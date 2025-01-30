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Экосистема Созидания – новая нравственная парадигма развития для стран БРИКС и всего человечества

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Сегодня Вице-президент Экспертного Совета Высокого Уровня БРИКС, д.э.н., профессор Виктор Алексеевич Ефимов представил значимый доклад на пленарном заседании в Москве «Миротворчество – как основа построения многополярного мира».

✨Тема его выступления: «Экосистема Созидания – новая нравственная парадигма развития для стран БРИКС и всего человечества».

Доклад прозвучал в рамках круглого стола «МИРОТВОРЧЕСТВО».

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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

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Комментарий редакции

Основные тезисы:
 
1. Обсуждается вопрос о будущем России через 30-40 лет и о том, какую страну нужно строить.
 
2. Путин на Валдае сделал заявление, что следующие 20 лет для России будут тяжелее предыдущих 20 лет.
 
3. По теории Фурсова:
   - Происходит выход из классической фазы капитализма в инклюзивный капитализм
   - Такие переходы обычно сопровождаются войнами и потрясениями
   - Период перехода занимает около 30 лет
 
4. Военные аспекты:
   - К 2035-2040 годам НАТО планирует завершить программу перевооружения
   - Ожидается продолжение конфронтации с Западом
 
5. Рассматриваются два возможных сценария будущего:
   - Негативный сценарий: распад России на мелкие субгосударства (по планам противников)
   - Позитивный сценарий: сохранение целостности России без стремления к поглощению новых территорий
 
6. Упоминается проблема Европы:
   - Наблюдается тенденция к деградации
   - Начинаются этнические конфликты
   - Происходит переход от "Европы государств" к "Европе территорий"
 
Вывод:
Лекция представляет геополитический анализ будущего России в контексте глобальных изменений. Основной акцент делается на том, что страна входит в сложный 30-летний период трансформации мирового порядка, который будет сопровождаться серьезными вызовами. При этом подчеркивается важность сохранения целостности России и противостояния попыткам её фрагментации. Лектор видит будущее России не в экспансии, а в сохранении и укреплении существующего государства в условиях глобальной конфронтации с Западом.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WzX9eJXSXR8
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