Россия наращивает производство дронов



С сентября 2024 года противник отмечает устойчивое наращивание количества применяемых ВС РФ дронов для ударов вглубь территории Украины. Основную массу составляют дроны «Герань» и «Гербера», а их ежесуточное количество зачастую уверенно превышает 100 и более штук за сутки боевого применения.

И хотя определённый процент дронов противнику удаётся сбивать, многие из них каждый день достигают своей цели, нанося постоянный ущерб военно-промышленной и энергетической инфраструктуре противника.

Связано это с тем, что в 2024 году российский ВПК существенно нарастил (https://russian.rt.com/russia/article/1414794-bpla-svo-armiya-itogi-2024) объёмы производства дронов (противник увязывает это с увеличением выпуска БПЛА на территории особой экономической зоны «Алабуга», которую он уже несколько раз пытался атаковать собственными дронами-камикадзе, чтобы уничтожить сборочные цеха), что позволило сделать применение дронов по-настоящему массированным и системным.

При этом, помимо роста количества применяемых Россией дальнобойных дронов-камикадзе, модернизируются и сами беспилотники. Увеличивается боевая нагрузка, улучшается двигатель, а также общая аэродинамика изделий. Применяемые в 2024 году «Герани» существенно лучше, чем те же «Герани», применявшиеся в начале СВО.

Также совершенствуется и тактика их применения, связанная с маневрированием в воздушном пространстве Украины с целью запутать ПВО противника и прорвать оборону объектов на тех или иных участках. Это позволяет поражать в том числе и важные объекты в крупных городах, вокруг которых созданы мощные узлы ПВО с опорой на западные вооружения.

Массированное применение модернизированных «Гераней» и точечные ракетные удары позволили России наращивать запасы крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, приберегая их для других задач, выполнение которых требует применения большого числа ракет. Западные разведслужбы утверждают, что вместе с ростом производства дронов в РФ устойчиво растёт производство ракет всех типов, их запасы существенно возросли и продолжают возрастать.

Накопленные запасы, безусловно, пригодятся России в случае, если ожидаемые переговоры с США по Украине не состоятся или завершатся неудачей. Особенно и ракеты, и дроны пригодятся на случай обострения, если возникнет необходимость нарастить интенсивность ударов по Украине, комбинируя ежедневные налёты «Гераней» с массированными ракетными залпами по 100—200 ракет за раз.

С учётом того что вероятность прямого столкновения (https://russian.rt.com/world/news/1424414-evrokomissar-kubilyus-prizval) с НАТО давно перестала быть нулевой, иметь под рукой и дроны, и ракеты, да ещё и в товарных количествах, — важный шаг к укреплению обороноспособности нашей страны. Через определённое время (а может, и уже) наличие десятков тысяч БПЛА-камикадзе в связке с пятью — семью сотнями крылатых ракет будет веским доводом в адрес противника, что лучше на Россию не нападать.

(с) Специально для RT

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PS. Ядерное оружие это конечно не заменит, но чем больше ударных средств накоплено, тем лучше, особенно на фоне заявлений про подготовку к войне с РФ со стороны стран НАТО.

PS2. Стоит также отметить, что давеча Путин потребовал кратно увеличить инвестиции в дроностроение. Так что дронов станет еще больше.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. С сентября 2024 года наблюдается значительное увеличение применения российских дронов "Герань" и "Гербера" – более 100 штук в сутки.

2. Российский ВПК в 2024 году существенно увеличил производство дронов, в частности на территории ОЭЗ "Алабуга".

3. Происходит модернизация беспилотников: улучшается боевая нагрузка, двигатель и аэродинамика. Современные версии превосходят ранние модели.

4. Совершенствуется тактика применения дронов для преодоления систем ПВО противника.

5. Массовое использование дронов позволяет России накапливать запасы других типов ракет (крылатых, баллистических, гиперзвуковых).

6. Руководство страны планирует дальнейшее увеличение инвестиций в производство дронов.

Вывод:

Россия демонстрирует значительный прогресс в развитии беспилотной авиации, как в количественном, так и в качественном отношении. Это позволяет эффективно решать текущие военные задачи и одновременно накапливать другие виды вооружений. Наращивание производства дронов рассматривается как важный элемент усиления обороноспособности страны, особенно в контексте потенциального обострения отношений с НАТО. Стратегия развития беспилотной авиации получает приоритетное внимание на государственном уровне, что предполагает дальнейшее расширение этого направления.