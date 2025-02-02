1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 11
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1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 4
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 5
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 6
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 7
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 8
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 9
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 10
01. Новосибирск. Железнодорожная станция с пригородным поездом
02. Новосибирск. Железнодорожный вокзал
03. Новосибирск. Памятник паровозу
04. Новосибирск. Локомотивное депо
05. Новосибирск. Вид на город
06. Новосибирск. Река Обь
07. Новосибирск. Красный проспект
08. Новосибирск. Рынок
09. Новосибирск. Рынок. Люди покупают лук
10. Новосибирск. Рынок. Молодая женщина, покупающая помидоры
11. Новосибирск. Рынок. Мужчина, продающий фрукты
12. Новосибирск. Рынок. Специи
14. Новосибирск. Рынок. Кормление воробьев
15. Новосибирск. Женщины на скамейке возле Вознесенского кафедрального собора
16. Новосибирск. Мозаичная икона над северным входом в кафедральный Вознесенский собор
17. Новосибирск. В Вознесенском кафедральном соборе