хочет разрушить кремлёвскую стену. Он создаёт могучий антирусский центр, привлекая в него всё своё знание России, знание всех уголков политической и экономической русской жизни, репутаций и способностей всех промышленников, политиков, пропагандистов и культурологов. Он знает все уязвимые точки России, всех готовых предать, всех, кто алчет денег, всех, кто падок до лести, исполнен ненависти и чувства реванша.

Чубайс готовит реванш. Это не реванш смехотворных перебежчиков и дезертиров типа Невзорова* или Пономарёва*. Это тектонический реванш, направленный на сотрясение русских глубин, русских духовных и материальных опор. В чубайсовском центре помимо разведчиков, геостратегов, экономистов, знатоков управления, есть художники, религиозные мистики, экстрасенсы, мастера магических технологий, певцы и поэты. Чубайс создаёт оружие – не то, что сражается в полях Украины. Его поле боя – это вся Россия до последней деревушки. Он хочет пробить дыру в кремлёвской стене или ждёт, когда ему откроют ворота, и он въедет на Ивановскую площадь на коне Апокалипсиса. У этого коня две головы – дракона и жабы. Вместо копыт – черепа. Вместо хвоста – связка ядовитых змей. Чубайс сидит на коне на бархатном, шитом золотом седле – великолепный наездник. На нём блистательное одеяние, сшитое из кожи русских людей. Дивный плюмаж из волос изнасилованных русских женщин. Он въедет в Кремль на гарцующем коне Апокалипсиса и станет следить за строительством гигантской гильотины величиной с колокольню Ивана Великого, чтобы эта Царь-гильотина работала день и ночь. И тысячи русских голов покатятся вниз по Васильевскому спуску и запрудят Москва-реку.

Соотечественники, не пугайтесь, этому не бывать. Смерть Чубайса – в старой коробке из-под ксерокса. Эту коробку нашли следователи, совершающие обыски в офисах «Роснано». Смерть имеет вид маленькой улитки – из тех, которыми питается болотная птица выпь.

*лица, признанные иностранным агентами

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Критика «Роснано» и Чубайса:

– «Роснано» представлено как провальный проект, который вместо развития науки и технологий стал символом коррупции и растраты государственных средств.

– Чубайс обвиняется в разрушении российской экономики, науки и социальной сферы, а также в создании системы олигархии и коррупции.

2. Роль Чубайса в истории России:

– Чубайс изображён как ключевая фигура ельцинской эпохи, ответственная за проведение реформ, которые привели к обнищанию населения, упадку промышленности и науки.

– Его связь с иностранными разведками и передача государственных активов в руки олигархов представлены как предательство национальных интересов.

3. Влияние Чубайса на современную Россию:

– Чубайс обвиняется в создании коррупционной системы, которая продолжает существовать и сегодня.

– Его деятельность привела к упадку русской культуры, науки и экономики, а также к оттоку талантливых людей за границу.

4. Чубайс как угроза будущему России:

– Автор утверждает, что Чубайс готовит реванш, создавая антирусский центр, который использует знания о России для её разрушения.

– Его действия сравниваются с апокалиптическим сценарием, где он стремится уничтожить Россию изнутри.

5. Оптимистичный финал:

– Несмотря на мрачные прогнозы, автор выражает уверенность в том, что планы Чубайса не осуществятся, а его «смерть» уже предопределена.

Вывод:

В данной статье автор представляет Анатолия Чубайса как инфернальную фигуру, символ разрушительных процессов постсоветской эпохи. На фоне текущих расследований многомиллиардных хищений в "Роснано" автор через систему ярких метафор создает образ проводника деструктивных сил, чья деятельность была направлена на разложение российского общества изнутри через приватизацию, создание олигархической системы и подрыв традиционных ценностей.

Особенно показателен финал статьи, где автор мастерски использует фольклорные мотивы, проводя параллель между Чубайсом и Кощеем Бессмертным. Подобно тому как смерть Кощея спрятана в яйце, "смерть" описываемой системы находится в коробке из-под ксерокса – символе коррупционных скандалов 90-х годов, когда подобные коробки наполнялись долларами взяток. Эта метафора подчеркивает, что уязвимость системы кроется в том же, что давало ей силу – в деньгах и коррупции. Автор показывает, что победа над этим "злом" возможна через отказ от бездумного потребительства и гедонизма, навязанных обществу в процессе реформ.

Чубайс в статье предстает не просто как отдельная личность, а как собирательный образ системы, действовавшей вопреки интересам большинства населения и приведшей к глубокому социальному расслоению общества. При этом автор противопоставляет этой системе жизнестойкость народа и его способность к возрождению через соборность и единение. Внутренний иммунитет народа, его приверженность традиционным ценностям и духовному началу представляются той силой, которая способна противостоять разрушительным влияниям и возродиться, преодолев искушение материальными благами в ущерб духовным ценностям.

Завершающий образ улитки в коробке из-под ксерокса символизирует ничтожность и обреченность системы, построенной исключительно на материальных ценностях и коррупции, перед лицом духовной силы народа, способного к единению ради высших целей.