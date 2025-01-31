Иго или колонизация подразумевает под собой полную зависимость с навязыванием чужой культуры, письменности, религии и тд. Но за три века Монгольского ига на Русь не пришла их культура, письменность и религия, даже Московиты не стали монголоидами, хотя их ген очень сильный и должен был оставить след. Так под чьим игом мы жили всё это время, давайте подумаем вместе!

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Титул "Иоанн Васильевич" и его значение:

- Титул "Иоанн Васильевич" (Иван Грозный) связан с византийской традицией, где "базилевс" означает "государь" или "император".

- Титул "Иван" в офенском языке (воровском жаргоне) означает "главарь", что может быть связано с социальной изоляцией староверов.

2. Староверы и их роль в истории:

- Староверы (старообрядцы) были социально опасными элементами, изолированными от общества, чтобы не подрывать существующую систему управления.

- Офенский язык (феня) изначально был языком староверов, а не идиша, как часто утверждается.

3. Византийское влияние на Русь:

- Русские цари, включая Ивана Грозного, считали себя наследниками византийских императоров, что подтверждается титулами и символикой.

- После падения Константинополя в 1453 году, Москва стала "Третьим Римом", продолжая византийскую традицию.

4. Монгольское иго и его влияние:

- Автор ставит под сомнение традиционное представление о монгольском иге на Руси, утверждая, что Русь не переняла от монголов ни летоисчисления, ни алфавита, ни традиций.

- Вместо этого, Русь переняла византийские традиции, включая календарь, алфавит и религиозные термины.

5. Византийская ига на Руси:

- Автор предполагает, что на Руси было не монгольское, а византийское иго, которое оказало большее влияние на культуру, религию и государственное устройство.

- Многие русские святые и цари были скопированы с византийских образцов.

6. Османская империя и Византия:

- Османские султаны, включая Мехмеда II, называли себя римскими императорами и продолжали византийскую традицию.

- Население Константинополя после его захвата османами осталось прежним, изменилась только идеология (ислам вместо христианства).

7. Искусство и символика:

- На медалях и фресках изображены византийские императоры в монгольских шляпах, что вызывает вопросы о связи между Византией и Монголией.

- Автор предполагает, что некоторые изображения бичевания Христа могут быть аллегорическими и связаны с византийскими императорами.

8. История как политика:

- История часто используется для обоснования территориальных претензий и политических интересов.

- Автор критикует традиционную историографию, утверждая, что история пишется победителями и часто искажается.

Вывод:

Лекция представляет собой критический анализ традиционной историографии, особенно в отношении монгольского ига на Руси и византийского влияния. Автор ставит под сомнение общепринятые представления о монгольском иге, утверждая, что Русь больше переняла от Византии, чем от Монголии. Он также подчеркивает, что история часто используется как инструмент политики, и многие исторические события могут быть интерпретированы по-разному в зависимости от контекста. Лекция предлагает альтернативный взгляд на историю Руси, акцентируя внимание на византийском влиянии и ставя под сомнение традиционные нарративы.