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Как убивали мирных жителей Русского Поречного.

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Показания пойманного украинского нациста причастного к убийствам гражданского населения в Курской области.
Некоторые его подельники уже были убиты, но некоторых еще предстоит найти и убить/посадить.

А смертной казни для этих персонажей у нас до сих пор нет. "Гуманисты" постарались…

Комментарий редакции

Основные тезисы допроса:

1. Личные данные и служба:
   – Задержанный проходил военную службу в вооружённых формированиях Украины с 2002 по 2004 год.
   – Служил в разведке, звание — солдат.

2. Пересечение границы и прибытие в Россию:
   – Пересёк границу Российской Федерации из Сумской области Украины 28 сентября.
   – Прибыл в Курскую область, село Поречное, 29 сентября.

3. Преступления, совершённые в период с 29 сентября по 12 октября:
   – 29 сентября:
     – В селе Русская Поречная группа зашла в частный дом, где находилась девушка 18-20 лет. Её изнасиловали и застрелили.
     – В другом доме убили мужчину, женщину изнасиловали и застрелили.
     – В сарае обнаружили трёх пожилых женщин и трёх мужчин, связали их и спустили в подвал. Один из мужчин оказал сопротивление, его избили и убили.
     – В другом помещении сарая обнаружили двух девушек, их изнасиловали и убили.
   – 1 октября:
     – В другом доме убили двух мужчин, одну женщину изнасиловали и убили.
   – 3 октября:
     – В селе зашли в дом, где убили мужчину, оказавшего сопротивление, и двух женщин, которых изнасиловали и убили.

4. Мародерство:
   – Группа занималась мародёрством, забирала драгоценности и другие ценные вещи у мирных жителей.

5. Причины совершения преступлений:
   – Задержанный утверждает, что действовал по приказу командира роты и старшего группы. Целью было "зачистить" территорию от предполагаемых врагов.

6. Пленение:
   – Задержанный попал в плен 24 ноября, когда возвращался на позицию после выполнения задания.

Вывод:

Допрос задержанного военнослужащего ВСУ выявил многочисленные военные преступления, совершённые им и его сослуживцами в период с 29 сентября по 3 октября. Преступления включали убийства, изнасилования, пытки и мародёрство в отношении мирного населения села Русское Поречное. Задержанный утверждает, что действовал по приказу командира роты и старшего группы, что указывает на систематический характер преступлений. Данные показания требуют тщательной проверки и расследования, так как они могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях международного гуманитарного права со стороны вооружённых формирований Украины.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9644485.html
Метки: военные преступления, война на украине, всу, Курск, Нацизм, Нацисты
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25 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3319 3139
    Сан Саныч три часа назад

      Вот это видео я сбросил в украинские группы “Фейсбука” – там, где тётенки молятся за захисников, с котиками и т.д.

      Если хакеры ломанут украинские или европейские сайты или телеканалы, подобное видео нужно загружать туда. Думаю, это окажет отрезвляющее воздействие на обывателей. Многие подобное увидят впервые и начнут задумываться.

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    • 29789 27733
      жора шапов два часа назад

        Это поколение 30-летних в 404 , нелюдей и бандеровцев. Их воспитали паразиты-оккупанты для своих целей.
        Только утилизация.
        П.С. Но кто и почему допустил им зайти в Курскую область ?

      • 33122 28216
        марина два часа назад

          в это весь хохол -он не может не признать факт содеянногго нелюдью..но !вину перебрасывает ,как бы невзначай ,на России -как ему кажется тонко намекает..Кто бы сомневался ,вся политика меньших на этом построена..

        • 3319 3139
          Сан Саныч два часа назад

            Кстати, в СССР был прецедент, когда специальным указом Брежнева казнили подростка 16 лет, которому на момент совершения преступления было 15 лет (сделал себе “подарок” на день рождения – зверски убил женщину, ограбил квартиру, устроил пожар и поехал отдыхать в Сочи).

            Смертную казнь в России не отменили. Просто действует мораторий. Никто не мешает снять мораторий на смертную казнь, учитывая подобные случаи.

            • 19337 18093
              KTСан Саныч час назад

                Ну почему же никто не мешает?Мешают,причём не западные супостаты,а свои…..паразиты.Ведь это будет прецедент,а там смотришь и им лоб зелёнкой начнут мазать,они же не для этого паразитировали.
                Если бы во время Финской компании выявили такого Тимура Иванова,то он через месяц уже гнил бы где то в лесу,а его семейка валила бы лес в Сибири.А так-семейка в шоколаде,да и он не в камере 20м2 с 20 сокамерниками.Смотришь,а лет через 5 будет “отбывать срок” на озере
                Комо.

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