Как человеку исправляться, если он тщеславится и собой гордится?

– Я думаю, что не в наших силах себя исправить.

И если вы за собой замечаете, что тщеславитесь или гордитесь, то это уже, наверное, хорошо.

Но, скорее всего, на этом и заканчиваются наши способности. Идентифицировать грех, опознать грех, назвать грех грехом, не придумывать ему оправданий – это и есть наша задача.

А потом Бог уже будет нас исцелять. Но знайте (так у Авва Дорофея говорится), что, когда ты просишь у Господа смирения, ты просишь у него искушений.

Вот, представь, на тебя кто-то наорал… Ты думаешь: а чего это на меня орут? Но ты же просил смирения? Вот на тебя и орут. Или ты просишь: «Господи, научи меня терпению».

И – бац! – происходит что-то совершенно неприятное для тебя.

Ты думаешь: да что это такое?

Но ты просил же терпения. Ну вот, на тебе. Терпи!

Значит, если вы понимаете, что вы гордая, тщеславная, самолюбивая, знайте, что окружающие будут вас смирять. Но вы должны понимать: это для моего исцеления. Я же гордая? Гордая. И вот Бог послал мне пилюлю. Я же тщеславная? Тщеславная. Вот тебе…

Я думаю, что в подавляющем большинстве случаев современные люди потеряли способность пользоваться Господним врачеванием. Люди стали чахлые и безумные.

Поэтому, если мы признаем за собой те или иные грехи, то должны и признавать, что все неприятности нашей жизни – это лекарства, которые прописала нам небесная аптека на исцеление нам от того, от чего мы сами исцелиться не можем.

От тщеславия спасаются поношением и клеветой.

От гордости спасаются всякой неприятностью.

Видимой и невидимой. Есть и такие неприятности. Невидимые. Мысленные.

Поэтому все, что против шерсти, будет вас смирять.

Впрочем, почему – «вас»? Нас. Это всех нас касается.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Человек не способен самостоятельно исправить себя от гордыни и тщеславия. Наша задача лишь в том, чтобы распознать грех и признать его наличие.

2. Исцеление приходит от Бога, но часто через испытания и неприятности. Как говорит Авва Дорофей, прося смирения, человек фактически просит искушений.

3. Все жизненные неприятности следует воспринимать как лекарство от духовных недугов, посланное "небесной аптекой":

– От тщеславия лечат поношение и клевета

– От гордости – различные неприятности (как видимые, так и невидимые)

4. Современные люди во многом утратили способность правильно воспринимать и использовать такое Божественное врачевание.

Вывод:

Автор предлагает принципиально иной взгляд на жизненные трудности и неприятности. Вместо того чтобы воспринимать их как несправедливость или случайность, он призывает видеть в них целенаправленное духовное лечение. Ключ к исправлению – в смирении и принятии того, что самостоятельно человек не может побороть свою гордыню. Только признав свою немощь и приняв помощь свыше через различные испытания, можно достичь духовного исцеления.

Дополнительный вывод:

Отец Андрей указывает на важный аспект смирения, справедливо отмечая целительную роль жизненных испытаний и то, что самостоятельно человек не может победить в себе гордыню и тщеславие. Однако здесь не стоит забывать о различении. Не всякая критика может быть несправедливой, не всякое нелицеприятное поношение – клеветой. Бывают ситуации, когда человек действует неправильно, и окружающие справедливо указывают ему на это. В таком случае есть риск духовной подмены: вместо того чтобы признать ошибки и исправлять их, человек может ошибочно воспринять ситуацию как испытание от Господа, посланное для смирения.

Такое искажённое восприятие может привести к тому, что человек будет "великодушно" прощать своих "обидчиков" и продолжать действовать неверно, пребывая в иллюзии духовного роста. По сути, своей неразумностью он создаст ситуацию, когда справедливую критику будет воспринимать как духовную заслугу за своё терпение, а собственные ошибки останутся неисправленными.

Поэтому крайне важно развивать в себе способность различать истинную природу происходящего: что именно говорят люди и почему, какие события происходят и вследствие каких наших действий они возникают. При внимательном рассмотрении может выясниться, что мы сталкиваемся не со злонамеренными действиями других, а лишь пожинаем плоды своих неразумных поступков. В таком случае нет никакой духовной заслуги в том, чтобы "смиренно" терпеть последствия собственных ошибок – нужно просто учиться действовать правильно и мудро.

Именно такое честное осознание своих неправильных действий может привести к настоящему смирению и исцелению от тщеславия. В то время как упорство в невежестве, даже если оно прикрыто внешним смирением, будет только развивать тщеславие, позволяя человеку тайно гордиться своим мнимым смирением и "духовным возрастанием". Таким образом, путь к подлинному смирению лежит через трезвое различение, честное признание своих ошибок и готовность к реальному исправлению, а не через механическое терпение любой критики.