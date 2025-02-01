Заметьте, как много шума вокруг человека. Когда человек попадает в тишину ему аж страшно становится.

Потому что он не привык к ней. Тишина звенит у него в ушах, он сразу включает телевизор или радио или достает мобильный телефон, чтобы с кем-то о чем-то поговорить.

О какой-нибудь совершенно не важной теме.

Человеку очень трудно быть в тишине.

Потому, что тишина это предвестник богообщения, тишина это предвестник разбирательства с самим собой, тишина это условие говорящей совести.

Потому что совесть говорит в тишине, а человеку не хочется ее слушать. И он включает одновременно и радио и телевизор и то и другое. Тут звонит, там говорит, тут играет музыка, тут он бежит куда-то, лишь бы только не слушать совесть.

Этот шумный мир, в котором мы живем, построен человеком не желающим слушать свою совесть.

Человеком, который боится думать о конце своих дней, который боится думать о том, что будет потом, после смерти.

Как говорил святой Николай Сербский, когда мы моемся, мы боремся со смертью, потому что грязь это смерть.

Когда мы едим, мы боремся со смертью, потому что голод это смерть. Когда мы заболели и лечимся, мы боремся со смертью, потому что болезнь это предвестник смерти.

А когда мы разговариваем с кем-то, мы тоже боремся со смертью, потому что если мы замолчим, смерть придет к нам и будет разговаривать с нами.

То есть, человек знает об этом и бежит от этих мыслей.

Убегает от них куда-нибудь подальше, для того чтобы заниматься чем угодно, горы сворачивать, летать в космос, лишь бы только не думать о главном.

А главное, это Господь, вечная жизнь, совесть, ответ перед Богом.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Современный человек живёт в постоянном шуме и избегает тишины, испытывая дискомфорт в её присутствии.

2. Тишина имеет три важных аспекта:

– Возможность общения с Богом

– Возможность самоанализа

– Условие для проявления совести

3. Шумный образ жизни создан человеком намеренно, чтобы:

– Заглушить голос совести

– Избежать мыслей о смерти

– Уйти от размышлений о важных жизненных вопросах

4. Любая человеческая деятельность (еда, гигиена, общение, лечение) является формой борьбы со смертью.

5. Человек сознательно избегает главных вопросов бытия:

– Отношений с Богом

– Вечной жизни

– Ответственности перед высшими силами

Вывод:

Автор рассматривает современный образ жизни человека как форму бегства от важнейших экзистенциальных вопросов через создание искусственного шума и постоянной занятости. По мнению автора, это приводит к духовному обеднению и уходу от истинного предназначения человека – общения с Богом и жизни по совести.

Дополнительный вывод:

Отец Андрей затрагивает важнейший аспект человеческой деятельности – направление внимания, которое действительно может быть праздным и служить бегством от важных вопросов бытия. Однако стоит глубже взглянуть на природу человеческого восприятия и развития. Человек существует в постоянном потоке впечатлений, и этот поток может быть направлен на разные уровни бытия: внешний мир чувств, интеллектуальное познание или духовное созерцание. Каждый из этих уровней соответствует определённой стадии развития души, подобно тому как в жизни человека естественным образом сменяются периоды активной юности, созидательной зрелости и мудрой старости.

Вместо осуждения "шумной жизни" более конструктивным представляется подход, при котором человек стремится реализовать лучшие возможности своего уровня развития. Так, деятельный человек может направить свою энергию на благие дела и саморазвитие, интеллектуал – использовать свои знания для пользы общества, а духовно развитая личность – с любовью помогать другим в их росте, сохраняя при этом собственную внутреннюю чистоту и избегая праздности.

Тишина, о которой говорит отец Андрей, действительно необходима для духовного роста, но она приходит естественным образом по мере созревания души, когда человек готов к более глубокому уровню восприятия. Требовать её преждевременно – всё равно что ожидать от ребёнка мудрости старца. Важнее помочь каждому найти путь к наилучшему проявлению себя на том уровне, где он находится, постепенно развиваясь к более высоким формам сознания и деятельности.