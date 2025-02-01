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1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 10

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[прошлые выпуски]1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 4
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 5
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 6
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 7
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 8
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 9

01. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском
01. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском

<img src=”https://ic.pics.livejournal.com/humus/758313/62289338/62289338_original.jpg” alt=”02. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском.jpg” title=”02. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском.jpg”>

03. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском.jpg

04. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском.jpg

05. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском.jpg

06. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском.jpg

07. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском.jpg

08. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском.jpg

09. Близ станции Иланской, поля с дачами на заднем плане.jpg
09. Близ станции Иланской, поля с дачами на заднем плане

10. Близ станции Иланской. Машинист поезда.jpg
10. Близ станции Иланской. Машинист поезда

11. Близ станции Иланской. Машинист поезда..jpg

12. Красноярский вокзал.jpg
12. Красноярский вокзал

13. Красноярский вокзал.jpg

14. Красноярский вокзал. Портрет мужчины с бородой.jpg
14. Красноярский вокзал. Портрет мужчины с бородой

15. Красноярск. Ениссей.jpg
15. Красноярск. Ениссей

16. Красноярск. Порт на Ениссее.jpg
16. Красноярск. Порт на Ениссее

17. Под Красноярском. Дачи.jpg
17. Под Красноярском. Дачи

18. Тайга возле Красноярска.jpg
18. Тайга возле Красноярска

19. Тайга возле Красноярска.jpg

20. Березовый лес возле Боготола.jpg
20. Березовый лес возле Боготола

21. Поля возле Боготола..jpg
21. Поля возле Боготола

22. Поля возле Боготола.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/10206236.html
Метки: железная дорога, история, красноярск, Россия, фото
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