На протяжении большей части последних 10 000 лет отношения человечества с пшеницей были вполне гармоничными. Люди имели стабильный и полезный источник пищи, который позволил создавать деревни, города и целые цивилизации. Однако в 2011 году кардиолог Уильям Дэвис поставил эти отношения под сомнение, заявив, что пшеница может быть не здоровым злаком, а «идеальным хроническим ядом».

Спустя десятилетие популярность безглютеновых диет продолжает расти, несмотря на отсутствие серьезных научных доказательств их эффективности. Так очень удачно начинается статья врача Джефф Санкофф. Важное уточнение: миф о безглютеновой диете имеет основание, поскольку для небольшого числа людей, страдающих целиакией или аллергией на глютен, такая диета жизненно необходима. В этом есть и польза: благодаря мифу о вреде глютена продукты без него стали доступнее для тех, кто действительно в них нуждается. К тому же целиакия может протекать бессимптомно, и многие люди даже не подозревают, что страдают этим заболеванием.

Глютен — это группа белков, содержащихся в зерновых культурах, таких как пшеница, рожь и ячмень. В новом видео мы подробно разберемся, кому и почему нельзя есть глютен, а кому, наоборот, вредно избегать его в пище. Кстати, для меня этот вопрос оказался особенно актуальным, потому что в процессе подготовки видео я сдал несколько анализов, и… подробности — в самом видео!

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Глютен и его роль в питании:

– Глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Он придает тесту эластичность и помогает хлебу подниматься.

– Глютен состоит из двух семейств белков: глиадины и глютенины. Глиадины могут вызывать аутоиммунную реакцию у людей с целиакией.

2. Целиакия и непереносимость глютена:

– Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором глютен повреждает тонкий кишечник. Встречается у 1-2% населения.

– Нецелиакийная чувствительность к глютену — состояние, при котором люди испытывают симптомы, похожие на целиакию, но тесты на нее отрицательные.

– Ранние симптомы целиакии могут быть неспецифичными: усталость, боли в животе, проблемы с ЖКТ. Диагноз часто ставится поздно, в 40-50 лет.

3. Мифы о глютене:

– Глютен не является наркотиком, несмотря на утверждения некоторых авторов (например, Уильяма Дэвиса). Нет доказательств, что он вызывает привыкание.

– Современная пшеница не является "франкензлаком", как утверждают некоторые. Селекция пшеницы не сделала ее опасной для здоровья.

– Нет доказательств, что глютен вызывает ожирение или диабет. Исследования не подтверждают связь между потреблением глютена и этими заболеваниями.

4. Безглютеновая диета:

– Безглютеновая диета необходима только людям с целиакией или аллергией на глютен. Для остальных она не имеет доказанных преимуществ.

– Безглютеновые продукты часто содержат больше сахара, соли и добавок, чтобы компенсировать вкус, что может быть вредно для здоровья.

– У людей с непереносимостью глютена улучшение самочувствия может быть связано с исключением FODMAP (коротких углеводов), а не самого глютена.

5. Генная инженерия и будущее глютена:

– Ученые разрабатывают генетически модифицированную пшеницу с пониженным содержанием глиадинов, что может сделать ее безопасной для людей с целиакией.

– Однако из-за ограничений на ГМО в некоторых странах (например, в ЕС и России) такие продукты могут не появиться на рынке.

6. Популяризация безглютеновой диеты:

– Безглютеновая диета стала модной, что привело к увеличению доступности безглютеновых продуктов для людей с реальными медицинскими показаниями.

– Однако многие люди отказываются от глютена без необходимости, что может привести к несбалансированному питанию.

Вывод:

Глютен не является вредным для большинства людей, и безглютеновая диета необходима только тем, кто страдает целиакией или аллергией на глютен. Многие мифы о вреде глютена, такие как его наркотическое воздействие или связь с ожирением, не имеют научного подтверждения. Однако благодаря популяризации безглютеновой диеты люди с реальными заболеваниями получили больше доступных продуктов. Генная инженерия может предложить решения для людей с непереносимостью глютена, но этому мешают законодательные ограничения и предрассудки. В целом, важно не поддаваться модным трендам и консультироваться с врачами перед изменением диеты.