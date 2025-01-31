Как алкоголь влияет на мозг на самом деле? Мы решили разобраться – правда ли, что гибнут нейроны? Правда ли, что мозг уменьшается в объеме из-за алкоголя? И если да, то что при этом происходит с памятью? Интересные данные показало сравнительное МРТ исследование мозга у выпивающего и непьющего добровольцев. Еще более интересным оказалось интервью с патологоанатомом. Также удалось найти актуальные научные исследования на эту тему. Всё это и многое другое – в новом документальном фильме «Алкоголь. Взгляд изнутри». Он отлично подойдет для отправки его тем друзьям, для которых сохранение мозга – жизненная необходимость ввиду умственного характера труда. Также данный фильм отлично подойдет для показа школьникам в качестве профилактики.Категория фильма 12+.

Также смотрите наш аналогичный фильм, но на тему курения – «Курение. Взгляд изнутри»:

https://youtu.be/2xDGW8_xCB8

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Основная причина СИРОТСТВА в России https://youtu.be/5zgfscDBcAE?si=86Wh0Gzpt_tpeWVD

Как замотивировать подростка на ЗОЖ https://youtu.be/CFdts0PQNV4

Как табачные компании втягивают детей в КУРЕНИЕ https://youtu.be/nXPoii1SwqU

Как подростков подсаживают на НАРКОТИКИ https://youtu.be/ypZfTm2Smzs

Как отучить детей МАТЕРИТЬСЯ https://youtu.be/ebwYyFh4gF0

Как через КИНО управляют массами https://youtu.be/s0KbdO229N0

Алкоголь и БОГ в православии https://youtu.be/10U9k5cmRRA

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Это был выпуск:

Документальный фильм «Алкоголь. Взгляд изнутри».

Производство:

Общероссийская общественная организация «Общее Дело» 2025 г.

Категория фильма 12+

#общеедело #эксперименты #документальный

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Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. Алкоголь – это токсический и наркотический яд, который негативно влияет на здоровье человека:

- Содержит опасные вещества: фурфурол, бензол, бутанол, метанол

- Не существует безопасных доз алкоголя

- Является причиной 60 заболеваний и косвенной причиной около 200 заболеваний

2. Влияние алкоголя на мозг:

- Вызывает атрофию мозга

- Уменьшает массу и объем серого вещества

- Разрушает нейроны и кровеносные капилляры

- Приводит к необратимой потере памяти, интеллекта и когнитивных способностей

3. Генетические последствия употребления алкоголя:

- Является мутагеном, повреждающим ДНК

- Влияет на репродуктивную систему

- Может привести к рождению детей с физическими и умственными отклонениями

- Повышает риск бесплодия

- Статистически доказано: в регионах с высоким потреблением алкоголя рождается больше детей с врожденными аномалиями

Вывод:

Алкоголь представляет серьезную угрозу для индивидуального и репродуктивного здоровья, негативно влияя на мозг, генетический фонд и потенциал будущих поколений. Даже умеренное употребление может иметь необратимые последствия для человека и его потомства.