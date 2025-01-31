Какие-то «совки», сплошь красные, с плакатами на английском языке?! Не бойтесь, это британские коммунисты несут плакат с надписью: «Сделать Клайдсайд снова красным». Против эксплуатации при капитализме бунтуют и напоминают про опыт Союза Советских Социалистических Республик. Картиночка, достойная пера! Её я взял из публикации «Историческое фото. Коммунисты в Лондоне несут портреты Сталина» на сайте «Популярная наука». Там всё точно: против фактов не попрёшь. Есть фото Первомая в Лондоне 1936 года. Демонстранты несут огромный портрет Сталина! Есть фото 1 мая 1928 года. Там две молоденькие англичанки держат огромный серп и молот – символ свободного труда рабочего и земледельца. И возникает вопрос: англичанка нам гадит уже шестую пятилетку деградации, или кто-то другой?

Оставим англосаксов, глянем на истинного арийца, величайшего пропагандиста и агитатора XX века, которого зовут Пауль Йозеф Геббельс. Пишу в настоящем времени, потому необходима мантра: «иноагет, иноагент, иноагент», (в Роскомнадзора мать и в душу искусственного интеллекта, который следит за каждым нашим шагом). «Помолились», идём дальше.

Так вот, Геббельс в конце 1926 года приезжает в Берлин с партийным заданием: перевести этот город, поддерживающий коммунистов, на иные позиции. И сделал невозможное: Берлин стал в абсолютном большинстве поддерживать нацистов, а «красных», которые не успели перебежать в другие государства, полностью истребили. С 1933 по 1945 год Йозеф — министр пропаганды и президент имперской палаты культуры. Геббельс сосредоточил в своих руках все необходимые рычаги управления прессой, радио, кинематографом и другими сферами немецкой культуры. Мудро была устроена сама структура: Имперское министерство народного просвещения и пропаганды — государственное учреждение нацистской Германии, созданное для осуществления контроля в сфере культуры и средств массовой информации, контроля за просвещением и осуществления пропаганды среди населения.

Наплевать бы нам на опыт нацистов в Германии, но приперло так, что есть насущная необходимость спроецировать этот опыт на РФ. Йозеф до нацисткой ментальной перепрошивки был хорошим мальчиком, лучшим учеником в классе. Всерьёз увлекался русским писателем Достоевским. «Братьев Карамазовых», на мой взгляд, понял лучше всех литературных критиков, в том числе советских. Критики пишут, что своим гением Достоевский единую душу русского человека, в которой есть всё, разложил на трёх братьев от двух жён старого помещика Фёдора Карамазова. Все поразительно разные. Но есть в романе вроде бы слуга, Павел Смердяков – незаконнорожденный сын Карамазова от Лизаветы Смердящей. Смердяков презирает и ненавидит людей, ненавидит всю Россию. Он «болезненно привержен чистоте». Его сюртук всегда опрятен, рубашка белая, обувь начищена, а нутро – смердящее.

… Совершенно случайно мне попался видеоролик «Чему нацисты учили советских детей». Вышел 7 месяцев назад, просмотров всего 194, но я увлёкся сразу.

Ксения Чепикова и Елена Серпионова рассказывают о системе образования, которую оккупанты насаждали на захваченной территории СССР. (Оригинал видео: youtu.be/...c7ngiNg5XC).

Читаем вместе с ребятами первого-четвёртого классов оккупированных территорий: «За-границей живется лучше, чем у нас. Но мы будем хорошо учиться, будем любить свой народ, и у нас современем всё будет ещё лучше, чем в других странах». Орфография подлинника, но в основном там правильно: «Долгие годы они прожили на чужбине. Дети их умеют говорить на разных языках, но родной язык для них русский. … Эти русские ребята горячо любят свою отчизну». Кто «они»? Сбежавшие от большевиков, нарожавшие «русских» в других странах. Конкретно по учебнику один из них учитель, который наконец-то вразумляет на родине родных, русских. О том, что многие вернулись офицерами вермахта и даже СС – ни слова.

