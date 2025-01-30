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Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. В V веке славяне начали успешную экспансию в Восточной Европе, используя простые технологии, которые оказались эффективными в суровых условиях того времени.

2. За 100 лет славянское население увеличилось на два порядка, что было исключительным демографическим ростом для того периода.

3. На территории будущей северо-восточной и северо-западной Руси (Новгородское княжество, Ростово-Суздальское княжество) славяне изначально были в меньшинстве – основное население составляли финно-угорские и балтские племена.

4. В процессе формирования государственности произошло слияние скандинавской верхушки с местной родовой аристократией.

5. Славяне стали важным экономическим ресурсом благодаря работорговле. Они торговали:

– Пленными из внутренних конфликтов

– Собственными соплеменниками (включая детей) из-за невозможности их прокормить

6. Слово "slave" (раб) происходит от "славянин" (slavus в латыни, as-saqaliba в арабском), так как славяне были основным источником рабов для соседних империй.

7. Помимо работорговли, славяне торговали традиционными товарами: лесом, пенькой, воском, мёдом, пушниной.

Вывод:

Успешная экспансия славян в V-IX веках была обусловлена сочетанием нескольких факторов: способностью адаптироваться к суровым условиям, демографическим ростом и развитием торговых отношений. При этом работорговля, включая продажу соплеменников, стала важным экономическим инструментом выживания и развития славянских племён. Это была суровая, но необходимая практика того времени, позволившая славянам закрепиться на новых территориях и в конечном итоге создать основу для формирования государственности. На территории будущей северной Руси славяне долгое время оставались меньшинством среди финно-угорского и балтского населения, что говорит о сложном этническом составе формирующегося государства.