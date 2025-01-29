Профессор, нейробиолог Сергей Савельев рассказывает, почему нельзя всех сделать созидателями, и что, с его точки зрения, является «правильным» для государства. Так же Сергей Вячеславович озвучил причины развала социального строя СССР.

Ведущий: Илья Бокатов

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Создание "человека созидателя":

– Советский Союз пытался воспитать "человека будущего" — творца и созидателя, но не смог достичь этой цели из-за отсутствия системы отбора по способностям.

– Вместо этого происходил отбор людей, которые стремились к личной выгоде, а не к общественному благу.

2. Проблемы отбора и воспитания:

– Воспитать человека творца в условиях сытости невозможно, так как сытость приводит к поиску личных удовольствий, а не к созидательной деятельности.

– Отбор по способностям — единственный способ создать общество, где люди будут реализовывать свои таланты, но это требует серьёзных инструментов и систем.

3. Критика системы отбора в СССР:

– В СССР отбор происходил не по способностям, а по лояльности и умению "лизать одно место". Это привело к тому, что во власть приходили люди, которые не были способны к созидательной деятельности.

– Комсомольская система отбора привела к тому, что во власть пришли люди, которые стремились к личному обогащению, а не к строительству коммунизма.

4. Проблемы современного общества:

– Современное общество страдает от отсутствия ответственности за сделанное. Чиновники и руководители не несут ответственности за свои действия, что приводит к коррупции и неэффективности.

– Образование и наука деградируют, так как система поощряет имитацию деятельности, а не реальные достижения.

5. Необходимость отбора по способностям:

– Для создания общества будущего необходимо отбирать людей по их способностям, а не по связям или лояльности.

– Использование современных технологий, таких как томография, может помочь в отборе людей с высоким уровнем интеллекта и способностью к произвольному мышлению.

6. Критика современной науки и образования:

– Современная наука и образование превратились в имитацию деятельности. Учёные вынуждены писать липовые отчёты, а образование не даёт реальных знаний.

– Государство не заинтересовано в развитии науки, так как результаты исследований часто уходят за границу.

7. Идеальное общество:

– Идеальное общество — это общество, где люди занимаются тем, к чему они лучше всего приспособлены, и несут ответственность за свои действия.

– Для этого необходимо создать систему объективной оценки человеческих способностей и поощрять тех, кто способен к созидательной деятельности.

Вывод:

Беседа поднимает важные вопросы о том, как создать общество, где люди будут реализовывать свои способности и заниматься созидательной деятельностью. Ключевая проблема заключается в отсутствии системы отбора по способностям и ответственности за свои действия. В СССР попытка создать "человека будущего" провалилась из-за неправильного отбора и отсутствия мотивации к созиданию. Современное общество также страдает от имитации деятельности, коррупции и отсутствия ответственности. Для создания идеального общества необходимо внедрить систему объективной оценки способностей и поощрять тех, кто способен к интеллектуальной и созидательной деятельности.