Много в оккупационных учебниках про русскую природу. Мило и трогательно. «Зайка зимой белый, летом серый». Есть задачка с вопросом угадать: собака лает или волк. Использованы лучшие произведения известных русских писателей. Грибы, ягоды, другие дары русской природы… Картошка, капуста, репа со своего огорода, щи. Пропаганда традиций! Главной традиционной ценностью идут церковные обряды. Прекрасные рассказы о Рождестве, Крещении, святках и так далее. Авторы ролика оккупационные учебники сравнивают с советскими для детей того же возраста. Кстати, фашисткие учебники сделаны на основе советских, выпущенных в тридцатых годах. Только тщательно вычищены все упоминания о коллективизме, об успехах Советской страны и причинах этих успехов. Ну, и очень много добавлено христианского. Для меня было открытием, что большевики учебные пособия для детей делали разные для промышленных городов и аграрных регионов. Едино для всех – масштаб творчества. Папа-сталевар идёт на завод, чтобы село получило новые тракторы, машины, чтобы страна процветала. Папа-тракторист пашет поле, чтобы в городах было сытно, чтобы рабочие, инженеры не знали нужды и трудились на благо Родины. И везде дети коллективно мастерят, творчески изучают физические законы природы, решают практические задачи с творческим заглядом в будущее. До Гагарина ещё далеко, но четко проглядывается большевистское устремление на творческое обучение и воспитание, благодаря которому Союз первым выйдет в космос. А в оккупационных учебниках исключительно собирательство в природе, выращивание капусты на своем огороде. Продвигается и прочно задвигается в детское сознание идея частной собственности.

«Старик сажал яблони. Ему сказали: - Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с них плодов, и тебе не съесть ни яблока. Старик ответил: - Не пропадут мои труды. Земля-то ведь своя, не колхозная. Я не съем – мои внуки съедят и деду спасибо скажут».

Стр. 36. Флауме, Добротворский. Родная речь. Книга 1-я. Рига, 1942 г. (учебник для оккупированных территорий).

И дальше: «Лучше своя маленькая доля, чем всё колхозное поле».

Кстати, в первые год-полтора оккупации колхозы гитлеровцы сохраняли. Гиммлер говорил, что снабжать Германию нужно эффективно, а русские пусть умрут с голода. О наделении землей заговорили в 1942 году, когда блицкриг рухнул.

… Уверен, что кто-то уже сделал сравнительный анализ гитлеровских учебников для наших детей и тех, которые начали выпускать для «постсоветских» детишек в РФ после 1991 года. Но где почитать или посмотреть? Посмотреть в натуре можно разве что на саму деревню в центральных областях России. С ликвидацией коллективных хозяйств там словно нейтронная бомба брошена: дома стоят, а людей нет. Отечественные СМИ такое не пропускают. Нам приходится по крупицам что-то выискивать в интернете. Что касается СМИ, там есть свежий знаковый «казус». Цитирую Захара Прилепина: «Среди неутомимых ниспровергателей моих один из самых активных – виднейший представитель российских медиа Андрей Медведев. Заместитель генерального директора ВГТРК по радиовещанию. Член Академии российского телевидения. Депутат Московской городской думы, вице-спикер. Главный редактор «Радио России», «Маяка», «Вестей ФМ», «Радио Культура». И прочая, прочая, прочая.

Напоминаю, что только в телеграм-канале Андрея Медведева только в 2024 году – я упомянут... 351 раз. (При том, что он в моём Телеграме – ни разу.)

Немногим реже, чем меня, но с той же страстью и ненавистью пишет Андрей про Ленина.

Один пост: «Украинские военные снесли в Судже памятник основателю украинского государства, яростному русофобу Ленину». (Яростному! Русофобу! Йоу. Прёт как Андрюху. Такой был яростный, что устроил ненавидимому им народу бесплатную всеобщую медицину и бесплатное всеобщее образование и уравнял всё население страны в правах. Вот что ненависть делает с людями.)

Другой пост: «Откуда черпают вдохновение все эти наши деколонизаторы, борцы с режимом, ходорковские, волковы, певчие и прочие навальнисты. Короче, все русофобские упыри. Так из Ленина. Не из мифического же плана Даллеса». (Ну да, ну да. Откуда же ещё. Ну не из Солженицына же. Все как один – ленинские почитатели и фанаты. Жизнь положившие на то, чтоб уничтожить наследие Ленина.)

