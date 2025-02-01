Согласно древнейшим ведическим текстам, заселение Вселенной началось с высшей планетной системы. Поэтому межпланетные контакты существуют на протяжении всей истории человечества, которая насчитывает многие миллионы лет. Записанные более пяти тысяч лет назад санскритские тексты подробно рассказывают нам о том, какие существа обитают на разных планетных системах, и как они молятся Богу. Об этом и многом другом – во второй лекции Александра Усанина семинара «Ведическая космология»12+Содержание видео:3:00 – Общая цель всех религий.5:05 – Каннибалы занимают руководящие посты многих государств.6:45 – Предсказания Иисуса о тяжёлых временах.8:30 – На ком лежит ответственность за судьбу государства?9:44 – Что говорят ведические древние тексты?12:15 – Иисус учил тому же, чему учат Веды: он говорил о том, что БОГ един.13:47 – Все планетные системы населены.16:30 – Кто такой убийца души?17:54 – Четыре типа разумных существ, обитающих на планетах, которые находятся ниже уровня Земли.21:12 – Эксперименты над людьми в США.23:44 – Описание планетной системы Атала.25:49 – Ведическая история, как появился в этом мире плод кокос.32:19 – Краткое описание планет: Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала, Патала.34:14 – Краткое описание планет, находящихся выше планеты Земля (Сваргалока, Махарлока, Таполока, Джаналока, Сатьялока).40:29 – Куда смотрит БОГ? – БОГ заботится о нас….42:00 – Образовательный закон Вселенной (Истории о прошлых жизнях, о реинкарнации).53:44 – Интересный случай из жизни Сократа.56:59 – За что нас Высшие Силы наказывают?1:00:10 – Что посеешь, то и пожнёшь!..1:05:20 – Два метода исправления своих ошибок. Психика людей сейчас искажается через ТВ, клипы, ток шоу и т.д.1:12:01 – Все мы – часть государства и каждый может, взяв ответственность на себя, возродить нравственность (наглядный пример тому – Нарендра Дамодардас Моди. Он был продавцом чая, а сейчас он управляет страной).1:14:56- У нас всегда есть выбор, что смотреть, какие каналы переключать, что слушать, какие книги читать и т.д.1:16:51 – Заразительный пример Иисуса Христа.1:17:50 – Интересная история русского парня (кришнаита) во время Грузино- Абхазской войны. Как спасали кришнаиты людей от голода на войне.1:26:57 – Человек без-смертен. Надо посвятить свою жизнь БОГУ и объединиться на духовной основе.

Благодарим Александра Павловича Силичева за помощь в монтаже видео!

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Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

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#НЛО #инопланетяне #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Сотрудничество с инопланетянами:

– Упоминается о документальных свидетельствах сотрудничества американского правительства с серыми пришельцами во времена президента Эйзенхауэра.

– Проводились эксперименты над гражданами с условием стирания памяти.

2. Демоническое воздействие на людей:

– Современные технологии, такие как телевизоры и фильмы, искажают психику людей, особенно детей, которые после просмотра преступлений легче совершают их в реальности.

3. Реинкарнация и духовное развитие:

– Материальный мир рассматривается как школа, где душа рождается и умирает до тех пор, пока не достигнет совершенства.

– Реинкарнация была изъята из христианства в 553 году по приказу императора Юстиниана, чтобы люди более серьёзно относились к духовной практике.

4. Ведические тексты и инопланетяне:

– Веды описывают многомерное пространство с 64 измерениями, где существуют различные миры и существа, включая инопланетян.

– Упоминаются демонические планеты, такие как Била-сварга, где обитают существа, не достигаемые светом Солнца.

5. Описание инопланетных существ:

– Веды описывают различные типы разумных существ, включая вата-кавачей (существ в скафандрах), которые посещают Землю, и хирани-пура-васи (обитателей золотых городов), которые выкачивают ресурсы с Земли.

6. Сотрудничество с инопланетянами:

– Упоминается о возможных договорах между земными правительствами и инопланетянами, которые предоставляют технологии в обмен на ресурсы и эксперименты над людьми.

7. Духовное развитие и карма:

– Веды объясняют, что карма определяет условия следующего рождения. Если человек грешит, он рождается в худших условиях, а если живёт праведно, то в лучших.

– Забывание прошлых жизней связано с желанием начать жизнь с чистого листа, чтобы не помнить о прошлых ошибках.

8. Влияние медиа на сознание:

– Просмотр фильмов и телепередач с демоническим содержанием искажает сознание людей, делая их более склонными к греху.

9. Роль высших сил:

– Высшие миры не бездействуют и посылают на Землю своих посланников, чтобы помочь людям в духовном развитии.

– Люди должны перестать грешить и начать жить праведно, чтобы высшие силы могли им помогать.

10. Примеры духовного опыта:

– Приводятся примеры людей, которые помнят свои прошлые жизни, и рассказывается о важности духовного опыта, как в случае с Сократом, который знал о своей бессмертной душе.

11. Ответственность за свою жизнь:

– Люди должны брать ответственность за свою жизнь и не перекладывать её на других, включая президентов и правительства.

– Пример Нариндра Моди, который из продавца чая стал премьер-министром Индии, показывает, что каждый может изменить свою судьбу.

12. Любовь к животным и нравственность:

– Поднимается вопрос о том, как люди относятся к животным, и критикуется двойственность в любви к домашним животным и употреблении мяса других животных.

Вывод:

Лекция поднимает важные вопросы о духовном развитии, карме, реинкарнации и влиянии современных технологий на сознание людей. Автор подчёркивает, что материальный мир — это школа, где душа должна достичь совершенства, и что забывание прошлых жизней помогает людям начать с чистого листа. Веды, как древние тексты, предоставляют глубокие знания о многомерности вселенной и существовании различных миров и существ. Лекция также акцентирует внимание на ответственности каждого человека за свою жизнь и важности духовного роста, чтобы высшие силы могли помогать в достижении гармонии и счастья. В конечном итоге, автор призывает к праведной жизни, отказу от греха и объединению на основе духовных ценностей.