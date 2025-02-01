Показания пойманного украинского нациста причастного к убийствам гражданского населения в Курской области.

Некоторые его подельники уже были убиты, но некоторых еще предстоит найти и убить/посадить.

А смертной казни для этих персонажей у нас до сих пор нет. "Гуманисты" постарались…

Комментарий редакции

Основные тезисы допроса:

1. Личные данные и служба:

– Задержанный проходил военную службу в вооружённых формированиях Украины с 2002 по 2004 год.

– Служил в разведке, звание — солдат.

2. Пересечение границы и прибытие в Россию:

– Пересёк границу Российской Федерации из Сумской области Украины 28 сентября.

– Прибыл в Курскую область, село Поречное, 29 сентября.

3. Преступления, совершённые в период с 29 сентября по 12 октября:

– 29 сентября:

– В селе Русская Поречная группа зашла в частный дом, где находилась девушка 18-20 лет. Её изнасиловали и застрелили.

– В другом доме убили мужчину, женщину изнасиловали и застрелили.

– В сарае обнаружили трёх пожилых женщин и трёх мужчин, связали их и спустили в подвал. Один из мужчин оказал сопротивление, его избили и убили.

– В другом помещении сарая обнаружили двух девушек, их изнасиловали и убили.

– 1 октября:

– В другом доме убили двух мужчин, одну женщину изнасиловали и убили.

– 3 октября:

– В селе зашли в дом, где убили мужчину, оказавшего сопротивление, и двух женщин, которых изнасиловали и убили.

4. Мародерство:

– Группа занималась мародёрством, забирала драгоценности и другие ценные вещи у мирных жителей.

5. Причины совершения преступлений:

– Задержанный утверждает, что действовал по приказу командира роты и старшего группы. Целью было "зачистить" территорию от предполагаемых врагов.

6. Пленение:

– Задержанный попал в плен 24 ноября, когда возвращался на позицию после выполнения задания.

Вывод:

Допрос задержанного военнослужащего ВСУ выявил многочисленные военные преступления, совершённые им и его сослуживцами в период с 29 сентября по 3 октября. Преступления включали убийства, изнасилования, пытки и мародёрство в отношении мирного населения села Русское Поречное. Задержанный утверждает, что действовал по приказу командира роты и старшего группы, что указывает на систематический характер преступлений. Данные показания требуют тщательной проверки и расследования, так как они могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях международного гуманитарного права со стороны вооружённых формирований Украины.