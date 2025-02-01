Как убивали мирных жителей Русского Поречного.
Показания пойманного украинского нациста причастного к убийствам гражданского населения в Курской области.
Некоторые его подельники уже были убиты, но некоторых еще предстоит найти и убить/посадить.
А смертной казни для этих персонажей у нас до сих пор нет. "Гуманисты" постарались…
Комментарий редакции
Основные тезисы допроса:
1. Личные данные и служба:
– Задержанный проходил военную службу в вооружённых формированиях Украины с 2002 по 2004 год.
– Служил в разведке, звание — солдат.
2. Пересечение границы и прибытие в Россию:
– Пересёк границу Российской Федерации из Сумской области Украины 28 сентября.
– Прибыл в Курскую область, село Поречное, 29 сентября.
3. Преступления, совершённые в период с 29 сентября по 12 октября:
– 29 сентября:
– В селе Русская Поречная группа зашла в частный дом, где находилась девушка 18-20 лет. Её изнасиловали и застрелили.
– В другом доме убили мужчину, женщину изнасиловали и застрелили.
– В сарае обнаружили трёх пожилых женщин и трёх мужчин, связали их и спустили в подвал. Один из мужчин оказал сопротивление, его избили и убили.
– В другом помещении сарая обнаружили двух девушек, их изнасиловали и убили.
– 1 октября:
– В другом доме убили двух мужчин, одну женщину изнасиловали и убили.
– 3 октября:
– В селе зашли в дом, где убили мужчину, оказавшего сопротивление, и двух женщин, которых изнасиловали и убили.
4. Мародерство:
– Группа занималась мародёрством, забирала драгоценности и другие ценные вещи у мирных жителей.
5. Причины совершения преступлений:
– Задержанный утверждает, что действовал по приказу командира роты и старшего группы. Целью было "зачистить" территорию от предполагаемых врагов.
6. Пленение:
– Задержанный попал в плен 24 ноября, когда возвращался на позицию после выполнения задания.
Вывод:
Допрос задержанного военнослужащего ВСУ выявил многочисленные военные преступления, совершённые им и его сослуживцами в период с 29 сентября по 3 октября. Преступления включали убийства, изнасилования, пытки и мародёрство в отношении мирного населения села Русское Поречное. Задержанный утверждает, что действовал по приказу командира роты и старшего группы, что указывает на систематический характер преступлений. Данные показания требуют тщательной проверки и расследования, так как они могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях международного гуманитарного права со стороны вооружённых формирований Украины.
Вот это видео я сбросил в украинские группы “Фейсбука” – там, где тётенки молятся за захисников, с котиками и т.д.
Если хакеры ломанут украинские или европейские сайты или телеканалы, подобное видео нужно загружать туда. Думаю, это окажет отрезвляющее воздействие на обывателей. Многие подобное увидят впервые и начнут задумываться.
Это поколение 30-летних в 404 , нелюдей и бандеровцев. Их воспитали паразиты-оккупанты для своих целей.
Только утилизация.
П.С. Но кто и почему допустил им зайти в Курскую область ?
Ты прекрасно знаешь, почему. Потому, что: 1. нужен эффект, который получился – ненависть, жажда мести, 2. так эффективнее продолжать СВО и садиться за стол переговоров с врагом – хлеща по глазам ему (и всему миру!) кадрами реальных зверств нелюдей, им же и спонсируемых.
То есть, между Зе-кагалом-хунтой и властями РФ можно поставить знак “=” ?
Один народ-одни методы.
То есть, все средства хороши, чтобы добиться результата на переговорах.
А что тебе даёт повод говорить про переговоры ?
Это не повод для переговоров, это козырь в них, хоть и косвенный.
Я про то,- почему ты считаешь, что будут переговоры ?
Тут либо Ядерная Война в будущем, либо переговоры, где будут обсуждаться условия прекращения СВО.
Я так не думаю. Не равнозначные поводы.
Кстати, по твоему, с кем (переговоры с кем ?) могут обсуждаться условия прекращения СВО?
Думаешь, нас там будут перемалывать и перемалывать, до победного?
С представителями врага – действующей администрацией Белого Дома.
Не знаю. Устал про это думать.
Скажу, что кагалу с 4-х сторон ( РФ, 404,США и Гейропка) поднадоело, и попытаются шо-то сварганить, кроме гевалта.
А 5-е (т.е первые)- рептилоиды из ЛондОна, за продолжение смертоубийства.
Конечно поднадоело, ведь это и для них может плохо закончится, резонанс-то бешеный по всему миру. Мир, всё больше и больше хочет видеть НАСТОЯЩИХ виновников торжества.
Слово “сэр” значит – змей.
Например, сэр Боря Джонсон (казак Джонсонюк (ж/ды 404 “пошутили”))- змей Борис Джонсон. А значит – рептилоид. Английское “The” – это звук от раздвоенного языка.
Я стёр вопрос про рептилоидов, когда увидел пояснение.
Да, эти ***** всё не успокоются никак. Там бы в глаз кому-нибудь стрельнуть. Наследному принцу, например. Или принцессе на сносях. Как думаешь, это будет сильно не по христиански?
в это весь хохол -он не может не признать факт содеянногго нелюдью..но !вину перебрасывает ,как бы невзначай ,на России -как ему кажется тонко намекает..Кто бы сомневался ,вся политика меньших на этом построена..
Да вы оба все на евреев валите, на арабов. Остальные белые и пушистые.
А Вы кто,араб или еврей или белый пушистик?))))))))
А Вы? Сначала жду ответ от Вас.
ЗачОт ! Сразу понятно. :-)
Русич.
Кстати, в СССР был прецедент, когда специальным указом Брежнева казнили подростка 16 лет, которому на момент совершения преступления было 15 лет (сделал себе “подарок” на день рождения – зверски убил женщину, ограбил квартиру, устроил пожар и поехал отдыхать в Сочи).
Смертную казнь в России не отменили. Просто действует мораторий. Никто не мешает снять мораторий на смертную казнь, учитывая подобные случаи.
Ну почему же никто не мешает?Мешают,причём не западные супостаты,а свои…..паразиты.Ведь это будет прецедент,а там смотришь и им лоб зелёнкой начнут мазать,они же не для этого паразитировали.
Если бы во время Финской компании выявили такого Тимура Иванова,то он через месяц уже гнил бы где то в лесу,а его семейка валила бы лес в Сибири.А так-семейка в шоколаде,да и он не в камере 20м2 с 20 сокамерниками.Смотришь,а лет через 5 будет “отбывать срок” на озере
Комо.