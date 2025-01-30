Человек и робот: важные выводы из испытаний DARPA



Группа австралийских исследователей провела масштабное исследование (https://dl.acm.org/doi/10.1145/3665319) взаимодействия человека и роботов в рамках программы DARPA Subterranean Challenge (это соревнование, организованное DARPA, направленное на развитие автономных роботов для выполнения задач в подземных условиях). Результаты этого эксперимента дают понимание будущего человеко-машинного взаимодействия.

В ходе 16 реальных миссий, длившихся в общей сложности 10 часов, ученые сравнивали эффективность работы роботов под управлением операторов и полностью автономных систем. Задача была комплексной – поиск различных объектов в сложной местности, от простых предметов до условных "пострадавших".

Исследование показало значимое преимущество человеко-машинных команд. Они продемонстрировали существенно лучшие результаты – обнаружили 94% объектов против 84% у автономных роботов, прошли на 12.71% больше расстояния и охватили на 10.56% больше уникальной территории. Важно отметить, что эта разница оказалась особенно заметной в сложных и нестандартных ситуациях.

В рутинных условиях автономные роботы работали сопоставимо эффективно. При этом было выявлено, что операторы под влиянием стресса и высокой когнитивной нагрузки могли допускать ошибки, приводящие к сбоям в работе роботов.

Показательно, что даже при наличии оператора роботы около 70% времени действовали в режиме "направленной автономии". Это говорит о высоком уровне развития автономных систем, где человек выступает скорее как стратегический руководитель, а не непосредственный исполнитель.

С военной точки зрения, эти результаты имеют серьезное значение. Очевидно, что под видом спасательных технологий DARPA разрабатывает системы двойного назначения. Способность роботов автономно действовать в сложных условиях, находить объекты и координировать действия — это критически важные качества для современных военных операций.

Таким образом, исследование демонстрирует, что оптимальным решением на данном этапе является именно симбиоз человека и машины, где каждый участник может максимально реализовать свои сильные стороны. При этом развитие автономных систем продолжается, и вопрос контроля над ними становится все более актуальным.

https://t.me/darpaandcia/481 – цинк

Сначала кожаные мешки должны научить машины убивать другие кожаные мешки. В симбиозе Ну а потом…



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Австралийские исследователи изучали взаимодействие человека и роботов в рамках программы DARPA Subterranean Challenge, проведя 16 миссий общей длительностью 10 часов.

2. Человеко-машинные команды показали лучшие результаты по сравнению с полностью автономными системами:

– Обнаружили 94% объектов (против 84% у автономных роботов)

– Прошли на 12.71% больше расстояния

– Охватили на 10.56% больше уникальной территории

3. В стандартных ситуациях автономные роботы работали сравнимо эффективно, но в сложных ситуациях преимущество человеко-машинных команд было значительным.

4. Роботы около 70% времени работали в режиме "направленной автономии", где человек выступал как стратегический руководитель.

5. Исследование имеет военное значение, так как технологии, разрабатываемые DARPA, могут иметь двойное назначение.

Вывод:

На текущем этапе развития технологий наиболее эффективным является симбиоз человека и машины, где объединяются сильные стороны обоих участников. Хотя автономные системы достигли высокого уровня развития и могут эффективно справляться с рутинными задачами, присутствие человека-оператора остаётся критически важным для принятия стратегических решений и работы в нестандартных ситуациях. При этом развитие автономных систем продолжается, что поднимает вопросы их контроля и регулирования в будущем.

Дополнительный вывод:

Подобная модель взаимодействия человека и робота уже успешно применяется в системе Яндекс.Ровер (роботы-курьеры Яндекс Доставки). В этой системе реализован похожий принцип "направленной автономии", который был описан в исследовании DARPA.

Роверы Яндекса большую часть времени работают полностью автономно: самостоятельно строят маршрут, объезжают препятствия, соблюдают правила дорожного движения. Однако в сложных или нестандартных ситуациях (например, при необходимости преодолеть неожиданное препятствие или разобраться в сложной дорожной обстановке) удалённый оператор может взять управление на себя.

Такой подход имеет несколько важных преимуществ:

1. Высокая эффективность использования человеческого ресурса – один оператор может контролировать несколько роботов, подключаясь только когда это действительно необходимо

2. Комфортные условия работы операторов – они находятся в офисе, а не на улице в любую погоду

3. Повышенная надёжность системы – роботы не "застревают" в сложных ситуациях, а получают помощь оператора

Это практический пример того, как симбиоз человека и машины может быть эффективно реализован в коммерческих системах, подтверждающий выводы исследования DARPA на практике. При этом опыт Яндекса показывает, что со временем роботы становятся всё более автономными, а количество ситуаций, требующих вмешательства человека, постепенно снижается благодаря машинному обучению на реальных сценариях использования.