Третий пост: «Как до прихода во власть Ленин призывал к террору, так и после прихода к власти эта задача была реализована. Как он хотел "обкорнать Россию", так он и сделал». (Не то что в 1991 году. Обкорнал так обкорнал. Даже Варшаву, Константинополь и Персию собирался захватывать – просто ресурсов не хватило. Такой обкорнатель, что туши свет.)

Четвёртый пост: «В любых рассказах красных инфоцыган о том, как все было прекрасно задумано и реализовано большевиками, как большевики любили русский народ и церковь, есть всегда одна большая проблема. Это документы. Постановления ЦК, решения съездов, декреты, мандаты, письма, решения. И как только начинаешь работать с документами (а не с рассказами Зои Александровой про дедушку Ленина или с книгами Леонида Жарикова про червоных всадников), открывается совершенно лютая картина. Умышленное, совершенно продуманное уничтожение русских как этноса, русской культуры».

Прилепин, несмотря на попытку врагов его убить, остался человеком предельно добрым. И воюет он не с «людями», а с идеями, смертельно опасными для Русской многонародной цивилизации. Медведева, который столько раз безосновательно «обделал» писателя, он по-прежнему считает хорошим журналистом. Только задается вопросом: «Что с тобой случилось, Андрей?».

Нам достаточно «Википедии», чтобы догадаться, как из человека, который был «привержен чистоте, сюртук которого всегда опрятен, рубашка белая, обувь начищена», вдруг выперло смердящее нутро. «В 2017 году Медведев был ведущим программы «Специальный корреспондент. В своих репортажах и выступлениях использовал манипулятивные тактики вроде воздействия на чувства зрителей, не предоставляя при этом находящейся в студии аудитории возможности высказаться. В этом же году назначен главным редактором объединённой редакции ЭСМИ, включающей в себя «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Культура». В 2018 году «Специальный корреспондент» был закрыт. 8 сентября 2019 года избран депутатом Московской городской думы VII созыва… Заявившись в качестве «самовыдвиженца», в ходе своей кампании пользовался поддержкой мэрии и получал финансирование из фондов, связанных с партией «Единая Россия».

Из всех перечисленных радиостанций (целая Империя пропаганды!), курируемых Медведевым, лично я много слушал только «Вести ФМ». Там нет дурацкой музыки, передавания приветов. Только умные разговоры. О чем? Америка, Европа, Турция, Китай… За всеми этими словами - цивилизационные проекты будущего этих стран. В Европе стран фактически уже нет, потому популярная передача так и называется – «Еврозона».

А что в РФ? Берусь утверждать, что «лакейство». Хуже того, смердяковское лакейство. Об этом свидетельствуют все информационные выпуски. Пожары, катастрофы, убийства, теракты, смерти – в первых строках! Что это, как не нагнетание матрицы беды? Словно журналисты стали грифами, шакалами, выискивающими падаль.

А что Прилепин, который в одиночку (судя по количеству читателей) стал целой Народной Империей? «Этот чертов «белый христианский Запад» убил нашу страну, наше процветание, миллионы русских людей. Идите и задружитесь с ними заново, чертовы лиходеи». И дальше дает информацию из «стана врага»: «Аспирант Калифорнийского университета Джон Адамс для подготовки дипломной работы попросил ChatGPT составить рейтинг лучших государств в истории человечества. Ответ нейросети шокировал – лучшей странной за последние пять тысяч лет назван Советский Союз».

Не думаю, что американскую нейросеть программировали «совки». Но лидер американской Коммунистической партии Хаз Аль Дин в прошлом году встречался с Захаром Прилепиным в деревне, где живёт писатель. В иноагенты запишем или как?

Кстати, Павел Федорович Смердяков, рождённый от развратного дворянина Карамазова и «девки» с идиотским, неприятным взглядом, как написал Достоевский, Лизаветы Смердящей, в итоге повесился.

Эдуард Наипов,

Кострома