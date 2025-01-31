Виноват Чубайс
Четверо бывших топ-менеджера Роснано задержаны в Москве, среди них — трое бывших замов Анатолия Чубайса. Причина — хищение 45 млрд рублей, в котором подозревают самого Чубайса.
Среди задержанных — исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян. У экс топ-менеджеров и бизнесменов, которые связаны с госкорпорацией, проходят обыски.
Страшно, очень страшно, новый 1937-й, сажают лучших…Пол-руководство Роснано сидит, пол-руководства Роснано сбежало. Вроде ничего не забыл.
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Если бы не война, эту гниль никто не замечал бы. Развивалась бы гангрена. А может, война началась из-за этих?
Но, некоторые думают спрятаться за шумихой вокруг ведомств Шойгу, Чубайса и шоу-бизнеса Пугачёвой.
Очередь должна дойти до всех.
,..,pRRRiveTTT,..,
…Да-здравствует Иносказание…
_Политическая ПОТЕХА – в России НАЧИНАЕТСЯ…
_коей Россия(“хозяин” страны…)- от Иного ОТВЛЕКАЕТся…
_Хапун ВТОРОСТЕПЕННЫХ(типа “борьбы”)- Рекламируется…
_И “это”(ЦИНИЧНО…)– “борьбОЙ” называется…
__а СВОРА “тузов-И-королей” – О Б О Г А Щ А Е Т С Я… :-)
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…ВСЮ “королевскую-рать”(Т.Н.”ду#У”)- Есть за-что САЖАТЬ…
…а ПАРТИЙНУЮ(“едроССню”)ВЕРХУШКУ – давно ПОРА “прizeмLять”…
…ну-а Чубайс,ПОСМЕИВАЯСЬ продолжает – ВИСКАРИ дегустировать…
…и ПОЛИТ–”козырным”(в России…)- “привеТЫ-передавать”…
—>>>ПОРА Власть в России – Русским В О З В Р А Щ А Т Ь!!! :-)
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Ну чё…”ПАРАНЖИ”==НИКi cнимай’те И обсуждайте…
:-)но про Культуру общения – НЕ забывайте…
- Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 31-1-25
P.S.А как насчёт ТОГО – “что” тВОРится в Т.Н.”мо” России…
—как и ИНЫЕ…Гос-струкруры,куда НОС НЕ-сунут ИЗ прокуратуры…
:-( как и ПРОЧИЕ “государевы-КОНТОРЫ”…а ведь ЗНАЮТ где ВОРы…