1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 10
[прошлые выпуски]1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 4
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 5
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 6
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 7
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 8
1992. Вольфганг Кёлер в России. Часть 9
01. Транссибирская магистраль между Иркутском и Новосибирском
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09. Близ станции Иланской, поля с дачами на заднем плане
10. Близ станции Иланской. Машинист поезда
12. Красноярский вокзал
14. Красноярский вокзал. Портрет мужчины с бородой
15. Красноярск. Ениссей
16. Красноярск. Порт на Ениссее
17. Под Красноярском. Дачи
18. Тайга возле Красноярска
20. Березовый лес возле Боготола
21. Поля возле Боготола
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