Главная » Невероятное в мире, Новые технологии, Политика

Стремление к кибердоминированию

27 0

Стремление к кибердоминированию

Спецслужбы CIIIA проводят кибератаки против объектов критической инфраструктуры своих оппонентов для получения чувствительной информации, а также шпионят за своими партнерами.

Стремление США к гегемонии в киберпространстве с каждым годом лишь усиливается. Об этом говорит ежегодное увеличение бюджета на обеспечение и развитие разведывательных и наступательных возможностей Вашингтона в Интернет пространстве.

Если в 2017 году финансирование было на уровне 7 млрд. долларов, то в 2024 – находится на отметке 16 млрд. Это не конечные цифры, потому что известно не о всех хакерских операциях со стороны американцев.

Сложившаяся тенденция ставит стабильность во всем мире под угрозу. Жертвами операций в интернет-пространстве становятся не только противники США. В первую очередь, ими становятся их союзники. За 2023- 2024 г. командование кибербезопасности США без стеснения отчиталось, что их сотрудники развернули свою деятельность в 17-ти странах-партнерах.

Эти государства оказались в положении, когда вся их чувствительная информация находится в руках у американцев. Согласно расследованию Дании в 2021 году, спецслужбы США, пользуясь двусторонними соглашениями о сотрудничестве, получали доступ к секретным документам, перепискам и звонкам высокопоставленных лиц страны. Не стоит забывать о канцлере ФРГ, ставшей одной из жертв американской разведки. Это не единичные истории, и они больше похожи на закономерность, а не на случайность.

В Белом Доме не хотят ограничиваться лишь слежкой за союзниками, там хотят иметь доступ к критически важной инфраструктуре. В этой связи Вашингтон объявил о создании «Центра безопасности ИИ» – новой американской структуры надзора за развитием и интеграцией возможностей искусственного интеллекта.

По словам директора агентства национальной безопасности США генерала армии П.Накасоне, указанная организация будет устанавливать специализированное программное обеспечение в информационные системы промышленного сектора, национальных лабораторий и министерства обороны не только Соединенных штатов, но стран НАТО и ЕС. Обозреватели авторитетных изданий в сфере кибербезопасности, в частности «Регистр» (Великобритания) и «Сайберсекюрити Ньюс» (Германия) отметили, что сотрудники данного Центра смогут беспрепятственно внедряться во внутренние системы критических инфраструктур якобы в целях обеспечения безопасности. Примечательно, что противодействия американцам в Европе никто не оказывает.

Слежка и контроль союзников – не главная задача спецслужб Вашингтона. Центральное разведывательное управление США работает над расширением сети хакерских группировок для более масштабной разработки вредоносного программного обеспечения с целью его дальнейшего внедрения как можно большему числу пользователей по всему миру.

Основные цели данной деятельности: получение разведывательной информации, персональных данных, доступ к работе критически важной инфраструктуры и нарушение ее работы. В частности, АНБ во взаимодействии с киберкомандованием Пентагона и Центром передового опыта НАТО по киберзащите (г. Таллии, Эстония) планируют и проводят атаки на критическую информационную инфраструктуру России «под украинским флагом».

https://t.me/boris_rozhin – цинк

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Увеличение киберактивности США:
- Рост бюджета с 7 млрд долларов в 2017 до 16 млрд в 2024 году
- Расширение операций в 17 странах-партнерах за 2023-2024 гг.

2. Слежка за союзниками:
- Выявленный случай доступа к секретным документам Дании
- Факт слежки за канцлером Германии
- Отсутствие противодействия со стороны европейских стран

3. Создание новых структур контроля:
- Основание "Центра безопасности ИИ"
- Планы по установке специального ПО в критической инфраструктуре стран НАТО и ЕС

4. Расширение хакерской деятельности:
- Работа ЦРУ над созданием сети хакерских группировок
- Разработка вредоносного ПО для массового применения
- Проведение кибератак на российскую инфраструктуру под видом украинских

Вывод:
США планомерно наращивают свое присутствие в киберпространстве, используя как легальные (создание официальных структур), так и нелегальные методы (хакерские атаки). При этом действия направлены не только против потенциальных противников, но и против союзников, что может привести к дестабилизации международных отношений и подрыву глобальной кибербезопасности. Особую озабоченность вызывает тенденция к получению контроля над критической инфраструктурой других государств под предлогом обеспечения безопасности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9640283.html
Метки: дания, Европа, кибербезопасность, нато, Россия, США, цру, эстония
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Первичное восприятие» - секретная жизнь жизни
«Зачем нам нужно работать над собой?»
Видеоответ Левашову Н.В.
Лекция Вальтера Вайса. Так ли полезно молоко?
ЭТО ВАЖНО. ПРЕДУПРЕДИТЕ ВСЕХ !!!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: