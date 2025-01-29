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Создание «человека созидателя», или Государство ответственности | Сергей Савельев

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Профессор, нейробиолог Сергей Савельев рассказывает, почему нельзя всех сделать созидателями, и что, с его точки зрения, является «правильным» для государства. Так же Сергей Вячеславович озвучил причины развала социального строя СССР.

Ведущий: Илья Бокатов

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Создание "человека созидателя":
   – Советский Союз пытался воспитать "человека будущего" — творца и созидателя, но не смог достичь этой цели из-за отсутствия системы отбора по способностям.
   – Вместо этого происходил отбор людей, которые стремились к личной выгоде, а не к общественному благу.

2. Проблемы отбора и воспитания:
   – Воспитать человека творца в условиях сытости невозможно, так как сытость приводит к поиску личных удовольствий, а не к созидательной деятельности.
   – Отбор по способностям — единственный способ создать общество, где люди будут реализовывать свои таланты, но это требует серьёзных инструментов и систем.

3. Критика системы отбора в СССР:
   – В СССР отбор происходил не по способностям, а по лояльности и умению "лизать одно место". Это привело к тому, что во власть приходили люди, которые не были способны к созидательной деятельности.
   – Комсомольская система отбора привела к тому, что во власть пришли люди, которые стремились к личному обогащению, а не к строительству коммунизма.

4. Проблемы современного общества:
   – Современное общество страдает от отсутствия ответственности за сделанное. Чиновники и руководители не несут ответственности за свои действия, что приводит к коррупции и неэффективности.
   – Образование и наука деградируют, так как система поощряет имитацию деятельности, а не реальные достижения.

5. Необходимость отбора по способностям:
   – Для создания общества будущего необходимо отбирать людей по их способностям, а не по связям или лояльности.
   – Использование современных технологий, таких как томография, может помочь в отборе людей с высоким уровнем интеллекта и способностью к произвольному мышлению.

6. Критика современной науки и образования:
   – Современная наука и образование превратились в имитацию деятельности. Учёные вынуждены писать липовые отчёты, а образование не даёт реальных знаний.
   – Государство не заинтересовано в развитии науки, так как результаты исследований часто уходят за границу.

7. Идеальное общество:
   – Идеальное общество — это общество, где люди занимаются тем, к чему они лучше всего приспособлены, и несут ответственность за свои действия.
   – Для этого необходимо создать систему объективной оценки человеческих способностей и поощрять тех, кто способен к созидательной деятельности.

Вывод:

Беседа поднимает важные вопросы о том, как создать общество, где люди будут реализовывать свои способности и заниматься созидательной деятельностью. Ключевая проблема заключается в отсутствии системы отбора по способностям и ответственности за свои действия. В СССР попытка создать "человека будущего" провалилась из-за неправильного отбора и отсутствия мотивации к созиданию. Современное общество также страдает от имитации деятельности, коррупции и отсутствия ответственности. Для создания идеального общества необходимо внедрить систему объективной оценки способностей и поощрять тех, кто способен к интеллектуальной и созидательной деятельности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OP9clykozaw
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