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1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 11

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1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 1
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1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 4
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 5
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 6
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 7
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 8
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 9
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 10

01. Новосибирск. Железнодорожная станция с пригородным поездом
01. Новосибирск. Железнодорожная станция с пригородным поездом

02. Новосибирск. Железнодорожный вокзал.jpg
02. Новосибирск. Железнодорожный вокзал

03. Новосибирск. Памятник паровозу..jpg
03. Новосибирск. Памятник паровозу

04. Новосибирск. Локомотивное депо.jpg
04. Новосибирск. Локомотивное депо

05. Новосибирск. Вид на город.jpg
05. Новосибирск. Вид на город

06. Новосибирск. Река Обь.jpg
06. Новосибирск. Река Обь

07. Новосибирск. Красный проспект.jpg
07. Новосибирск. Красный проспект

08. Новосибирск. Рынок.jpg
08. Новосибирск. Рынок

09. Новосибирск. Рынок. Люди покупают лук.jpg
09. Новосибирск. Рынок. Люди покупают лук

10. Новосибирск. Рынок. Молодая женщина, покупающая помидоры.jpg
10. Новосибирск. Рынок. Молодая женщина, покупающая помидоры

11. Новосибирск. Рынок. Мужчина, продающий фрукты.jpg
11. Новосибирск. Рынок. Мужчина, продающий фрукты

12. Новосибирск. Рынок. Специи.jpg
12. Новосибирск. Рынок. Специи

13. Новосибирск. Рынок. Специи..jpg

14. Новосибирск. Рынок. Кормление воробьев.jpg
14. Новосибирск. Рынок. Кормление воробьев

15. Новосибирск. Женщины на скамейке возле Вознесенского кафедрального собора.jpg
15. Новосибирск. Женщины на скамейке возле Вознесенского кафедрального собора

16. Новосибирск. Мозаичная икона над северным входом в кафедральный Вознесенский собор.jpg
16. Новосибирск. Мозаичная икона над северным входом в кафедральный Вознесенский собор

17. Новосибирск. В Вознесенском кафедральном соборе.jpg
17. Новосибирск. В Вознесенском кафедральном соборе

18. Новосибирск. В Вознесенском кафедральном соборе.jpg

19. Новосибирск. В Вознесенском кафедральном соборе.jpg

20. Новосибирск. В Вознесенском кафедральном соборе.jpg

21. Новосибирск. В Вознесенском кафедральном соборе.jpg

22. Новосибирск. В Вознесенском кафедральном соборе.jpg

Источник: https://humus.livejournal.com/10208095.html
Метки: история, Новосибирск, Россия, фото
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