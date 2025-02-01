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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 февраля 2025 г.)

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▫️ Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов, Загоруйковка, Песчаное, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Григоровка, Ямполь и Северск Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 320 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Улаклы, Дылеевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новопетровское Днепропетровской области, Зеленое Поле, Ровнополь, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42095 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20984 танка и других боевых бронированных машин, 1511 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21100 орудий полевой артиллерии и минометов, 31097 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/48445
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