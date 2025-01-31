На Руси Иго было, но не Монгольское!
Иго или колонизация подразумевает под собой полную зависимость с навязыванием чужой культуры, письменности, религии и тд. Но за три века Монгольского ига на Русь не пришла их культура, письменность и религия, даже Московиты не стали монголоидами, хотя их ген очень сильный и должен был оставить след. Так под чьим игом мы жили всё это время, давайте подумаем вместе!
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Титул "Иоанн Васильевич" и его значение:
- Титул "Иоанн Васильевич" (Иван Грозный) связан с византийской традицией, где "базилевс" означает "государь" или "император".
- Титул "Иван" в офенском языке (воровском жаргоне) означает "главарь", что может быть связано с социальной изоляцией староверов.
2. Староверы и их роль в истории:
- Староверы (старообрядцы) были социально опасными элементами, изолированными от общества, чтобы не подрывать существующую систему управления.
- Офенский язык (феня) изначально был языком староверов, а не идиша, как часто утверждается.
3. Византийское влияние на Русь:
- Русские цари, включая Ивана Грозного, считали себя наследниками византийских императоров, что подтверждается титулами и символикой.
- После падения Константинополя в 1453 году, Москва стала "Третьим Римом", продолжая византийскую традицию.
4. Монгольское иго и его влияние:
- Автор ставит под сомнение традиционное представление о монгольском иге на Руси, утверждая, что Русь не переняла от монголов ни летоисчисления, ни алфавита, ни традиций.
- Вместо этого, Русь переняла византийские традиции, включая календарь, алфавит и религиозные термины.
5. Византийская ига на Руси:
- Автор предполагает, что на Руси было не монгольское, а византийское иго, которое оказало большее влияние на культуру, религию и государственное устройство.
- Многие русские святые и цари были скопированы с византийских образцов.
6. Османская империя и Византия:
- Османские султаны, включая Мехмеда II, называли себя римскими императорами и продолжали византийскую традицию.
- Население Константинополя после его захвата османами осталось прежним, изменилась только идеология (ислам вместо христианства).
7. Искусство и символика:
- На медалях и фресках изображены византийские императоры в монгольских шляпах, что вызывает вопросы о связи между Византией и Монголией.
- Автор предполагает, что некоторые изображения бичевания Христа могут быть аллегорическими и связаны с византийскими императорами.
8. История как политика:
- История часто используется для обоснования территориальных претензий и политических интересов.
- Автор критикует традиционную историографию, утверждая, что история пишется победителями и часто искажается.
Вывод:
Лекция представляет собой критический анализ традиционной историографии, особенно в отношении монгольского ига на Руси и византийского влияния. Автор ставит под сомнение общепринятые представления о монгольском иге, утверждая, что Русь больше переняла от Византии, чем от Монголии. Он также подчеркивает, что история часто используется как инструмент политики, и многие исторические события могут быть интерпретированы по-разному в зависимости от контекста. Лекция предлагает альтернативный взгляд на историю Руси, акцентируя внимание на византийском влиянии и ставя под сомнение традиционные нарративы.
А что сейчас дети должны сдавать на экзаменах, эту фигню или ту ?
посмотри, что в новых учебниках истории рб и расскажешь нам..не бойся ..
А ты не знаешь, кто родоначальник туфты про Зеленую экономику -Грета??
“Калифорния, где недавно бушевали пожары, помимо всего прочего это один из эпицентров зеленого попила в США, там вся эта тряхомудрия внедрялась с двойным накалом.
А это значит массовые литий-ийонные аккумуляторы, как в автомобилях, так и солнечных панелях (а те, согласно зеленым лоббистам, обязательны в Калифорнии к установке в каждом новом доме с начала 2020). Аккумуляторы, которые сложно тушатся, а после небольших повреждений легко самовозгораются даже при отсутствии внешних повреждений.
Пожарные Калифорнии сообщают, что зеленые батареи стали настоящим бедствием на руинах оставшихся после пожарища:
Ну у тебя и характер.
а тебе больше нравятся наши с хуторов ?”По этому есть афоризм: «Фигой в кармане удобно поддерживать камень за пазухой» .
да ,и не подставляю..
КТ ,а раскопай пожалуйста историю,как родился такой гомосапиенс на украине -как Ж/бандеровец ,который давече жаловался в Бундестаге ,что Адик и ВВП ему жить мешали и мешают ,с кипой был и медальками какими-то..доктору будет интересно..А то вас несет куда-то в темные века..Кот нас уже здесь уносил туда -исчез где-то..