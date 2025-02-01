Во-первых, интересы России, Украины и Европы ни Трампа, ни его посланника Келлога в контексте военного конфликта не интересовали и, скорее всего, не будут интересовать.



Во-вторых, Трамп, кто бы что ни говорил, ориентирован только на себя и свой рейтинг. Для того, чтобы сдержать обещание и не выглядеть для своих избирателей пустозвоном, боевые действия он будет стараться как можно скорее прекратить. Причём не важно как.



Можо давать пустые обещания обеим сторонам, можно обеим сторонам угрожать прямо противоположными действиями. Что, собственно, сейчас и делает Келлог. Говорит о пустом, без конкретики, фактически просто поддакивая Трампу и повторяя его заявления.



В-третьих, реальная возможность для Трампа каким-либо образом повлиять на конфликт – это отказ от снабжения ВСУ оружием и боеприпасами американского производства с американских же баз хранения по всему миру. Как только это произойдёт, российская армия сделает всю работу по урегулированию конфликта за избранного президента США и займётся быстрой плановой разборкой остатков украинских сил.



Но пойти на это даже при всём личном желании Трампу сложно, поскольку есть политика, а есть геополитика, которая Трампу может и не подчиняться.





В качестве альтернативы пункту №3 Трамп, скорее всего, снова попытается продать России и В.В Путину воздух, как это уже было с «Минскими» соглашениями, которые заключались только для того, чтобы ЕС и НАТО выиграли время и вооружили Украину.



Вероятно, в ближайшее время будут звучать заявления, что заморозка – это прекращение войны, и что этот шаг обязательно надо сделать, чтобы прекратить войну насовсем. Но, само собой, это ложь и преследовать она будет только одну цель – сыграть на чувствах собственных избирателей и показать образ президента-миротворца выполняющего обещания.



Проблема в том, что никаких гарантий безопасности или хотя бы иллюзии безопасности РФ пока никто и не дал. И похоже, что пока и не собирался.



Некоторые американские эксперты, например Джон Миршаймер, считают, что России от США и НАТО нужны железобетонные гарантии и действующие механизмы не просто урегулирвоания конфликта, но и невозможности его повторения как такового.



А это значит отказ от НАТО, нейтральный статус и многое из того, что Украина, топая ножками и устраивая истерики, принимать (по крайней мере публично) не хочет.



Огромный снежный ком из этих противоречий, фактически, не оставляет России выбора, кроме как продолжать выполнение боевых задач и силой добиваться своего.



Происходить так будет ровно до тех пор, пока на противоположной стороне не поймут, что на третьи «минские» уже никто не купится.



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Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. План Келлога по урегулированию конфликта не учитывает реальные интересы России, Украины и Европы

2. Трамп ориентирован на личный рейтинг и быстрое прекращение конфликта любой ценой

3. Реальный рычаг влияния США – это прекращение поставок оружия Украине

4. Существует риск повторения ситуации с "Минскими соглашениями", которые использовались для выигрыша времени

5. России требуются конкретные гарантии безопасности, включая нейтральный статус Украины и её отказ от НАТО

6. Украина публично не готова принимать такие условия

Вывод:

Предложенный план урегулирования выглядит нереалистичным из-за множества противоречий между позициями сторон и отсутствия конкретных механизмов обеспечения безопасности. План больше ориентирован на внутриполитические цели США, чем на реальное разрешение конфликта. Без предоставления России четких гарантий безопасности и механизмов предотвращения повторения конфликта в будущем, военные действия, вероятно, продолжатся.