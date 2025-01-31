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Виноват Чубайс

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Четверо бывших топ-менеджера Роснано задержаны в Москве, среди них — трое бывших замов Анатолия Чубайса. Причина — хищение 45 млрд рублей, в котором подозревают самого Чубайса.

Среди задержанных — исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян. У экс топ-менеджеров и бизнесменов, которые связаны с госкорпорацией, проходят обыски.

Страшно, очень страшно, новый 1937-й, сажают лучших…Пол-руководство Роснано сидит, пол-руководства Роснано сбежало. Вроде ничего не забыл.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9643316.html
Метки: воровство, коррупция, криминал, Роснано, Чубайс
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 3303 3123
    Сан Саныч 42 мин. назад

      Если бы не война, эту гниль никто не замечал бы. Развивалась бы гангрена. А может, война началась из-за этих?

      Но, некоторые думают спрятаться за шумихой вокруг ведомств Шойгу, Чубайса и шоу-бизнеса Пугачёвой.

      Очередь должна дойти до всех.

    • 1846 1534
      Valeriy Bondarik 22 мин. назад

        ,..,pRRRiveTTT,..,

        …Да-здравствует Иносказание…

        _Политическая ПОТЕХА – в России НАЧИНАЕТСЯ…
        _коей Россия(“хозяин” страны…)- от Иного ОТВЛЕКАЕТся…
        _Хапун ВТОРОСТЕПЕННЫХ(типа “борьбы”)- Рекламируется…
        _И “это”(ЦИНИЧНО…)– “борьбОЙ” называется…
        __а СВОРА “тузов-И-королей” – О Б О Г А Щ А Е Т С Я… :-)
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        …ВСЮ “королевскую-рать”(Т.Н.”ду#У”)- Есть за-что САЖАТЬ…
        …а ПАРТИЙНУЮ(“едроССню”)ВЕРХУШКУ – давно ПОРА “прizeмLять”…
        …ну-а Чубайс,ПОСМЕИВАЯСЬ продолжает – ВИСКАРИ дегустировать…
        …и ПОЛИТ–”козырным”(в России…)- “привеТЫ-передавать”…
        —>>>ПОРА Власть в России – Русским В О З В Р А Щ А Т Ь!!! :-)
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        Ну чё…”ПАРАНЖИ”==НИКi cнимай’те И обсуждайте…
        :-)но про Культуру общения – НЕ забывайте…

        - Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 31-1-25

        P.S.А как насчёт ТОГО – “что” тВОРится в Т.Н.”мо” России…
        —как и ИНЫЕ…Гос-струкруры,куда НОС НЕ-сунут ИЗ прокуратуры…
        :-( как и ПРОЧИЕ “государевы-КОНТОРЫ”…а ведь ЗНАЮТ где ВОРы…

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