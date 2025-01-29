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Юрий Яковлев читает страницы повести Антона Чехова “Степь (История одной поездки)” (1975)

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Из уездного города N-ской губернии июльским утром выезжает бричка. В ней сидят купец Кузьмичев и настоятель церкви отец Христофор, которые едут продавать шерсть, и племянник Кузьмичева мальчик Егорушка, посланный матерью поступать в гимназию. В дороге у них происходит много встреч с разными людьми, а для мальчика начинается новая неведомая жизнь…

00:00 – Передача 1
37:57 – Передача 2
1:04:44 – Передача 3
1:32:04 – Передача 4
1:58:09 – Передача 5

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-7W7M8UH0nc
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