Среди задержанных — исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян. У экс топ-менеджеров и бизнесменов, которые связаны с госкорпорацией, проходят обыски.Страшно, очень страшно, новый 1937-й, сажают лучших…Пол-руководство Роснано сидит, пол-руководства Роснано сбежало. Вроде ничего не забыл.