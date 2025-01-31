Мозг после алкоголя. Эксперименты и новые данные в фильме Алкоголь Взгляд изнутри
Как алкоголь влияет на мозг на самом деле? Мы решили разобраться – правда ли, что гибнут нейроны? Правда ли, что мозг уменьшается в объеме из-за алкоголя? И если да, то что при этом происходит с памятью? Интересные данные показало сравнительное МРТ исследование мозга у выпивающего и непьющего добровольцев. Еще более интересным оказалось интервью с патологоанатомом. Также удалось найти актуальные научные исследования на эту тему. Всё это и многое другое – в новом документальном фильме «Алкоголь. Взгляд изнутри». Он отлично подойдет для отправки его тем друзьям, для которых сохранение мозга – жизненная необходимость ввиду умственного характера труда. Также данный фильм отлично подойдет для показа школьникам в качестве профилактики.
Категория фильма 12+.
Также смотрите наш аналогичный фильм, но на тему курения – «Курение. Взгляд изнутри»:
https://youtu.be/2xDGW8_xCB8
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Это был выпуск:
Документальный фильм «Алкоголь. Взгляд изнутри».
Производство:
Общероссийская общественная организация «Общее Дело» 2025 г.
Категория фильма 12+
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Комментарий редакции
Основные тезисы выпуска:
1. Алкоголь – это токсический и наркотический яд, который негативно влияет на здоровье человека:
- Содержит опасные вещества: фурфурол, бензол, бутанол, метанол
- Не существует безопасных доз алкоголя
- Является причиной 60 заболеваний и косвенной причиной около 200 заболеваний
2. Влияние алкоголя на мозг:
- Вызывает атрофию мозга
- Уменьшает массу и объем серого вещества
- Разрушает нейроны и кровеносные капилляры
- Приводит к необратимой потере памяти, интеллекта и когнитивных способностей
3. Генетические последствия употребления алкоголя:
- Является мутагеном, повреждающим ДНК
- Влияет на репродуктивную систему
- Может привести к рождению детей с физическими и умственными отклонениями
- Повышает риск бесплодия
- Статистически доказано: в регионах с высоким потреблением алкоголя рождается больше детей с врожденными аномалиями
Вывод:
Алкоголь представляет серьезную угрозу для индивидуального и репродуктивного здоровья, негативно влияя на мозг, генетический фонд и потенциал будущих поколений. Даже умеренное употребление может иметь необратимые последствия для человека и его потомства.
Не стал смотреть,так как с первых секунд подлог. Не понятно для чего:то ли хотят дискредитировать здоровый образ жизни,то ли просто идиоты.