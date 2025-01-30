Почему я больше не ем глютен
На протяжении большей части последних 10 000 лет отношения человечества с пшеницей были вполне гармоничными. Люди имели стабильный и полезный источник пищи, который позволил создавать деревни, города и целые цивилизации. Однако в 2011 году кардиолог Уильям Дэвис поставил эти отношения под сомнение, заявив, что пшеница может быть не здоровым злаком, а «идеальным хроническим ядом».
Спустя десятилетие популярность безглютеновых диет продолжает расти, несмотря на отсутствие серьезных научных доказательств их эффективности. Так очень удачно начинается статья врача Джефф Санкофф. Важное уточнение: миф о безглютеновой диете имеет основание, поскольку для небольшого числа людей, страдающих целиакией или аллергией на глютен, такая диета жизненно необходима. В этом есть и польза: благодаря мифу о вреде глютена продукты без него стали доступнее для тех, кто действительно в них нуждается. К тому же целиакия может протекать бессимптомно, и многие люди даже не подозревают, что страдают этим заболеванием.
Глютен — это группа белков, содержащихся в зерновых культурах, таких как пшеница, рожь и ячмень. В новом видео мы подробно разберемся, кому и почему нельзя есть глютен, а кому, наоборот, вредно избегать его в пище. Кстати, для меня этот вопрос оказался особенно актуальным, потому что в процессе подготовки видео я сдал несколько анализов, и… подробности — в самом видео!
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Глютен и его роль в питании:
– Глютен — это белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Он придает тесту эластичность и помогает хлебу подниматься.
– Глютен состоит из двух семейств белков: глиадины и глютенины. Глиадины могут вызывать аутоиммунную реакцию у людей с целиакией.
2. Целиакия и непереносимость глютена:
– Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором глютен повреждает тонкий кишечник. Встречается у 1-2% населения.
– Нецелиакийная чувствительность к глютену — состояние, при котором люди испытывают симптомы, похожие на целиакию, но тесты на нее отрицательные.
– Ранние симптомы целиакии могут быть неспецифичными: усталость, боли в животе, проблемы с ЖКТ. Диагноз часто ставится поздно, в 40-50 лет.
3. Мифы о глютене:
– Глютен не является наркотиком, несмотря на утверждения некоторых авторов (например, Уильяма Дэвиса). Нет доказательств, что он вызывает привыкание.
– Современная пшеница не является "франкензлаком", как утверждают некоторые. Селекция пшеницы не сделала ее опасной для здоровья.
– Нет доказательств, что глютен вызывает ожирение или диабет. Исследования не подтверждают связь между потреблением глютена и этими заболеваниями.
4. Безглютеновая диета:
– Безглютеновая диета необходима только людям с целиакией или аллергией на глютен. Для остальных она не имеет доказанных преимуществ.
– Безглютеновые продукты часто содержат больше сахара, соли и добавок, чтобы компенсировать вкус, что может быть вредно для здоровья.
– У людей с непереносимостью глютена улучшение самочувствия может быть связано с исключением FODMAP (коротких углеводов), а не самого глютена.
5. Генная инженерия и будущее глютена:
– Ученые разрабатывают генетически модифицированную пшеницу с пониженным содержанием глиадинов, что может сделать ее безопасной для людей с целиакией.
– Однако из-за ограничений на ГМО в некоторых странах (например, в ЕС и России) такие продукты могут не появиться на рынке.
6. Популяризация безглютеновой диеты:
– Безглютеновая диета стала модной, что привело к увеличению доступности безглютеновых продуктов для людей с реальными медицинскими показаниями.
– Однако многие люди отказываются от глютена без необходимости, что может привести к несбалансированному питанию.
Вывод:
Глютен не является вредным для большинства людей, и безглютеновая диета необходима только тем, кто страдает целиакией или аллергией на глютен. Многие мифы о вреде глютена, такие как его наркотическое воздействие или связь с ожирением, не имеют научного подтверждения. Однако благодаря популяризации безглютеновой диеты люди с реальными заболеваниями получили больше доступных продуктов. Генная инженерия может предложить решения для людей с непереносимостью глютена, но этому мешают законодательные ограничения и предрассудки. В целом, важно не поддаваться модным трендам и консультироваться с врачами перед изменением диеты.
Фу.
Вероятно, аффтар не может пить и сырое коровье молоко.
Наблюдаемый Доктор бросил пить.